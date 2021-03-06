 محرك البحث العملاق ″غوغل″ يساهم في ″تسليع″ صورة المرأة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 08.03.2021

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ثقافة ومجتمع

محرك البحث العملاق "غوغل" يساهم في "تسليع" صورة المرأة

تساهم نتائج البحث باستخدام خاصية الصورعبر غوغل في ترسيخ "تشييء" صورة المرأة خصوصاُ في بلدان معينة مثل أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية. تحليل لـ DW يكشف كيف يساهم محرك البحث العملاق في تكريس بعض الصور النمطية عن النساء.

نتائج بحث صور غوغل، الفرق بين نتائج البحث عن صور لنساء ألمانيات ونساء برازيليات

نتائج بحث صور غوغل، الفرق بين نتائج البحث عن صور لنساء ألمانيات ونساء برازيليات

لا شك بأنك تستخدم محرك البحث غوغل عندما ترغب في البحث عن شيء ما على الإنترنت. لكن هل تعلم أن خوارزميات غوغل متحيزة؟ هذا ما كشفه تحقيق مبني على تحليل البيانات أجرته DW. فكيف ذلك؟

 عند البحث على سبيل المثال بالصور في غوغل عن عبارة "نساء برازيليات" أو "نساء تايلنديات" أو "نساء أوكرانيات"، ستظهر النتائج على الأرجح صوراً مرتبطة "بإيحاءات جنسية" أكثر منها عند البحث عن "نساء أمريكيات"، وفقاً لـ(برنامج تحليل الصور الخاص بغوغل).

وعند البحث عن "نساء ألمانيات"، من المحتمل أن تكون النتائج صوراً لسياسيات ورياضيات. لكن بالمقابل، فإن البحث عن نساء دومينيكانيات أو برازيليات سيؤدي إلى صور لشابات يرتدين ملابس السباحة أو ملابس تحمل إيحاءات جنسية. ومن الممكن إثبات صحة ذلك ببساطة وبالعين المجردة عبر البحث عن هذه "العبارات" على الرغم من أن تحليل النتائج قد يشكل صعوبة إلى حد ما.

مختارات

نجح بعض الفنانين السعوديين في انتقاد مجتمعهم بصورة ساخرة عن طريق تقديم فيديوهات وأغان مصاحبة لمشاهد تمثيلية كوميدية أو ساخرة تتحدى الصورة النمطية للمرأة السعودية، مثل فيديو "هواجيس" للفنان والمخرج السعودي ماجد العيسى.

تُعَد ميزة "الاحتفاظ بنسخة احتياطية والمزامنة" خدمة تخزين تحفظ الصور والفيديوهات تلقائيًا في حسابك على غوغل، بيد أن هذه الميزة قد لا تبقى متوفرة بشكل مجاني وخاصة للتخزين غير المحدود بحسب موقع فوكوس الألماني.

ما الذي يجعل الصورة تحمل إيحاءات جنسية؟

الإجابة عن هذا السؤال تعتمد على مقاييس مختلفة وحساسة للتحيزات الثقافية والأخلاقية والاجتماعية. ومن أجل تصنيف آلاف الصور، اعتمد تحليل DW على البحث الآمن (Cloud Vision) الخاص بشركة غوغل، وهو برنامج رؤية حاسوبية تم تصميمه لاكتشاف الصور التي قد تحتوي على محتوى جنسي أو مسيئة بطريقة أو بأخرى. وتحديداً، تم استخدامه لوضع علامات على الصور التي من المحتمل أن تحمل " إيحاءات جنسية".

وفقاً لتعريف غوغل الخاص، قد تتضمن الصورة التي تم وضع علامة عليها (على سبيل المثال لا الحصر) الملابس الخفيفة أو الشفافة، حركات مثيرة أو لقطات مقربة لمناطق حساسة من الجسم."

في بلدان مثل جمهورية الدومينيكان والبرازيل، من المرجح أن تكون أكثر من 40 في المائة من الصور في نتائج البحث تحمل إيحاءات جنسية. وبالمقابل فإن هذا المعدل هو 4 في المائة بالنسبة للأمريكيات و 5 في المائة للنساء الألمانيات. ويعد استخدام خوارزميات الرؤية الحاسوبية مثيراً للجدل نظراً لأن هذا النوع من برامج الكمبيوتر يخضع للعديد من التحيزات والقيود الثقافية مثل القارئ البشري.

ترتبط الصور بالصفحات التي تسعى لـ (تشييء المرأة)

الصور التي تظهر على صفحة النتائج ترتبط أيضاً بالموقع الذي يعرضها. على الرغم من وجود صور غير جنسية بشكل علني، فإن العديد من هذه الصفحات تنشر محتوى يهدف إلى تسليع المرأة. علاوة على ذلك، لا تقتصر هذه النتائج "النمطية" عند البحث عن النساء في أمريكا اللاتينية فقط، بل أيضاً النساء من أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا.

لتحديد عدد النتائج التي قادت إلى مثل هذه المواقع، تم فحص الوصف المختصر الذي يظهر أسفل الصورة مباشرة في معرض نتائج البحث، بحثاً عن كلمات مثل "الزواج" أو "المواعدة" أو "الجنس" أو "الأكثر إثارة".

تمت مراجعة جميع المواقع الإلكترونية التي تحتوي على عنوان واحد على الأقل من هذه الكلمات الرئيسية يدوياً للتأكد مما إذا كانت تعرض نوع المحتوى المتحيز جنسياً أو التي تعترض على المحتوى الذي تشير إليه هذه المصطلحات.

كشفت النتائج كيف تم تصنيف النساء من بعض البلدان كلياً تقريباً ضمن صورة نمطية تنطوي على "أدوات جنسية". من بين أول مائة نتيجة بحث تم عرضها بعد البحث عن الصور لعبارات "النساء الأوكرانيات"، تم ربط 61 مرة أخرى إلى هذه النوع من المحتوى. وقد تم العثور على نتائج مماثلة أيضاً عند البحث عن صور لنساء من دول مثل جمهورية التشيك ومولدوفا ورومانيا. وأيضاً في دول أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. على الرغم من العثور على هذا النوع من المحتوى أيضاً في عمليات البحث عن جنسيات من أوروبا الغربية، إلا أنه نادر جداً. فقد كان ضمن مائة نتائج مشابهة تم عرضها بعد البحث عن "نساء ألمانيات" على سبيل المثال، 16 منها فقط، و النسبة أقل بالنسبة للبحث عن صور للنساء الفرنسيات.

صور توضيحية لنساء من محرك البحث غوغل

غوغل يقدم نساء من بعض الجنسيات دون أخرى بصور جنسية

 

الصور النمطية تشعل نتائج المواقع الإلكترونية

الكثير من الصور التي تظهر خلال البحث قد تم عرضها في مواقع تحمل عناوين مثل "عروس روسية. كوم" أو "عروس لاتينية جميلة" وغير ذلك. وتصنف معظم هذه الصفحات نفسها على أنها وكالات زواج دولية أو ما يسمى بخدمات "طلب العروس عبر البريد"، والتي تعد بربط الرجال بنساء من جنسيات معينة مقابل رسوم مالية معينة. فيما يقدم البعض أدلة نمطية لمواعدة النساء من خلفيات ثقافية معينة ومراجعات لتطبيقات التوفيق بين الناس. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة فاحصة على نوع المحتوى الذي ينشرونه يوضح من هو جمهورهم المستهدف: الرجال الغربيون الذين يبحثون إما عن زوجة أجنبية أو شريك جنسي.

وفقاً لأحد المواقع التي تم عرضها بشكل بارز في الصف الأول من نتائج غوغل: "إذا كنت تتعامل في الغالب مع نساء غربيات، مشهورات بتوجهاتهن المهنية، فإن العلاقة مع عروس أوكرانية ستبدو مختلفة تماماً عنك".

قالت تامارا زلوبينا، رئيسة تحرير المجلة الأوكرانية ( Gender in Detail)، إن هذا النوع من التصوير ربما يكون مرتبطاً بظاهرة شائعة حدثت في بلدها في التسعينيات: "بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت أوكرانيا تعاني من الفقر الشديد. فسافر كثير من النساء إلى أوروبا الغربية في محاولة لكسب المال لأسرهن". وأضافت أن هذا الواقع أخذ بالتغير بسرعة مع تحسن الوضع الاقتصادي للبلد - وتعليم المرأة ودخولها معترك العمل. وقالت: "أفضل أن أرى الدبلوماسيات والسياسيات والثائرات والنساء اللواتي يقاتلن في حروبنا الحدودية ... لدينا الكثير من النساء الرائعات. يجب أن نرى ذلك وليس فقط سوق العرائس".

من ناحية أخرى وفقاً للأستاذة سيريجيت سونانتا، وهي محاضرة في تعدد الثقافات بجامعة ماهيدول في بانكوك بتايلاند، فإن الصور النمطية تؤثر أيضاً على طريقة تصوير النساء التايلنديات على الإنترنت.

وشرحت قائلة: "يُنظر إلى تايلاند على أنها نوع من ديزني لاند للدعارة والسياحة الجنسية. وهذا أيضاً ينتقل إلى الإنترنت عند إجراء بحث على غوغل"، مضيفةً، "عندما تكون الصور النمطية عن النساء من جنسية معينة، فهي مسيئة على مستوى آخر أيضاً. إذ أن النساء مختلفات في كل مكان. "

مسألة لغة

هناك علاقة أخرى قابلة للقياس بين هذا النوع من التصوير والجمهور الأجنبي الناطق باللغة الإنكليزية. فعند مقارنة نتائج عبارات البحث "نساء برازيليات" و "mulheres brasileiras" ، نفس العبارة بالضبط، ولكن بالبرتغالية، هناك اختلاف واضح في مقدار المحتوى الجنسي الذي يتم ظهوره.

وفقاً لريناتا أفيلا من معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان، "تعكس البيانات التي تغذي الخوارزميات التصورات والتحيزات وأنماط الاستهلاك لعينة محدودة من البشرية" مضيفة: "ليس من المستغرب أن تكرر محركات البحث التحيزات التي لا تقتصر على التكنولوجيا، بل على التحيزات الثقافية. فالنساء من جنسيات معينة يتم تصنيفهن في الأدوار الجنسية والخدماتية من قبل ثقافة الرجل الناطق باللغة الإنكليزية".

مشكلة أوسع

يميل الخبراء إلى الاتفاق على نقطة واحدة مشتركة في هذه القضية، أنه لا توجد حالات منعزلة. كل هذا ماهو إلا  جزء من مشكلة أعمق وأكثر منهجية. ومن جهتها تقول جوانا فارون، مؤسسة مركز الأبحاث (Coding Rights)، إن محركات البحث تميل إلى إعادة إنتاج نوع المحتوى المتاح على نطاق واسع على الإنترنت، والرجال البيض من البلدان المتقدمة لديهم وصول أكبر إلى الأدوات والاستراتيجيات اللازمة لنشر المحتوى الذي يؤدي إلى زيادة عدد مرات مشاهدة الصفحات.

وتابعت: "إذا لم تفعل الخوارزمية أي شيء للتعويض عن ذلك، فالنتيجة غالباً ستكون عنصرية، ومتحيزة جنسياً، وذكورية" ، مضيفة أن "الخوارزميات التجارية ومقدميها يجب أن يكونوا مسؤولين عما يعرضونه، لأنهم يعززون قمع رؤية العالم في أداة بحث أصبحت عالمية ". وترى فارون أن الطريقة الممكنة للخروج من هذا الوضع يتركز على المزيد من الرقابة والشفافية والمزيد من المنافسة.

رودريغو مينغات شوينسكي/ر.ض

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (International Center of Photography)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    جيردا تارو

    مصورة يهودية توجهت، بعد هروبها من ألمانيا عام 1933، إلى إسبانيا لتصوير الحرب الأهلية فيها. وثقت تارو المقاومة ضد الجنرال فرانشيسكو فرانكو - الذي وصل للحكم في إسبانيا عقب الحرب الأهلية. أثارت صور تارو الإعجاب والتعاطف عبر أوروبا، وهذه الصورة نموذج من أعمالها حيث تظهر عضوة في الميليشيا الجمهورية ضد الجنرال فرانكو أثناء تدريبها على إطلاق النار بالقرب من مدينة برشلونة.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (International Center of Photography)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    جيردا تارو

    أعطت تارو الأولوية أثناء توثيقها الحرب الأهلية الإسبانية للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال، كما هو واضح في هذة الصورة لمجموعة من اللاجئين في جنوب إسبانيا. واستطاعت تارو تحقيق نجاح كبير خلال فترة قصيرة، وتعد أول مصورة صحفية تفقد حياتها أثناء التقاطها للصور على خط النار.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Lee Miller Archives)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    لي ميلر

    واحدة من أربع مصورات تم السماح لهن بمرافقة الجيش الأمريكي في أوروبا في نهاية الحرب العالمية الثانية. التقطت ميلر صوراً رائعة لمجلة "فوغ" توثق تحرير معسكري الإبادة النازيين "داخاو" و"بوخنفالد". أما قبل الحرب، فقد كانت ميلر من أتباع السريالية في اعمالها، حتى أن المصور مان راي - الذي يعد من رواد التصوير السريالي في العالم - كان واحداً من أصدقائها المقربين.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Succession Françoise Demulder/Roger-Viollet)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    فرانسواز ديمولديه

    التقطت فرنسواز هذه الصورة عام 1976 في أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي سافرت إليها لتغطية الحرب الأهلية هناك. الصورة، التي توثق مذبحة ضد الفلسطينيين، فازت بجائزة "صورة الصحافة العالمية". المفارقة كانت أن الصورة التي جعلت فرنسواز أول أمرأة في العالم تفوز بتلك الجائزة رُفض نشرها من قبل. لكن الحرب اللبنانية ليست الأولى لفرنسواز، حيث غطت قبلها الحرب الأمريكية في فيتنام أثناء ذروتها.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Christine Spengler/Sygma/Corbis)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    كريستين سبنجلر

    نشأة سبنجلر في العاصمة الإسبانية مدريد جعلتها تتأثر بأعمال الفنانين الإسبان، ومن ضمنهم فرنشيسكو غويا، الذي استطاع التعبير عبر رسوماته عن اللحظات الحالكة في حياة الإنسان. وبعد تصويرها وتوثيقها للصراعات في إيرلندا وفيتنام وكمبوديا وايران وفلسطين، أدركت سبلنجر أنه لحسن الحظ لا يعتاد البشر أبداً على الخوف والظلم.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Dotation Catherine Leroy)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    كاثرين ليروي

    أثناء تصوير الصراعات المسلحة، قد تميل الكفة أحياناً لجانب على حساب الآخر: إما الجنود أو المدنيين. حاولت المصورة كاثرين ليروي، خلال توثيقها للحرب الأمريكية في فيتنام، تصوير جانبي الصراع. صوبت كاثرين عدسة الكاميرا نحو جندي أمريكي أثناء عثوره على جثمان زميل له، ومن ثم زارت نفس الجندي في منزله بعدها بأعوام من أجل توثيق ما خلفته الحرب من آثار.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf Carolyn Cole (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    كارولين كول

    اعتادت كارولين، المصورة في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، على توثيق الكوارث الطبيعية والصراعات بمنطقة أمريكا الوسطى. ثم وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر لتكون بمثابة نقلة في حياة كارولين، حيث قررت بعدها السفر إلى أفغانستان ثم إلى العراق لتغطية الحرب الأمريكية في الدولتين. إلا أن كارولين قررت في النهاية العودة مرة أخرى لتغطية الكوارث الطبيعية.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Susan Meiselas/Magnum Photos)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    سوزان ميسلاس

    أغلبية الصور التي تم التقاطها للحروب والصراعات العسكرية خلال القرن العشرين كانت باللونين الأبيض والأسود. وتعد سوزان بين أولى المصورات اللاتي استخدمن الألوان في صورهن لتثير الكثير من الجدل. فصور سوزان ميسلاس لمناطق النزاع في أمريكا الوسطى نجحت في توسيع مفهوم الحرب لدى الرأي العام، حيث أظهرت كيف تكون معاناة المدنيين في أوقات الحروب. تفتيش المسافرين في نيكاراجوا بهذة الصورة مثال حي على تلك المعاناة.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (picture-alliance/AP Images/Anja Niedringhaus)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    أنيا نيدرينجهاوس

    أنيا معروفة بعودتها الدائمة لمناطق الصراعات المسلحة لتوثيقها من خلال صورها. بدأت أنيا حياتها المهنية بتصوير الحرب في البوسنة، كما قامت بتصوير الحرب الأمريكية في أفغانستان، حيث التقطت هذه الصورة. وأثناء عملها في أفغانستان لحساب وكالة "أسوشيتدبرس"، لقت أنيا نيدرينجهاوس مصرعها. ويضم معرض "مصورات الحرب" 80 عملاً للمصورة الراحلة.


 

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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