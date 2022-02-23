محطات غاز طبيعي عائمة في ألمانيا للتخلص من الغاز الروسي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
محطات غاز طبيعي عائمة في ألمانيا في الطرق للتخلي عن الغاز الروسي. يفترض أن تستقبل الناقلات المحملة بالغاز من عدة مصادر مختلفة في المستقبل.
فيما حذر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر من تزايد قوة التيار المتطرف في ظل أزمة الطاقة، تطمح بروكسل إلى إقرار حزمة للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي للنقص الحاد في الإمدادات.
أعلنت الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات أن مرافق تخزين الغاز ممتلئة حالياً بنسبة 93% من سعتها، فيما أعلنت الشرطة أن أول محطة استيراد عائمة للغاز الطبيعي المسال في البلاد تخضع لحراسة مشددة في أعقاب حادث نوردستريم.
حذر الناتو روسيا من أن أي هجمات على البنية التحتية الحيوية للحلفاء ستلقى ردا حازما، في الوقت الذي عززت فيه فرنسا وجودها العسكري على الجناح الشرقي للناتو، فيما أعلنت أوكرانيا اكتشاف جثث لعشرات المدنيين.
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده "حررت نفسها من التبعية" للغاز الروسي و"مستعدة جيدًا" للشتاء، متعهدًا بمواصلة دعم كييف، ومشددًا على أن ألمانيا وأوروبا وأوكرانيا ستخرج من الحرب "أكثر اتحادًا واستقلالية".
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول