محرك الهيدروجين تقنية للمستقبل؟

التحليق بزيت الطبخ؟.. مساع حثيثة لإنتاج وقود حيوي "نظيف" للطائرات

حركة طيران نشطة ومرتفعة، ولكن ضمن انبعاثات أقل، هذا ما تطمح شركات إنتاج الوقود المستدام إلى توفيره. ما هو هذا الوقود الخاص، وهل هو متوفر حاليا بكميات كافية؟ ومتى سيكون من الممكن أن يكون الطيران صديقا للبيئة والمناخ؟