 محطات طاقة نووية في بولندا | صنع في ألمانيا | DW | 22.06.2023

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صنع في ألمانيا

محطات طاقة نووية في بولندا

تخطط بولندا لبناء محطات طاقة نووية، وذلك للابتعاد عن توليد الطاقة باستخدام الفحم. هناك مؤيدون ومعارضون لهذه الخطط. تقرير من بولندا حول الوضع الحالي.

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