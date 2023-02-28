محاولات روسية للسيطرة على مدينة باخموت

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معارك شرسة في شوارع باخموت وسط محاولات روسية للسيطرة على المدينة واستبسال القوات الأوكرانية في الدفاع عن المدينة.
قبل عام، دفعت صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا بألمانيا لتغيير ثوابت عقيدة سياستها الخارجية والدفاعية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فما الذي تغير منذ ذلك الحين، وهل تمكنت برلين فعلا من تنفيذ أجندتها بهذا الشأن؟
قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن الوضع أصبح أكثر تعقيدا بالنسبة للمدافعين الأوكرانيين عن مدينة باخموت المحاصرة. وتواصل القوات الروسية هجومها في شرق أوكرانيا وتحاول محاصرة باخموت التي شهدت جانبا من أكثر المعارك ضراوة.
تحيط أجواء من التوتر باجتماعات مجموعة العشرين في الهند وسط انقسامات بين دول تفرض العقوبات المشددة بشكل مستمر على روسيا ودول أخرى لم تنضم إلى جهود عزل الاقتصاد الروسي.
من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار خاص بشأن أوكرانيا لن يتضمن أي مقترحات معينة من أجل حل سلمي للصراع. يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه روسيا ضرباتها للبنية التحتية الأوكرانية.
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