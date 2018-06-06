 محاولا تجاوز العاصفة الألمانية - غوندوغان يضع شرطا للتجديد مع سيتي | عالم الرياضة | DW | 02.08.2018

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عالم الرياضة

محاولا تجاوز العاصفة الألمانية - غوندوغان يضع شرطا للتجديد مع سيتي

النجم الألماني إلكاي غوندوغان يضع شرطا للموافقة على تمديد عقده مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، فيما لايزال غوندوغان هدفا لأندية أوروبية كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية.

Manchester City's Ilkay Gündogan (picture-alliance/empics/N. Potts)

صورة أرشيفية.

قبيل انطلاق أكبر حدث كروي في عالم الساحة المستديرة، فجرت صورة التقطها إلكاي غوندوغان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلا داخل ألمانيا. آنذاك، انحنى لاعب الوسط الموهوب للعاصفة والتزم الصمت، خاصة بعد خروج "المانشافات" المفاجئ من الدور الأول لمونديال روسيا.

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شهدت مباريات الجولة الرابعة من منافسات دوري الأبطال تألقا غير مسبوق للكرة الألمانية عبر الدوليين أوزيل وغوندوغان، الأول بات يلقب في فريقه أرسنال بمارادونا الجديد والثاني تمكن مع مان سيتي من كسر شوكة ميسي وفريقه. (02.11.2016)

عبر لاعب خط وسط نادي مانشستر سيتي الانجليزي ومنتخب ألمانيا لكرة القدم إلكاي غوندوغان عن سعادته بالعودة إلى صفوف المانشافت بعد تعافيه من الإصابات. وقال سأكون سعيدا إذا سرت على نهج باستيان شفاينشتايغر. (06.10.2016)

لكن، يبدو أن نجم مانشستر سيتي تجاوز تبعات الجدل الذي يلاحقه في ألمانيا مع زميله أوزيل، ويضع الآن كامل تركيزه على مسيرته الكروية مع واحد من أقوى الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ يعي الدولي الألماني أنه نوعا ما في موقع قوة لفرض بعض من شروطه على "الأزرق السماوي"، لاسيما وأن أندية عديدة أبدت رغبتها في الحصول على توقيع غوندوغان.

وفي هذا الشأن، أوضح موقع "ترانسفر ماركت ويب" أن نجم مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان، وضع شرطا للتجديد مع الفريق الإنجليزي العملاق، وأضاف أن متوسط الميدان يشترط زيادة راتبه السنوي من 6.25 إلى 6.8 مليون جنيه استرليني، من أجل تجديد تعاقده مع بطل النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وأفاد موقع "ترانسفر ماركت يوب"، أن غوندوغان ما يزال هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، التي تسعى للظفر بخدمات اللاعب من أصول تركية، وأضاف أنه على رأس هذه الأندية تأتي فرق من طينة برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

الجدير ذكره، أن إلكاي غوندوغان انتقل سنة 2016 إلى مانشستر سيتي قادما من فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بينما تبلغ قيمة الدولي الألماني المالية في سوق الانتقالات حوالي 40 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، المتخصص في شؤون اللاعبين.

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    الكاتب: عبد الكريم اعمارا


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