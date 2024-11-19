محاولة انقلاب.. الشرطة البرازيلية تلقي القبض على ضباط

اعتقلت الشرطة البرازيلية خمسة أشخاص، من بينهم عضو في حكومة الرئيس السابق جايير بولسونارو، للاشتباه في تورطهم في خطة مزعومة لقتل الرئيس المنتخب آنذاك لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ونائبه قبل أيام من توليهما المنصب.

ألقت الشرطة البرازيلية، الثلاثاء (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، القبض على خمسة ضباط على خلفية مخطط انقلاب للإطاحة بالحكومة واغتيال الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حسبما ذكرت السلطات.

وأفادت التحقيقات بأن مدبري الانقلاب خططوا لاغتيال نائب الرئيس جيرالدو ألكمين، وألكسندر دي مورايس رئيس المحكمة العليا. وذكرت تقارير إعلامية برازيلية أن الخمسة الذين تم القبض عليهم هم أربعة ضباط بالجيش وضابط شرطة.

عن كثب - عودة لولا - استقطاب حاد في البرازيل To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وذكرت الشرطة أنه تم تنفيذ مذكرات الاعتقال الخمس، فضلاً عن ثلاث مذكرات تفتيش وضبط إلى جانب إجراءات أخرى، من بينها مصادرة جوازات سفر المشتبه بهم ومنعهم من التواصل مع أشخاص آخرين.

وقال القاضي الكسندر دي مورايس، الذي أصدر مذكرات الاعتقال، إن تحقيقاً للشرطة كشف أن خطة الانقلاب ضمت أفراداً عسكريين تلقوا تدريباً لدى القوات الخاصة بالجيش ومسؤولاً رسمياً كبيراً متقاعداً.

وقال دي مورايس في المذكرة: "كان الغرض هو الحيلولة دون تنصيب الحكومة المنتخبة شرعياً وتقويض الممارسة الحرة للديمقراطية وسلطة القضاء البرازيلي". وأضاف: "إن هذه الأعمال التي بلغت ذروتها بين نوفمبر / تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2022 كانت جزءاً من خطة أوسع نطاقاً لتنفيذ انقلاب".

خ.س/ف.ي (أ ب، رويترز)