 محتوى وسائل التواصل "الهابط" والخوف من عودة القمع! | العراق اليوم | DW | 16.02.2023

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العراق اليوم

محتوى وسائل التواصل "الهابط" والخوف من عودة القمع!

اعتقالات وإصدار أحكام على أصحاب فيديوهات على مواقع بدعوى نشر "محتوى هابط" أثار نقاشا حادا بين مؤيد للخطوة وبين محذر من العودة إلى أساليب النظام السابق في قمع الآراء والبداية مع هؤلاء.

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ضيف الحوار:

الصحفي باسم حمزة الشرع 

 

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