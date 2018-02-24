 محاولة جادة لعكس عمل الخلايا البشرية والحفاظ على الشباب الدائم | عالم المنوعات | DW | 13.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

محاولة جادة لعكس عمل الخلايا البشرية والحفاظ على الشباب الدائم

وقف الشيخوخة والعودة إلى الشباب، قد يبدو هذا حلما بعيد المنال، إلا أن دراسة حديثة حاولت الإجابة على هذا السؤال: هل يمكن عكس عمل الخلايا وإعادتها شابة؟ في هذا الموضوع نبين أهم ما تناوله العلم للحصول على الشباب الدائم.

Gesichter jung und alt (Colourbox/Presssmaster)

الشباب الدائم هو مطمح البشرية منذ بدء الخليقة، وحملت لنا العديد من الأساطير عن أكسير الحياة وينبوع الشباب الدائم والذي يمكن لوارده العودة إلى عمر الشباب. دراسة حديثة أشرفت عليها جامعة اكستر الأمريكية حاولت بحث هذا الأمر بشكل علمي، حيث أشرفت الجامعة على دراسة تساءلت بها عما إذا كان ممكنا عكس عمل شيخوخة الخلايا البشرية ودفعها إلى التجدد والشباب من جديد وذلك بحسب ما نشر موقع هايل براكسيس نيت المتخصص.

الميتوكوندريا مولد الطاقة

يمكن تعريف الشيخوخة بأنها انخفاض تدريجي في وظائف الخلايا، ويمكن أن يترافق ذلك مع حدوث أمراض مزمنة. ومع تقدمنا في العمر تقل كفاءة الخلايا، وهذا يعني أن الخلايا القديمة أقل قدرة على تشغيل الجينات وإيقافها للاستجابة للتغيرات في بيئتها. وفي دراسة نشرها الموقع المتخصص  Cell Death & Desease تم الربط بين طريقة عمل الميتو كوندريا/ وهي أجزاء مهمة من الخلايا، وقدرة الجسم على تجديد خلاياه.

وغالبا ما يشار إلى الميتوكوندريا باسم "محطات توليد الطاقة" للخلايا البشرية؛ إذ أنها لا توفر فقط  القدرة على تجديد الخلايا داخل الجسم بل أيضا تساعد على إظهار الجسم بمظهر الشباب. ووضحت الدراسة أنه مع التقدم في السن يقل أداء الميتوكوندريا في البشر والحيوانات على حد سواء، وهو ما يدفع الجسم إلى الهرم.

وبينت الدراسة أنه في حالة إزالة الخلايا القديمة في الجسم وتقليل عددها إلى الحد الأدنى قد يساعد ذلك باقي الخلايا على العمل بنشاط أكبر، ما يؤدي إلى تحسين مكافحة الشيخوخة في الجسم . كما بينت الدراسة أن التجارب التي أجروها على الحيوانتا والتي تمثلت بالتخلص من الخلايا القديمة الهرمة أخرت في بعض الأحيان إشارات التقدم في العمر وبعض الخصائص والاعراض الأخرى المرتبطة بالشيخوخة مثل اعتام العين.

تنشيط الخلايا الأخرى

التجارب أثبتت أيضا بعض النجاحات على الفئران حيث تمكن الباحثون من إيجاد بعض الطفرات الجينية بعقاقير أشبه بالمضادات الحيوية، ما أحدث طفرة جينية أدت إلى ظهور الفئران بمظهر أكثر شبابا وبدت بشرتهم أصغر من السابق.

إن إزالة الخلايا الهرمة من الجسم كانت إحدى الطرق التي اتبعها العلماء من أجل مكافحة أعراض الشيخوخة، إلا أن العلماء حاولوا كذلك تنشيط الخلايا الأخرى من أجل تحسين كفاءتها. وطبقا للدراسة المنشورة فقد وجد الباحثون أن معالجة الخلايا بعامل كبريتيد الهيدروجين يزيد من بعض عوامل الربط العصبي داخل الخلية، ويعيد تنشيط الخلايا البشرية القديمة. ولكن العائق الذي وقف أمامه العلماء أن كميات كبيرة من كبريتيد الهيدروجين يمكن أن تكون سامة لذلك يحاول الباحثون تحديد كمية مناسبة لاعتمادها.

ع.أج/ف.ي

  • Symbolbild Disco Party Nachtclub

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    متى كانت آخر مرة رقصت فيها ولو حتى داخل منزلك؟ إن كان هذا منذ أكثر من أسبوع، فعليك تكرار الأمر سريعا، فالرقص وفقا لما قاله خبراء لموقع "غوفيمين" الألماني، يحسن الحالة المزاجية ويساعد على الاسترخاء.

  • Symbolbild Nahrung teilen

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    الضحك والاستمتاع ونسيان الهموم..هذه هي حصيلة لقاء الأصدقاء المقربين وكلها أمور تحسن الحالة النفسية وتنعكس بالطبع على الصحة.

  • Schlafen Symbolbild

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    ينصح الخبراء بتقديم موعد النوم لمدة 30 دقيقة كل يوم، فقلة النوم تعني الإسراع في ظهور آثار العجز والتقدم في العمر.

  • Symbolbild Joghurt

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تناول اللبن (الزبادي) يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري، ويمكن تقطيع الفواكه الطازجة على الزبادي لمن لا يحب طعمه، أو خلطه بالعسل.

  • Deutschland Geschäftsfrau mit Pfeil

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تجاهل المصعد الموجود في مدخل بيتك أو مكان عملك، واصعد السلالم فكل حركة إضافية تفيد الجسم وتبعد عنك السمنة.

  • 25.06.2014 DW fit und gesund richtig atmen

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    راقب طريقة تنفسك وإذا وجدتها سريعة وسطحية، فاعلم أن هذا يساهم في زيادة التوتر. لذا عليك تغيير الأمر فورا. أفضل طريقة هي التنفس ببطء وبعمق فذلك يساعد على الاسترخاء.

  • Jubelnde Frau

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    الطقس سيء ويوم العمل متعب؟ حاول بالرغم من ذلك أن تضحك فالبعض يقول إن "كل دقيقة ضحك تطيل عمر الإنسان ساعة".

  • Tasse Kaffee Latte

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تناول القهوة يقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر والسكري ومرض باركينسون، لكن لا تزيد عن أربعة أكواب يوميا.

  • Symbolbild Ehestreit

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    المشاجرات البسيطة بين الحين والآخر مفيدة للصحة فهي تساعد في التخلص من الأمور التي تؤرقك، لذا تحدث بصراحة عما يضايقك حتى وإن احتد الحوار واقترب من حافة الشجار.

  • Symbolbild Internetnutzung

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    قلل من وقت مشاهدة التلفاز واستخدام الكمبيوتر ساعة يوميا. وقم خلال هذه الساعة بالمشي في الهواء الطلق فهذا يساعد في حرق السعرات الحرارية وتصفية الذهن. الكاتب: ابتسام فوزي


مختارات

علامات الشيخوخة - أذنان وأنف أكبر واصفرار الأسنان  

لا تهمل هذه الأطعمة الحمراء فهي مفيدة للصحة!

من المعروف أن اللون الأحمر هو لون الحب، وأن المعدة هي الطريق الأسهل للوصول إلى "القلب"، لذا ينصح الكثير من خبراء التغذية بضرورة تناول الأطعمة الحمراء، وفي هذا التقرير نستعرض خمسة أنواع من هذه الأطعمة وفوائدها على الصحة. (28.01.2016)  

الماريغوانا.. هل تنشط الذاكرة؟

ربط باحثون ألمان بين مادة القنب المخدرة "الماريجوانا" ومكافحة شيخوخة الدماغ لدى الفئران، ويريد العلماء معرفة تأثيرات المادة المخدرة على القدرات الذهنية للفئران، الأمر الذي قد يفتح آفاقا علاجية جديدة أمام مرضى الزهايمر. (09.05.2017)  

الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

النوم المبكر وتناول الخضروات وممارسة الرياضة.. نصائح تقليدية لمن يرغب في التمتع بصحة جيدة وربما عمر طويل، لكنها صعبة التنفيذ في معظم الأحيان. فكيف يمكن تحقيق ذات الهدف بطرق أخرى سهلة التنفيذ وممتعة في نفس الوقت؟ (21.02.2015)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild - Unter der Bettdecke

هكذا يمكن أن يعالج الاحتضان الأمراض النفسية 24.02.2018

تلعب الهرمونات التي يفرزها جسم الإنسان دورا في التأثير على حالته النفسية. واحد من تلك الهرمونات هرمون الأوكسيتوسين، الذي يفرزه جسم الإنسان عند حضنه لشخص آخر. هذا الهرمون له عدة جوانب إيجابية في علاج المرض النفسي.

Sprüche über Arbeit und ErholungSmiley gelegt aus den Resten eines Essens, smiley built with the remains of a meal

لا ترمِ قشور الموز.. فلها فوائد كبيرة 07.08.2018

الكثيرون يدركون أهمية فاكهة الموز لما لها من فوائد غذائية وصحية. لكن ماذا عن قشور الموز؟ ربما لا يعلم كثيرون أن أهمية قشور الموز لا تقل عن أهمية الموز ذاته. فكيف ذلك؟ وما هي الأوجه المختلفة لاستخدام قشور الموز؟

Ägypten Frauen Demo in Kairo, am 05.02.2012

مسائية DW: أين موقع المرأة العربية في هرم السياسة؟ 08.03.2018

النساء في كل أنحاء العالم يُحيين يوم المرأة العالمي من خلال تظاهرات واحتجاجات. فأين موقع المرأة العربية في هرم السياسة في الشرق الأوسط، وما هي عراقيلُ تقدّمِها في المجال العام؟ مسائية DW والتفاصيل.

Themenbild Facebook

 