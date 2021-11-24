 محطات شحن السيارات الكهربائية | صنع في ألمانيا | DW | 24.11.2021

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صنع في ألمانيا

محطات شحن السيارات الكهربائية

وأنت على الطريق السريع قد تنفد بطارية سيارتك الكهربائية، وتستغرق إعادة تشغيلها بعض الوقت. هذا الانتظار في محطة الشحن قد يكون أكثر إثارة مما تعتقد.

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