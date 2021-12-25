محاولة إنقاذ المشردين في برلين من التجمد

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معاناة المشردين في برلين تتزايد مع حلول برد الشتاء القارس، ولكن المتطوعين يحاولون إنقاذهم من التجمد في شوراع برلين.
أثارت مظاهرة برلين المتضامنة مع ضحايا مخيم موريا أسئلة جوهرية بشأن استعداد المجتمع الألماني لاستقبال مزيد من اللاجئين، كما شكلت اختبارا سياسيا حساسا ليس فقط للائتلاف الحاكم في برلين ولكن أيضا لسياسة اللجوء الأوروبية ككل.
دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.
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