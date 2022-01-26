محطات شحن السيارات الكهربائية

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سائقو تيسلا متحمسون، حتى أن بعضهم أسس ناديًا للمعجبين. التقينا بعضهم في محطة لشحن السيارات الكهربائية غير بعيد عن برلين. فهل سنشهد قريبا منافسة حقيقية؟
ضمن مهندس بيانات يبلغ من العمر 42 عاماً، كان ضمن أول طاقم رواد فضاء من المدنيين يصل للفضاء الخارجي أمس، دخول تاريخ الطيران في الفضاء، من خلال تصرف مرح أثناء طيرانهم بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة فوق أوروبا. فماذا فعل؟
تشتهر بلدان شمال أوروبا بـ "التعدين المستدام"، حيث تنخفض بشدة تكلفة إنتاج الكهرباء وبالتالي ينخفض سعرها، فإنتاجها يتم بشكل أساسي من مصادر متجددة. لكن هناك صناعات أخرى تريد أيضاً الاستفادة من هذه الطاقة الخضراء.
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