 محطات هامة في مسيرة مرشح الاتحاد المسيحي لخلافة ميركل | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.08.2021

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سياسة واقتصاد

محطات هامة في مسيرة مرشح الاتحاد المسيحي لخلافة ميركل

منذ ترشيحه للمنافسة على منصب المستشار بقي أرمين لاشيت مرشح الاتحاد المسيحي متردداً في اتخاذ الكثير من القرارات. من يكون هذا المرشح الذي يوصف بالحزم والقوة؟ وما هي أهم المحطات في مسيرته السياسية الطويلة؟

Deutschland CDU-Chef Armin Laschet in Düsseldorf

يقود رئيس وزراء ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أرمين لاشيت، منذ كانون الثاني/يناير من هذا العام الحزب المسيحي الديمقراطي. ويطمح الرجل البالغ من العمر 60 عاماً في خلافة المستشارة الحالية أنغيلا ميركل. منذ كارثة الفيضانات في غرب البلاد التي خلفت 170 قتيلاً ومفقودين وخسائر مادية هائلة يتعرض لاشيت لضغوط وانتقادات.

ضحكة "غبية"

في زيارة له مع الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير لأحد المناطق المنكوبة وبينما كان الرئيس يعبر عن فزعه واستيائه، التقطت الكاميرات لاشيت وهو يضحك مع عدد من مساعديه. كرر لاشيت اعتذاره عما وصفه بالضحكة "الغبية" عدة مرات. وجاءت تصريحاته المتناقضة بشأن العلاقة بين التغير المناخي والفيضانات لتثير الارتباك أكثر.

مختارات

رغم اعتذاره عنها، لاتزال ضحكة "خارج السياق" للمرشح لخلافة ميركل أرمين لاشيت، خلال زيارة لمناطق متضررة من الفيضانات، تشغل ألمانيا. صحف ألمانية اعتبرت أنه "غير مناسب" للمستشارية، فيما رأت أخرى أن ردود الفعل مبالغ فيها.

تشير أحدث الاستطلاعات أن نسبة كبيرة من الناخبين الألمان لا يثقون بمرشحي المستشارية لخلافة ميركل. ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، يكافح المرشحون الثلاثة لكسب أصوات المؤيدين محاولين الاستفادة من كارثة الفيضانات.

باتت تشريعيات الخريف المقبل الضابط الأساسي لإيقاع الحياة السياسية الألمانية، كحدث مفصلي قد ينقل البلاد لمرحلة جديدة، يرى مراقبون أن "الخضر" قد يلعبون فيها دورا مركزيا، فيما يبدو أن تحولا من هذا النوع لا يزال سابقا لأوانه

وهنا مربط الفرس: منذ ترشيحه من قبل الاتحاد المسيحي للمنافسة على منصب المستشار لم يثبت لاشيت على رأي واضح في الكثير من القضايا. وفي بعض القضايا، يعتمد لاشيت الاستمرارية على نهج ميركل، وفي قضايا أخرى يختلف معها، ولكنه لا يقول ذلك بصوت عال جداً.

"أعصاب قوية وحزم"

فقط في منتصف نيسان/أبريل تمكن لاشيت من حسم الصراع المحتدم مع رئيس وزراء ولاية بافاريا الغنية، ماركوس زودر، على من سيكون مرشح الاتحاد المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي (البافاري)، على منصب المستشار. كانت استطلاعات الرأي تعطي الأفضلية لزودر، غير أن لاشيت أظهر أن لديه أعصاباً قوة وحزماً، وهي ما يحتاجه رئيس الحكومة. إنه "مقاتل"، هكذا يصفه أصدقاء له في الحزب.

عندما انتخب الحزب لاشيت كرئيس له على حساب فريدرش ميرتس بداية العام رأى الكثيرون في لاشيت الضامن للاستمرارية في نهج ميركل.

لاشيت منذ 2012 واحد من خمسة نواب لميركل كرئيسة للحزب. وهو يمثل "الحزب المسيحي الديمقراطي الوسطي". وتتردد في خطاباته عبارة: "نفوز فقط عندما نبقى في الوسط أقوياء". بهذا الشعار تمكن لاشيت، الكاثوليكي المنحدر من مدينة آخن، من الفوز برئاسة وزراء ولاية شمال الراين-ويستفاليا عام 2017، ومن ثم برئاسة الحزب، ومن ثم باختياره من قبل الاتحاد المسيحي للمنافسة على منصب المستشار.

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مزايا وعيوب الحملات الانتخابية عبر الإنترنت

الولاء لميركل؟

عندما ووجهت ميركل بانتقادات بسبب سياسة الأبواب المفتوحة أمام اللاجئين عام 2015 بقي لاشيت رفيقها وحليفها المخلص. لكن فيما يخص التعامل مع جائحة كورونا، نأى لاشيت بنفسه تدريجياً عن ميركل.

لا يولي لاشيت الكثير من الاهتمام لقضايا التحديث والرقمنة والبدايات الجديدة. ويأتي على ذكر الحرية والمسؤولية كأسس للحزب الديمقراطي المسيحي إذ يقول: "يمكننا التغير، لكننا في السنوات الماضية أصبحنا مرتاحين للغاية". وفي العلن يمكن للاشيت أن يتحمس لحماية المناخ، دون أن يكون ذلك الحماس كبيراً على أرض الواقع السياسي، أو حتى ليعيد التفكير في قرارته السابقة.

لاشيت والخضر

اشتدت حدة اللهجة بين الاتحاد المسيحي والخضر منذ ترشيح لاشيت. وتركزت المعركة حول فضائح صغيرة في ماضي لاشيت وضحكه وقت الفيضانات. بينما هوجمت مرشحة الخضر، انالينا باربوك، بخصوص بيانات غير صحيحة في سيرتها الذاتية وانتحال بعض أجزاء كتاب نشر لها. ويتحول النقد بين المعسكرين إلى حقد، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

عمل لاشيت منذ دخوله البرلمان الاتحادي عام 1994 على بناء علاقات ثقة بين الخضر وحزبه. وفي بعض القضايا كالاندماج لديه حلفاء في حزب الخضر أكثر منهم في حزبه. وفي هذا السياق يقول: "لنجعل العشرينات عقد التحديث لألمانيا، ما يعني ديناميكية اقتصادية جديدة، وأمن شامل وأفضل فرص التعليم وأعدلها". هذا هو شعار حملته الانتخابية. وحاول لاشيت غالبا التحدث من منظور الاقتصادي فيما يتعلق بالتعامل مع الجائحة، وحتى فيما يخص الفيضانات تحدث أيضا من زاوية الاقتصاد.

أرمين لاشيت رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

أرمين لاشيت رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

من أسفل السلم إلى أعلاه

يعرف أرمين لاشيت كل جوانب المطبخ السياسي. كان الدارس للقانون عضواً في مجلس مدينة آخن (1989-2004)، وعضواً في البرلمان الاتحادي (1994-1998)، وعضواً في البرلمان الأوروبي (1999-2005)، وما يزال عضواً في برلمان ولاية شمال الراين-ويستفاليا منذ عام 2010.

نشأ لاشيت في مدينة آخن المحاذية لبلجيكا. وهذا أعطى شخصيته بعداً أوروبياً. ومنذ عام 2019 تولى منصب مفوض ألمانيا في العلاقات الثقافية مع فرنسا. ولدى الرجل علاقات مكثفة مع القيادة السياسية في باريس منذ أمد.

وفيما يخص العلاقة عبر الأطلسي، زار لاشيت الولايات المتحدة في عام 2019 وهو رئيس وزراء ولاية شمال الراين-ويستفاليا. وعلى ضوء تجربته السياسية هناك الأشياء التي ينبغي عليه العمل لتداركها.

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وبعد الانتخابات؟

"من يدير ولاية (شمال الراين-ويستفاليا) بنجاح، يمكن أن ينجح في رئاسة الحكومة الاتحادية". بهذا الكلام يحاول لاشيت إقناع الناخبين. ومهما يكن من الأمر، سيبدأ العمل الفعلي بعد الانتخابات في محاولة تشكيل الحكومة. وهنا يستبعد لاشيت التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا. ولكن حتى في صفوف حزبه هناك الكثير من العمل بانتظاره ألا وهو: مخاطبة المحافظين والنساء اللواتي كن فخورات بميركل. على ضوء ذلك يبدو أن طريق أرمين لاشيت إلى المستشارية ما زال طويلاً جداً وغير معبد.

كريستوف شتراك/خالد سلامة

  • Helmut Kohl und Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "تلميذة كول"

    كان المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول، يطلق على أنغيلا ميركل، لقب "تلميذة". لم تخرج ميركل من عباءته إلا بعد فترة طويلة في عام 2001، عندما كان الحزب المسيحي الديمقراطي CDU في المعارضة، وكانت ميركل زعيمة الحزب، غير أن فرصتها الكبيرة لم تأت إلا عام 2005.

  • Wahlwerbung in Mecklenburg-Vorpommern bildergalerie wahl05

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    بداية متعثرة

    بفارق ضئيل فاز الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU على الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD بقيادة المستشار غيرهارد شرودر في انتخابات عام 2005. سجل الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المرشحة لمنصب المستشارة، أنغيلا ميركل أسوأ نتيجة له منذ عام 1949. هذه الظروف كانت لا تبدو جيدة في بداية مشوار أي مستشار جديد، لكن ميركل سرعان ما ثبتت أقدامها بين كبار الساسة.

  • Angela Merkel und Gerhard Schröder

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    أول مستشارة في تاريخ ألمانيا

    في نهاية المطاف، أتفق التحالف الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشكيل تحالف كبير. شرودر هنأ المستشارة الجديدة أنغيلا ميركل، التي تم انتخابها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005 من قبل البرلمان الألماني كأول مستشارة امرأة في تاريخ ألمانيا، وأصغر سياسية، والأولى من ألمانيا الشرقية سابقا، وأول عالمة فزياء في هذا المنصب.

  • Deutschland G8 Teilnehmer Bush Merkel und Putin

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    الهيمنة على المشهد السياسي

    تمكنت ميركل من الهيمنة على الساحة السياسة بسرعة. في قمة مجموعة الثماني في عام 2007، استقبلت رؤساء دول وحكومات أهم سبع دول صناعية وروسيا في منتجع هيليغيندام على بحر البلطيق، ومازحت الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش (إلى اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من الناحية الجيوسياسية، فقد كانت أجواء عالم السياسية في هذه الفترة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.

  • Bildkombo Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    لعبة الألوان والسياسة

    مظهر وأزياء المستشارة، ملفتة للنظر أيضاً، فهي دائما ما تطل بسترات ذات ألون معينة وعادة ما يظل لون البناطيل التي ترتديها غامق اللون، وما يتغير هو لون السترة فقط. بسبب تغير الألوان هذا، يعتقد الخبراء أنهم يستطيعون معرفة الحالة المزاجية للمستشارة أو الرسالة التي تحاول نقلها.

  • Silvio Berlusconi umarmt Nicolas Sarkozy neben Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    الأكثر شعبية داخل الاتحاد الأوروبي

    في بداية الأزمة المالية، صعدت شعبية ميركل بسرعة وتحولت إلى رقم واحد بلا منازع في الاتحاد الأوروبي. هنا في خريف عام 2008، تظهر ميركل بابتسامة لطيفة أمام اثنين من مفتولي العضلات على المسرح الأوروبي، الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي (في المقدمة) ورئيس الوزراء الإيطالي في ذلك الحين، سيلفيو برلسكوني.

  • Griechenland Democracy-Magazin Kritik Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    التعامل مع الأزمة المالية

    عندما ازدادت ديون العديد من الدول الأوروبية، وأصبحت العملة الموحدة في خطر، وافقت ميركل على مساعدات مكثفة، لكنها في المقابل طالبت بإجراءات تقشفية في البلدان المعنية، ما أثار نقمة على ميركل هناك أعاد الذكريات المرة، خاصة في اليونان، حيث قارنت الصحف اليونانية تعاملها بالاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

  • CDU-Wahlkampf mit Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    منبر الشعب

    هي متحدثة متمكنة، حب الظهور لا يعنيها كثيراً، غالباً ما تبدو صلبة، وحازمة في سياستها، لكن أسلوبها الرصين والواقعي والمتواضع يروق للكثيرين، وإلا لما كانت ستستطيع أن تدير الأمور في بلادها كل هذه السنوات.

  • Ludwigshafen Wahlkampf CDU

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "ماما ميركل"

    في مرحلة ما اطلق عليها لقب "ماما ميركل". وطبعا ليس المقصود الأم بل أم الأمة، إنه نوع من السخرية أو المحبة وهو تقليد قديم. إذ لم يعد هذا الوصف يستخدم من قبل الصغار اليوم. الأم تعطي الاهتمام والعناية، ما يبدد الخوف. أما الجانب السلبي لهذا الوصف، هو أن الأطفال يبقون دائماً أطفالًا ولا يحب الجميع هذا.

  • Deutschland Merkel Selfie mit Anas Modamani

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "يمكننا فعل ذلك"

    أكثر ما اشتهرت به أنغيلا ميركل، هو جملتها الشهيرة "يمكننا فعل ذلك"، التي قالتها إبان موجة اللاجئين.، عندما أبقت الحدود مفتوحة أمام اللاجئين والمهاجرين في عامي 2015 و2016. لذلك اعتبرها البعض بمثابة قديسة لكن البعض الآخر أنتقدها بشدة. الانقسام في تقييم سياستها تجاه اللاجئين ما يزال قائما حتى اليوم.

  • Angela Merkel Person of the Year Time Magazine Ausschnitt

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "شخصية العام" 2015

    في عام 2015 ، أطلقت مجلة "تايم" على ميركل لقب "شخصية العام" وحتى "مستشارة العالم الحر"، بسبب قدرتها على الإدارة في المواقف الصعبة، بدءاً من تعاملها مع الأزمة المالية العالمية ومروراً بأزمة اللاجئين.

  • 100 Jahre Frauenwahlrecht

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    ملهمة النساء

    ميركل هي أول امرأة في المستشارية، لكنها لم تجعل من ذلك قضية سياسية كبرى لها، غير أنه بفضل دعمها كان لبعض النساء مسيرة مهنية بارزة في الحكومة الألمانية. من أبزر الأسماء النسائية البارزة في المشهد السياسي الحالي: أنغريت كرامب كارينباور (رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ووزيرة الدفاع)، و أورزولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية)، وجوليا كلوكنر (وزيرة الزراعة).

  • G7-Gipfel in Frankreich

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    المصلحة الوطنية

    ميركل متحفظة ولا تظهر آراءها السياسية أو الشخصية بشأن رؤساء الدول والحكومات، وفي أغلب الأحيان تعبر عن آراء غامضة للغاية. هي تحرص في تعاملها على ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

  • Angela Merkel im Supermarkt

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    الغرور ليس من صفاتها

    تعلم كم يبلغ ثمن لتر من الحليب!. حتى بعد سنوات من توليها منصب المستشارة، لم يغر ذلك شيئاً من أنغيلا ميركل. هنا في عام 2014 زارت أحد المحلات التجارية في برلين مع ضيفها المسؤول الصيني لي كه تشيانغ. لكنها شوهدت أيضا وهي تتسوق وحدها، كربة منزل.

  • Deutschland | Wahlwerbung CDU

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    سر حركة اليد المقبوضة

    اشتهرت ميركل بحركة اليد المقبوضة، ولا أحد يعلم ما الذي تخفيه تلك الحركة. هي نفسها تقول إن الحركة تساعدها في الحفاظ على الجزء العلوي من جسمها مستقيماً ولا توجد رسالة أخرى من وراءها. على أي حال، استخدم الحزب المسيحي الديمقراطي حركة اليد على هذا الملصق الضخم خلال الحملة الانتخابية الألمانية لعام 2013 للتعبير عن الثقة والهدوء.

  • Bildergalerie Homestories Angela Merkel und Joachim Sauer

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    حياة ميركل الخاصة

    لا يُعرف سوى القليل عن حياة ميركل الخاصة. إنها لا تكشف الكثير عنها، وربما لا يهتم الناس بذلك. نعلم، على سبيل المثال، أن ميركل وزوجها يواخيم زاور، العالم الفيزيائي أيضاً (في الصورة) يقضيان كل سنة إجازة عيد الفصح في جزيرة إيشيا الإيطالية، لكن هذا لم يكن ممكنا هذا العام بسبب الجائحة.

  • Belgien Brüssel | EU-Gipfeltreffen - Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    إدارة أزمة كورونا

    لقد غير الوباء الكثير في ألمانيا، ليس فقط طقوس إجازة المستشارة. ولطالما تعرضت سياسة ميركل الجادة والموضوعية للانتقادات، لكن تعاملها مع الوباء قد سجل أيضاً أرقاماً قياسية جديدة في شعبيتها.

  • Wahlkampf 2013 Angie Plakate der CDU

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    قرب الوداع

    أعلنت ميركل قبل عامين عن عدم رغبتها الترشح لولاية خامسة في انتخابات خريف عام 2021، لكنها حتى ذلك الحين تريد البقاء في المنصب. في حالة استمرارها في المنصب، كانت ميركل ستقترب من الحكم لما يقرب من 16 عاماً وبمدة أقصر بقليل من هيلموت كول، صاحب الرقم القياسي السابق في المستشارية.


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