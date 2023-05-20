محكمة ألمانية تؤيد حظر تنظيم مظاهرة فلسطينية في برلين

أيدت المحكمة الإدارية الإقليمية في برلين-براندنبورغ حظراً فرضته الشرطة في برلين على مظاهرة فلسطينية كان من المقرر تنظيمها في العاصمة الألمانية اليوم السبت (20 مايو/ايار 2023). كما أعلنت المحكمة اليوم أن قرار الحظر لم يعد قابلاً للطعن.

وكانت المحكمة الإدارية في برلين، وهي محكمة أدنى درجة، أيدت في وقت سابق الحظر.

وقررت الشرطة حظر المظاهرة بحجة وجود خطر ترديد "هتافات معادية للسامية وتحريضية، وتمجيد للعنف، والتعبير عن الاستعداد لاستخدام العنف، وما ينجم عن ذلك من تخويف وأعمال عنف".

وبررت الشرطة مخاوفها بالإشارة إلى خبرات السنوات الماضية وفعاليات مماثلة حدثت في الماضي القريب، بالإضافة إلى المزيد من المعلومات والتوقعات. واتفقت المحكمة مع هذا الرأي.

وسجل نحو ألف شخص مشاركتهم في "مظاهرة من أجل الحق الأساسي في حرية التجمع وحرية التعبير في الذكرى الـ 75 للنكبة"، وهو الحدث الذي يوافق على الجانب الآخر قيام دولة إسرائيل ، في ميدان هيرمانبلاتس بحي نويكولن في برلين.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)