محاولا تجاوز العاصفة الألمانية - غوندوغان يضع شرطا للتجديد مع سيتي

قبيل انطلاق أكبر حدث كروي في عالم الساحة المستديرة، فجرت صورة التقطها إلكاي غوندوغان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلا داخل ألمانيا. آنذاك، انحنى لاعب الوسط الموهوب للعاصفة والتزم الصمت، خاصة بعد خروج "المانشافات" المفاجئ من الدور الأول لمونديال روسيا.
لكن، يبدو أن نجم مانشستر سيتي تجاوز تبعات الجدل الذي يلاحقه في ألمانيا مع زميله أوزيل، ويضع الآن كامل تركيزه على مسيرته الكروية مع واحد من أقوى الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ يعي الدولي الألماني أنه نوعا ما في موقع قوة لفرض بعض من شروطه على "الأزرق السماوي"، لاسيما وأن أندية عديدة أبدت رغبتها في الحصول على توقيع غوندوغان.
وفي هذا الشأن، أوضح موقع "ترانسفر ماركت ويب" أن نجم مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان، وضع شرطا للتجديد مع الفريق الإنجليزي العملاق، وأضاف أن متوسط الميدان يشترط زيادة راتبه السنوي من 6.25 إلى 6.8 مليون جنيه استرليني، من أجل تجديد تعاقده مع بطل النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي.
وأفاد موقع "ترانسفر ماركت يوب"، أن غوندوغان ما يزال هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، التي تسعى للظفر بخدمات اللاعب من أصول تركية، وأضاف أنه على رأس هذه الأندية تأتي فرق من طينة برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.
الجدير ذكره، أن إلكاي غوندوغان انتقل سنة 2016 إلى مانشستر سيتي قادما من فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بينما تبلغ قيمة الدولي الألماني المالية في سوق الانتقالات حوالي 40 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، المتخصص في شؤون اللاعبين.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
الإبن الضال ماريو غوتزه يعود إلى فريقه بوروسيا دورتموند الذي ترعرع فيه بعد قضائه ثلاثة أعوام في ديار الغريم التقليدي بايرن ميونيخ. مسيرة غوتزه الكروية مع الفريق البافاري اتسمت بشُح العطاءات بالإضافة إلى تكرار الإصابات التي لاحقته. وبلغت الصفقة 26 مليون يورو.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
كما تعاقد نادي بوروسيا دورتموند مع النجم الألماني الدولي أندري شورله القادم من فريق فولفسبورغ بعد بعد يوم واحد فقط على إعلان صفقة ماريو غوتزه. ووقع شورله البالغ من العمر 25 عاماً عقد صفقته التي بلغت نحو 30 مليون يورو لمدة خمس سنوات، أي حتى 2021.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
بالمقابل غادر دورتموند العديد من النجوم الأساسيين في صفوفه، أبرزهم الأرميني هنريك مخيتاريان، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد بصفقة قيمتها 42 مليون يورو، والألماني من أصول تركية إيلكاي غوندوغان، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي بصفقة قيمتها 27 مليون يورو، بالاضافة إلى ماتس هولمس بصفقة قيمتها 38 مليون يورو.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
مغادرة لاعب قلب الدفاع المتألق ماتس هوملس لصفوف فريق بروسيا دورتموند أغضبت جماهير وصيف بطل الدوري الألماني كثيراً. وقد خاض هوملس أول مباراة رسمية بقميص الفريق البافاري أمام جماهير فريقه السابق دورتموند، ضمن منافسات كأس السوبر الألماني، تحت صافرات استهجان ضده داخل الملعب.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
لاعب وسط بنفيكا الشاب البرتغالي ريناتو سانشيز، المتوج مؤخراً بكأس أوروبا، سيكلف بطل ألمانيا، فريق بايرن ميونيخ، حوالي 80 مليون يورو إذا ما أضيفت المكافآت إلى قيمة الصفقة البالغة 35 مليون يورو بحسب وسائل الإعلام الألمانية.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
قائد المنتخب المغربي لكرة القدم المهدي بنعطية انتقل من بايرن ميونيخ الألماني إلى يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة. وكان بنعطية قد قال في تصريح، ذكره موقع "شبورت 1" الرياضي الألماني، إنه وعائلته واجهوا عدة مشاكل خلال العامين اللذين قضوها في ألمانيا. وأضاف أنه سعيد جداً بالعودة إلى إيطاليا.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
أما شالكه فقد خسر موهبته الاستثنائية ليروي ساني في صفقة التعاقد مع فريق مانشستر سيتي مقابل 50 مليون يورو. وكان النجم ساني يتمتع شعبية كبيرة بين جماهير فريقه شالكه. أما أغلبية جمهور فريقه الجديد مانشستر سيتي فلم تكن تعرف ابن العشرين ربيعاً من قبل.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
لاعب خط الوسط البولندي جاكوب بواشتشيكوفسكي، الذي كان على سبيل الإعارة في الموسم الماضي ضمن صفوف فيورنتينا الإيطالي، يحصل في فولفسبورغ على عقد حتى عام 2019.
الكاتب: عبد الكريم اعمارا