 محاولة إنقاذ المشردين في برلين من التجمد | DW الأخبار | DW | 26.12.2021

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محاولة إنقاذ المشردين في برلين من التجمد

معاناة المشردين في برلين تتزايد مع حلول برد الشتاء القارس، ولكن المتطوعين يحاولون إنقاذهم من التجمد في شوراع برلين.

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