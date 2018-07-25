 محكمة ألمانية: التفتيش بسبب لون البشرة مخالف للقانون | معلومات للاجئين | DW | 07.08.2018

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معلومات للاجئين

محكمة ألمانية: التفتيش بسبب لون البشرة مخالف للقانون

رأت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر بشمال غرب ألمانيا أن قيام الشرطة بتوقيف الأشخاص وسؤالهم عن هوياتهم بسبب لون بشرتهم أمر يتعارض مع الدستور الألماني. وكان رجل قد اتهم اثنين من الشرطة بالـ "تنميط العنصري".

Deutschland Ausweiskontrolle Flughafen Frankfurt (picture alliance/dpa/M. Becker)

قضت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين فيستفاليا الألمانية، بأن تنفيذ الشرطة حملات تفتيش على الهوية بسبب لون البشرة وحده انتهاك لحظر التنميط العنصري، الذي ينص عليه الدستور. وبذلك انحازت المحكمة في حكمها، الذي أعلنت عنه بمدينة مونستر اليوم الثلاثاء (السابع من آب/ أغسطس 2018) إلى مقدم الدعوى، وهو رجل في الثالثة والأربعين من عمره فوجئ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013  برجلي شرطة يسألانه عن أوراقه الثبوتية.

مختارات

لا يلقى المنحدرون من أصول أجنبية تمثيلا قويا داخل الشرطة الألمانية. وتفيد دراسة حديثة أن مثل هذا الوضع قد يؤدي إلى تسرب مواقف عنصرية مُؤثرة بشكل سلبي على عمل المؤسسة الأمنية. وهناك أمثلة تعكس حقيقة تلك الإشكالية. (02.02.2017)

احتفالات ليلة رأس السنة تثير الجدل مجددا في كولونيا. هذه المرة ليس بسبب التحرش الجنسي، وإنما بسبب اتهامات بالعنصرية وجهت للشرطة. الرأي العام، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم بين مستنكر للإجراءات ومدافع عنها. (02.01.2017)

بعد التقارير عن إلحاق رجال الشرطة الأذى الجسدي والإهانة باثنين من اللاجئين في أحد أماكن الاحتجاز في مدينة هانوفر الألمانية، باشر الإدعاء العام التحقيق في الأمر، وسط استياء شديد من منظمات المهاجرين. (18.05.2015)

وأكد الشرطيان للرجل أن سبب سؤاله عن أوراقه، هو سلوكه الملفت للانتباه ولون بشرته الداكن. وقال الشرطيان أمام المحكمة إن الرجل تعمد وضع غطاء رأسه أمام وجه، حتى لا يتم التعرف عليه. وكانت المحكمة الإدارية بمدينة كولونيا غرب ألمانيا، كأولى درجات التقاضي في الشؤون الإدارية، قد رفضت دعوى الرجل وهو ما ألغته المحكمة الإدارية العليا اليوم.

كما أكدت الدائرة الخامسة بالمحكمة في تبريرها الشفهي للحكم أنه لا ينبغي لموظفي الشرطة أن يعتمدوا على لون البشرة كسبب للتفتيش عن الهوية، إلا إذا كانت هناك دلائل كافية على ارتكاب جرائم جنائية. ولكن الممثل القانوني للشرطة لم يستطع، أثناء نظر القضية، تقديم إحصائيات مقنعة عن ارتكاب الأجانب جرائم بمعدل فوق المتوسط في محطة القطارات الرئيسية بمدينة بوخوم. وتبين من خلال الإحصائيات أن الجزء الأكبر من الجرائم التي تمت في المحطة ارتكبت من قبل ألمان.

وأثناء المداولة عبرت رئيسة الجلسة ورئيسة المحكمة، ريكاردا برانتس، عن اندهاشها من هذه الإحصائيات، وقالت: "إن مجرد الزعم بأن أفارقة من دول شمال أفريقيا هم المسؤولون عن ارتكاب الجزء الأكبر من جرائم السرقة في المحطة لا يكفي".

المحامي يعلن عن خطوات قضائية أخرى

ومعلقا على الحكم الذي جاء في صالحه، قال صاحب الدعوى: "أنا مسرور جدا بشأن قرار اليوم، ورغم أني لا أعتقد أن مثل هذه الحملات ستتوقف إلا أن الحكم خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح".

ورغم نجاحه في الحصول على حكم لصالح موكله أعلن المحامي عزمه اتخاذ خطوات قانونية أخرى، وقال: "إذا لمحت المحكمة، وإن كان ذلك بشروط حازمة، بوجود استثناءات لهذا الحظر فسوف نناضل في قضايا أخرى ضد مثل هذه الاستثناءات حتى ينتهي التوقيف الذي يتم اعتمادا على لون البشرة".

ص. ش/أ.ح (د ب أ)

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Anastasia M. aus Mannheim - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    آنستاسيا م. من ماينهايم

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة تسعى إلى إظهار أن كل من طفل ولد في ألمانيا من أصول أجنبية، أو كبر فيها، فهو ألماني حتى ولو كان لون بشرته أو لغته أو إسمه مغايرا عما هو مألوف . آنستاسيا تقول: "إسمي أجنبي لكنني ألمانية".

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Ati und Markus aus Nürnberg - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    آتي وماركوس من نورنبيرغ

    منذ نيسان / أبريل والحملة منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. ويعرض كل مشترك فيها صورة له يحمل لوحة يكتب عليها خبرته الشخصية ومدى تقبل المجتمع له في حياته اليومية. في الصورة كتب ماركوس وآتي" لا لم نتعرف على بعضنا في العطلة"، في إشارة إلى أنه لم يتعرف على زوجته خارج البلاد، وإنما هي مواطنة ألمانية كغيرها من الألمان.

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Farah A. aus Mannheim - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    فرح من مانهايم

    الفكرة جاءت من حملة مشابهة من جامعة هارفارد "I too am Harvard" هدفها محاربة العنصرية خاصة ضد الطلبة السود.

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Kübra Y. aus Friedrichshafen - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    كوبرا من فريدريشهافن

    كثير ممن يعيشون في ألمانيا من ذوي أصول أجنبية يشعرون بعدم "الإعتراف" بهم كألمان، سواء بسبب لونهم أو لغتهم أو أسمائهم أو أصولهم، يقول نارود غازاي، منسق الحملة. أما كويرا فكتبت "لا لن أُجبر على الزواج"، في إشارة إلى أنها لا تحتاج إلى ذلك لكي تستطيع البقاء في ألمانيا بطريقة شرعية.

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Zuher J. aus Marburg - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    زهير من ماربورغ

    يشدد كازاي (على الصورة) "نريد أن نطرح مسالة العنصرية والشعور بالانتماء كألماني على الرأي العام".

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Sarah A. aus Berlin - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    ساره من برلين

    الحملة لا تشمل الطلبة فقط، بل كل من يشعر أنه ألماني. وكتبت ساره أن البعض يسألها:"تذهبين في العطلة إلى وطنك؟"، فتجيب ساره: "هذا هو بلدي".

  • Fotoaktion Auch ich bin Deutschland Victoria C. aus Berlin - Copyright: Deutschlandstiftung Integration

    "أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

    فيكتوريا من برلين

    أما فيكتوريا فتقول، "إنها دائما تسأل حين تقول إن والدها من أروغواي، لماذا بشرتها ليست سوداء؟".

    الكاتب: أيفيتا اوندردفسكا/ عباس الخشالي


مختارات

"أنا أيضا ألمانيا" حملة ضد العنصرية

تقوم حملة مناهضة للعنصرية تطلق على نفسها " أنا أيضا ألمانيا" بنشر صور للطلبة بهدف الإطاحة بالأحكام المسبقة السائدة داخل المجتمع الألماني. (18.06.2014)  

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