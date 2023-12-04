محذرا من موجة جديدة.. وزير ألماني يدعو لأخذ تطعيمات كورونا

مع تشكل موجة جديدة من الإصابات بكورونا، حث وزير الصحة الألماني مواطنيه على تلقي جرعة جديدة من اللقاح، خصوصا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، أو من لديهم أمراضا مزمنة.

في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، دعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ الأشخاص الذين ترتفع لديهم عوامل خطر الإصابة إلى أخذ التطعيمات.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس، اليوم الاثنين (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2023) الإن العدوى ليست نزلة برد، مشيرا إلى إنه إذا رغب أحد في أخذ التطعيم الآن فإن هذا هو "الوقت المثالي" لفعالية كاملة حتى عيد الميلاد، ونوه في هذا الصدد إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما وإلى الأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة.

وأعرب وزير الصحة الألماني عن خيبة أمله لأن عدد الأشخاص الذين استخدموا اللقاحات ذات المستحضرات الجديدة المعدلة وفقا لطفرات كورونا، لم يزد حتى الآن عن 3 مليون شخص فقط.

وأوضح لاوترباخ أن أن الحسابات المبنية على البيانات المتاحة تشير إلى أن هناك موجة من الإصابات وقال إن من المرجح أن يعادل هذا معدل إصابة بـ 1700 حالة إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في سبعة أيام.

وجاءت هذه التصريحات للوزير بعد محادثات مائدة مستديرة حول التأثيرات طويلة الأمد لعدوى كورونا.

من جانبه، أوضح رئيس معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات لارس شاده أن هذا المستوى له معنى مختلف عن المعنى الذي كان له إبان الجائحة وذلك نظرا لارتفاع المناعة الأساسية من خلال التطعيمات والإصابات.

ف.ي/أ.ح (د ب ا)