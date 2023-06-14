محطات طاقة نووية في بولندا

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تخطط بولندا لبناء محطات طاقة نووية، وذلك للابتعاد عن توليد الطاقة باستخدام الفحم. هناك مؤيدون ومعارضون لهذه الخطط. تقرير من بولندا حول الوضع الحالي.
في تطور ملفت، صادق البرلمان الأوروبي على العلامات الخضراء لاستثمارات الطاقة شملت الغاز والطاقة النووية وسط أزمة طاقة غير مسبوقة عقب العدوان الروسي على أوكرانيا، قرار له تداعيات بالغة الأهمية وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟
يعتقد خبراء ومحللون أن الخطوة التالية في صراع الغرب مع بوتين هي المقاطعة الكاملة لمصادر الطاقة الروسية، خاصة وأنه من المتوقع أن يفرض بوتين حظراً على تصدير الغاز الطبيعي لأوروبا. فهل تعلن أوروبا "حالة الحرب الاقتصادية"؟
لم يكد اقتصاد ألمانيا يجتاز تداعيات كورونا حتى تلقفته ارتدادات حرب أوكرانيا التي ألهبت أسعار الطاقة ومستويات التضخم. وباتت قاطرة أوروبا تترنح، فيما يتوقع معظم معاهد الرصد الاقتصادي آفاقا قاتمة على المدى المنظور.
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