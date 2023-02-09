محتوى وسائل التواصل "الهابط" والخوف من عودة القمع!

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اعتقالات وإصدار أحكام على أصحاب فيديوهات على مواقع بدعوى نشر "محتوى هابط" أثار نقاشا حادا بين مؤيد للخطوة وبين محذر من العودة إلى أساليب النظام السابق في قمع الآراء والبداية مع هؤلاء.
ضيف الحوار:
الصحفي باسم حمزة الشرع
بقرار حكومي، خُفض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي. ترضية للسوق والمستهلك وضرر للاقتصاد وانتشار للمضاربات؟ ولماذا جرى تغيير محافظ البنك المركزي قبل الخطوة؟ وكيف سيكون موقف واشنطن؟
يمتلك العراق قدرات تؤهله للقفز نحو التطور، لكنه بحاجة إلى مساعدات من شركات عملاقة. هل وعود الإعمار بالتعاون مع ألمانيا مجرد حبر على ورق؟ هل توفر بغداد قاعدة حقيقة لعمل الشركات؟ أم أن الفساد يعيق ما تخططه له الحكومات؟
أزمة وتذبذب الدولار سلط الضوء على علاقة العراق مع أمريكا وإيران، وكيف يمكن لحكومة السوداني تحقيق التوازن في المواقف وعدم إغضاب أو استعداء أي منهما؟ وما هي التحديات الداخلية التي يواجهها السوداني وهل يستطيع مقاومتها؟
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