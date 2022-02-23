 محطات غاز طبيعي عائمة في ألمانيا للتخلص من الغاز الروسي | DW الأخبار | DW | 21.10.2022

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محطات غاز طبيعي عائمة في ألمانيا للتخلص من الغاز الروسي

محطات غاز طبيعي عائمة في ألمانيا في الطرق للتخلي عن الغاز الروسي. يفترض أن تستقبل الناقلات المحملة بالغاز من عدة مصادر مختلفة في المستقبل.

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