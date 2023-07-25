 محتجون يحرقون المصحف أمام سفارتي مصر وتركيا في الدنمارك | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.07.2023

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أخبار

محتجون يحرقون المصحف أمام سفارتي مصر وتركيا في الدنمارك

أحرق محتجون ينتمون لليمين المتطرف في الدنمارك نسخا من المصحف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن. ونددت الحكومة الدنماركية بوقائع حرق المصحف لكنها ذكرت أنها لا تملك سلطة منع المتظاهرين من القيام بذلك.

الصورة من احتجاجت ضد حرق المصحف في السويد

لليوم الثاني على التوالي، يحرق متطرفون يمينيون في الدنمارك المصحف أمام سفارات دول عربية وإسلامية (صورة رمزية)

أضرم عدد قليل من المناهضين للإسلام النار في نسخ من المصحف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن الثلاثاء (25 تموز/يوليو 2023)، وذلك بعد احتجاجات مماثلة في الدنمارك والسويد خلال الأسابيع الماضية أثارت غضب المسلمين. وقالت الدنمارك والسويد إنهما تستنكران حرق المصحف لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بموجب قواعد تحمي حرية التعبير. وأضرم محتجون في العراق النار في السفارة السويدية ببغداد الأسبوع الماضي.

وتأتي مظاهرة اليوم الثلاثاء في كوبنهاغن، التي نظمتها جماعة تسمى "دنماركيون وطنيون" تنتمي لليمين المتطرف، عقب إحراق الجماعة نسخا من المصحف أمس الاثنين والأسبوع الماضي أمام السفارة العراقية. ووقعت حادثتان مماثلتان في السويد الشهر الماضي.

استنكار عربي وإسلامي

ودعت وزارة الخارجية العراقية أمس الاثنين سلطات دول الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة النظر بسرعة فيما يسمى بحرية التعبير والحق في التظاهر" بعد وقائع حرق المصحف. وأكد الزعيم الشيعي رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، الثلاثاء، أن تكرار حادثة حرق نسخة من القرآن في الدنمارك يشير إلى "أجندة مريبة لإشاعة الكراهية بين الشعوب".

مختارات

وقال الحكيم في بيان صحفي: "الإمعان والإصرار من قبل بعض الدول، التي كانت توصف سابقا بالمسالمة والديمقراطية، على انتهاك مقدسات الأديان السماوية لا ينم إلا عن حركة مدروسة متطرفة تنوي نسف الوئام الدولي وإشاعة الكراهية بين الشعوب ما يتطلب الحذر من أجنداتها المريبة". ودعا الحكيم "مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وجميع الفعاليات الدينية والسياسية في العالم إلى اتخاذ مواقف صارمة إزاء هذه الانتهاكات التي تستفز مشاعر ملياري مسلم".

واستنكرت تركيا بشدة أمس الاثنين ما وصفته بأنه "هجوم حقير" على المصحف ودعت الدنمرك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع "جريمة الكراهية" هذه ضد الإسلام. واستدعت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء القائم بأعمال السفارة السويدية للتنديد بحوادث حرق المصحف والإساءة إليه.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة الثلاثاء، واقعة لتدنيس القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالدنمارك، وقال إنها أصابت المسلمين في أنحاء العالم بألم عميق، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية. وغرد شريف عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي:" نحن في باكستان، نشعر بألم وحزن عميقين، إن النمط المتكرر لتلك الحوادث البغيضة والشيطانية، له مخطط خبيث، ألا وهو الإضرار بالعلاقات بين الأديان، والإضرار بالسلام والوئام وتعزيز الكراهية الدينية والإسلاموفوبيا".

ودعا شريف الحكومات والزعماء الدينيين بشكل خاص إلى وضع حد لهذه الممارسات البغيضة. وأضاف شريف: "يتعين علينا عدم السماح لحفنة من هؤلاء الأشخاص المضللين والأشرار بإيذاء مشاعر مليارات البشر.  فلنحول بينهم وبين فرض أجندتهم البشعة".

كوبنهاغن تصف حرق المصحف بـ"العمل الاستفزازي والمخزي"

كما نددت الحكومة الدنماركية بوقائع حرق المصحف ووصفتها بأنها "أعمال استفزازية ومخزية" لكنها تقول إنها لا تملك سلطة منع المتظاهرين السلميين من القيام بذلك.

وقالت ترين بومباخ أستاذة القانون بجامعة كوبنهاغن لرويترز في شرح للقوانين الدنماركية "الناس تستغل حرية التعبير الموسعة عندما تتظاهر... هذا لا يشمل التعبير اللفظي فقط وإنما يستطيع الناس التعبير عن أنفسهم بطرق مختلفة، مثل حرق الأشياء".

ز.أ.ب/ع.ش (رويترز، د ب أ)

  • Deutschland Eine der ältesten Koranhandschriften in der Staatsbibliothek Berlin

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    رق من مخطوطة بمكتبة برلين الحكومية به آيات من سورة النساء. وتم فحص عينات من هذه المخطوطة بتقنية الكربون كجزء من مشروع بحثي عالمي يهدف إلى محاولة تتبع تاريخ كتابة القرآن.

  • Deutschland Eine der ältesten Koranhandschriften in der Staatsbibliothek Berlin

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    مخطوطة برلين تتكون من سبع رُقوق، وتظهر هنا أيضا ثقوب وقطع وحرق في جوانب الرق. ومن الصعب تحديد الموطن الأصلي لهذه المخطوطة التي وصلت إلى ملكية المكتبة عام 1940.

  • Deutschland Eine der ältesten Koranhandschriften in der Staatsbibliothek Berlin

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    أرسلت عينة من رق المخطوطة إلى "المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا" في زيوريخ، لتتعرض لاختبار الكربون المشع لتحديد عُمر الرَق.

  • Berlin Staatsbibliothek Christoph Rauch Leiter der Orientabteilung

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    كريستوف راوخ، الخبير بالمخطوطات الإسلامية ومدير قسم المشرق بمكتبة برلين يقول إن "الفحص الكربوني لا يعطي نتائج قاطعة عن تاريخ الكتابة، وإنما عن عمر الجلد المُستخدم".

  • Älteste bekannte Koran-Handschrift in der Staatsbibliothek Berlin

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    رق (جلد رقيق يكتب فيه) آخر من المخطوطة نفسها بمكتبة برلين. ويبلغ طول الرق حوالي 35 سم وعرضه 26 سم تقريبا. وعن نتيجة الفحص يقول راوخ: "بنسبة 95 فإن الرَقّ يعود للأعوام بين 606 و652 ميلادي.

  • Bildergalerie Universität Tübingen

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    وفي مكتبة جامعة توبينغين عثر الباحثون على نسخة من المصحف يعتقد أنها تعود إلى عصر الخلفاء الراشدين أو أوائل عصر الدولة الأموية. ووصلت هذه النسخة للمكتبة عام 1864.

  • Koranfragment Uni Tübingen 7. Jahrhundert

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    في عام 2012 دمر متشددون إسلاميون في مالي الكثير من مخطوطات تمبكتو. لكن تم إنقاذ الكثيرين أيضا ووصلت إحدى المخطوطات إلى جامعة توبينغن لحفظها من التلف وإجراء أبحاث عليها.

  • internationales Strategietreffen zum Erhalt der Timbuktu-Handschriften

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    مخطوطة أخرى من مخطوطات تمبكتو القيمة وصلت إلى مكتبة برلين الحكومية وأصبحت في مأمن من نيران المتشددين الإسلاميين الذين حرقوا المخطوطات ودمروا الأضرحة في تومبكتو.

  • Bildergalerie Timbuktu Restauration jahrhundertealter Manuskripte

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    واستقبلت مكتبات ألمانيا مجموعة من المخطوطات المهددة بالتلف في تمبوكتو، بهدف ترميمها وابعاد التشوهات التي لحقت بهذا الإرث الانساني العالمي.

  • Angelika Neuwirth Sigmund-Freud-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    المستشرقة الألمانية أنغيليكا نويفيرت تدير منذ عام 2007 مشروعا تابعا لأكاديمية العلوم برلين- براندبورغ يبحث في النصوص القرآنية من أجل وضع تفسير شامل لها في سياقها التاريخي.

  • Bildergalerie Islamismus in Deutschland

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    الحديث عن القرآن تزايد مؤخراً في ألمانيا بعد حملات توزيع نسخ من المصحف باللغة الألمانية من طرف السلفيين في عدد من شوارع المدن الألماينة.

  • Schule in Libyen

    مخطوطات قرآنية قديمة في خزانات المكتبات الألمانية

    حفظ القرآن عن ظهر قلب تقليد يتوارثه المسلمون جيل بعد جيل حتى في ألمانيا. كما توجد ترجمات عديدة للقرآن إلى اللغة الألمانية، قام بها ألمان وغير ألمان، مسلمون وغير مسلمين. الكاتب: عبد الرحمان عمار

    الكاتب: عبد الرحمان عمار


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A man talks to the media outside the Isaeli embassy in Stockholm, Sweden, July 15, 2023. The man who said he would burn the Torah and the Bible outside the Israeli Embassy in Stockholm gave up his plan and instead held a one-person demonstration against burning holy books. (Magnus Lejhall/TT News Agency via AP)

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