محرك الهيدروجين تقنية للمستقبل؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
هل الهيدروجين مناسب للمحركات؟ تعتبر شركة ماهلي، أحد كبار موردي السيارات الألمان. ترى الشركة إمكانية الإنتاج التجاري في محركات الآلات الزراعية والشاحنات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسيارات لا يتفاءل العديد من الخبراء.
تسعى ألمانيا جاهدة إلى القضاء على بصمتها الكربونية بحلول عام 2045 عبر التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتوسيع اعتماد الطاقات المتجددة ومنها الهيدروجين، الذي سيلعب دورا محوريا، فما هو دور إفريقيا في هذا الشأن؟
المحاولة الثانية لم تنجح أيضًا: قبل ساعات قليلة من البداية المخطط لها، ألغت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الرحلة التجريبية بدون طيار لمهمة "أرتميس" مرة أخرى، وذلك بسبب تسرب وقود الهيدروجين.
تحتفل فرنسا وألمانيا بمرور 60 عاما على توقيع معاهدة الصداقة بينهما. وبهذه المناسبة يعقد مجلس الوزراء المشترك اجتماعه السنوي الذي تأجل عدة أشهر بسبب خلافات. آمال عريضة تعقد على هذا الاجتماع، ليس فقط بسبب الذكرى السنوية.
حركة طيران نشطة ومرتفعة، ولكن ضمن انبعاثات أقل، هذا ما تطمح شركات إنتاج الوقود المستدام إلى توفيره. ما هو هذا الوقود الخاص، وهل هو متوفر حاليا بكميات كافية؟ ومتى سيكون من الممكن أن يكون الطيران صديقا للبيئة والمناخ؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول