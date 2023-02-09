محتوى وسائل التواصل "الهابط" والخوف من عودة القمع!

أزمة الدولار وسير السوداني على حبل مشدود بين أمريكا وإيران

أزمة وتذبذب الدولار سلط الضوء على علاقة العراق مع أمريكا وإيران، وكيف يمكن لحكومة السوداني تحقيق التوازن في المواقف وعدم إغضاب أو استعداء أي منهما؟ وما هي التحديات الداخلية التي يواجهها السوداني وهل يستطيع مقاومتها؟