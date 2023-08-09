 محرك الهيدروجين تقنية للمستقبل؟ | صنع في ألمانيا | DW | 09.08.2023

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صنع في ألمانيا

محرك الهيدروجين تقنية للمستقبل؟

هل الهيدروجين مناسب للمحركات؟ تعتبر شركة ماهلي، أحد كبار موردي السيارات الألمان. ترى الشركة إمكانية الإنتاج التجاري في محركات الآلات الزراعية والشاحنات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسيارات لا يتفاءل العديد من الخبراء.

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