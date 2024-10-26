محظوظة لأنني لم أتعرض للاغتصاب.. شهادات لاجئات سوريات بليبيا

تحدث موقع "مهاجر نيوز" مع مجموعة من النساء السوريات اللواتي وجدن أنفسهن على متن سفينة البحث والإنقاذ "جيو بارنتس" في وسط البحر الأبيض المتوسط. تحمل هؤلاء النساء في قلوبهن آمالًا وطموحات لمستقبل أفضل لهن ولأطفالهن.

قالت آية (اسم مستعار) لموقع "مهاجر نيوز" على متن سفينة "جيو بارنتس" بعد إنقاذها: "كنت محظوظة للغاية لأنني لم أتعرض للاغتصاب في ليبيا، على عكس العديد من النساء والأطفال الآخرين." على متن السفينة، كان هناك أيضًا 13 امرأة سورية و34 طفلًا، من بينهم طفلان دون سن الثالثة. أمضت معظم النساء والأطفال أسابيع، بل ربما أشهرًا، في ليبيا قبل أن يستقلوا القارب الخشبي في محاولة للوصول إلى إيطاليا.

وأضافت نيما*، وهي أم سورية شابة: "كنا خائفين للغاية. في السجن في ليبيا، قال لنا الآخرون إن الحراس يجبرون الأطفال على ممارسة الجنس مع بعضهم البعض، ويقومون بتصويرهم، ويجبرون العائلات على المشاهدة."

توضح منظمة أطباء بلا حدود أن العديد من النساء اللواتي تم إنقاذهن من البحر حوامل نتيجة اغتصاب في ليبيا أو على طريق الهجرة أو حتى في بلدانهن الأصلية.

وأشارت المنظمة الإنسانية الدولية إلى أن "العديد من النساء اللواتي ننقذهن خاصة اللواتي يسافرن بمفردهن يروين قصصًا مروعة عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي في ليبيا. بينما تعاني أخريات من صدمات شديدة تجعل الإفصاح عن ما مررن به أمرًا صعبًا بسبب الخوف الكبير."

جيو بارنتس وسط البحر الأبيض المتوسط، فبراير 2024 صورة من: Sou-Jie van Brunnersum/InfoMigrants

وحذرت أليسون ويست، المستشارة القانونية لحقوق الإنسان في المركز الأوروبي لحقوق الإنسان، من أن النساء والأطفال المهاجرين الذين يمرون عبر ليبيا يواجهون أخطارًا شديدة ونقاط ضعف محددة.

وقالت لموقع "مهاجر نيوز": "غالبًا ما تتعرض النساء والأطفال للعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب والدعارة القسرية والاستعباد." وأضافت: "الأطفال المهاجرون معرضون بشكل خاص للاستغلال والإساءة، بما في ذلك التجنيد من قبل الجماعات المسلحة أو التورط في الأنشطة الإجرامية."

العبودية والابتزاز والاغتصاب الجماعي: مصير المهاجرين في ليبيا

حذرت هيئات دولية متعددة مرارًا وتكرارًا من انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها المهاجرون واللاجئون في ليبيا على مدى العقد الماضي.

في عام 2023، أعربت لجنة من خبراء الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن المهاجرين أصبحوا ضحايا للاتجار بالبشر، إضافة إلى نقلهم إلى مراكز احتجاز لا يُسمح لأي وكالات إنسانية أو محامين أو منظمات المجتمع المدني بالوصول إليها.

وفي تقرير مشترك، كتبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن رحلات المهاجرين عبر ليبيا للوصول إلى ساحلها الشمالي "مشوبة بمخاطر كبيرة من انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في كل خطوة على الطريق." وأشار التقرير إلى أن "الغالبية العظمى من النساء والفتيات المراهقات الأكبر سنًا اللاتي قابلتهن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أفدن بتعرضهن للاغتصاب الجماعي من قبل المهربين أو المتاجرين."

جيو بارنتس وسط البحر الأبيض المتوسط، فبراير 2024 صورة من: Sou-Jie van Brunnersum/InfoMigrants

يوضح التقرير بالتفصيل العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها "مجموعة من المسؤولين الحكوميين والجماعات المسلحة والمهربين والمتاجرين" ضد المهاجرين. تشمل هذه الانتهاكات القتل غير القانوني والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاغتصاب الجماعي والابتزاز.

بعد 11 زيارة إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، وثق موظفو الأمم المتحدة "التعذيب وسوء المعاملة والعمل القسري والاغتصاب من قبل الحراس." وأشار التقرير أيضًا إلى أن العديد من المهاجرات قلن إنهن اضطررن إلى العمل في الدعارة لسداد الديون للمهربين.

التقت "مهاجر نيوز" بجمانة* (اسم مستعار)، البالغة من العمر 40 عامًا من سوريا، على متن سفينة الإنقاذ "جيو بارنتس" في وسط البحر الأبيض المتوسط. وعلى عكس معظم النساء على متن السفينة، قالت إنها وأطفالها وزوجها لم يواجهوا أي مشاكل أثناء وجودهم في ليبيا.

أشارت إلى أن الشعب الليبي يتمتع بلطف كبير، حيث يُظهر معاملة حسنة تجاه النساء والأطفال. فعندما يرون امرأة، يقومون بمعاملتها بقدر عالٍ من الاحترام.

عصابات التهريب والإجرام تستهدف الأطفال المهاجرين المعرضين للخطر في ظروف قاسية

انتقد ممثل ليبيا لإحدى المنظمات الدولية الكبرى، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي تديره الحكومة الليبية، واصفًا إياه بأنه "مركز احتجاز بحكم الأمر الواقع."

جيو بارنتس وسط البحر الأبيض المتوسط، فبراير 2024 صورة من: Sou-Jie van Brunnersum/InfoMigrants

وقال الممثل لموقع "مهاجر نيوز" إنه وزملاؤه كانوا يدافعون عن فصل الأطفال والنساء عن الرجال أثناء الاحتجاز، لكن المخاوف الجدية لا تزال قائمة لأن بعض أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية تعتبر الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 أو 14 عامًا بالغين. وأشار إلى أن مدة احتجاز الأطفال، فضلاً عن التقارير عن انتهاك حقوق الأطفال المهاجرين وقضايا الحماية، لا تزال تشكل مصدر قلق كبير.

وأضاف: "لا يزال الوصول إلى الخدمات بشكل عام للمهاجرين في ليبيا يمثل مشكلة. إذا كنت غير موثق، تشعر بالخوف، مما يشكل رادعًا للذهاب لتطعيم طفلك أو إرساله إلى المدرسة. لا نريد أن يترك الآلاف من الأطفال المهاجرين المدرسة وينجذبون إلى التهريب والجريمة."

حقائق وإحصائيات حول تحديات عبور البحر الأبيض المتوسط

في عام 2023، لم تمثل الإناث البالغات سوى 10% من إجمالي الوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا، حيث بلغ عددهن 15,967 امرأة، وفقًا لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ديسمبر. وعلى الرغم من ذلك، تضاعف العدد المطلق للوافدين الإناث البالغات تقريبًا بين عامي 2022 و2023. شكلت النساء 4% فقط من الوافدين من ليبيا، بينما شكلن 13% من الوافدين من تونس و16% من الوافدين من تركيا.

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه في النصف الأول من عام 2024، كان معظم الواصلين عن طريق البحر من الذكور البالغين (75%)، ثم الأطفال غير المصحوبين بذويهم (14%)، والإناث البالغات (6%)، والأطفال المصحوبين (5%).

جيو بارنتس وسط البحر الأبيض المتوسط، فبراير 2024 | الصورة: سو جي فان برونرسوم صورة من: Sou-Jie van Brunnersum/InfoMigrants

ومن بين البلدان الرئيسية التي جاءت منها النساء اللاتي وصلن عن طريق البحر إلى إيطاليا في عام 2023، كانت من بينها ساحل العاج (32%)، وغينيا (20%)، وتونس (9%)، والكاميرون (7%)، وسوريا (6%)، وأفغانستان (4%)، وذلك انطلاقًا من بلدان مثل تونس وليبيا. ولكن بحلول ديسمبر 2023، بدأت التركيبة السكانية للقادمين عن طريق البحر تظهر تحولًا ملحوظًا. فمن بين 433 امرأة مهاجرة وصلن إلى الشواطئ الإيطالية، كانت 70 منهن من تونس، و55 من أفغانستان، و54 من سوريا. وفي يونيو 2024، وصلت 292 أنثى بالغة إلى الشواطئ الإيطالية، معظمهن من سوريا (44)، وأفغانستان (33)، وتونس (29)، بالإضافة إلى غينيا ونيجيريا (27 من كل منهما).

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن السوريين والأفغان هم من بين الأكثر ميلًا للهجرة كعائلات. أشارت المفوضية إلى أن "المخاطر المرتبطة بدول العبور لعبت أيضًا دورًا مهمًا، خاصة في ليبيا، حيث ردعت الظروف القاسية اللاجئات والمهاجرات، بالإضافة إلى الأسر، عن اختيار هذا الطريق."

في عام 2023، شكل الأطفال غير المصحوبين بذويهم 12% من إجمالي الوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا، وهو ما يعادل 18,820 طفلًا. وبالنظر إلى الأرقام المطلقة، شهد هؤلاء الأطفال وصولًا إلى الشواطئ الإيطالية ارتفاعًا بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق.

جيو بارنتس وسط البحر الأبيض المتوسط، فبراير 2024 صورة من: Sou-Jie van Brunnersum/InfoMigrants

في عام 2023، وصل 157,651 مهاجرًا إلى إيطاليا عن طريق البحر، مقارنة بـ 105,131 في عام 2022، مما يمثل زيادة بنسبة 50%. كما جاء في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يموت 11 طفلاً كل أسبوع أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، وغالبًا ما يكونون بمفردهم أو منفصلين عن والديهم، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن اليونيسف.

تشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى أن نحو 1500 طفل لقوا حتفهم أو فقدوا منذ عام 2018 أثناء محاولتهم عبور البحر في رحلات محفوفة بالمخاطر.

سو-جي فان برونارسوم مهاجر نيوز 2024