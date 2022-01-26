 محطات شحن السيارات الكهربائية | صنع في ألمانيا | DW | 26.01.2022

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صنع في ألمانيا

محطات شحن السيارات الكهربائية

سائقو تيسلا متحمسون، حتى أن بعضهم أسس ناديًا للمعجبين. التقينا بعضهم في محطة لشحن السيارات الكهربائية غير بعيد عن برلين. فهل سنشهد قريبا منافسة حقيقية؟

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