محام: لا إثباتات ضد فتى سوري متهم بمحاولة هجوم على كنيس

لا تزال الشرطة الألمانية تحتجز صبياً سورياً يبلغ من العمر 16 عاماً للاشتباه فيتخطيطه لهجوم على معبد يهودي في مدينة هاغن غربي ألمانيا حتى صباح الجمعة (17 سبتمبر/ أيلول 2021).

ومع ذلك يتوقع محاميه، إحسان تانيولا، الإفراج عن موكله اليوم، إذ قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في دوسلدورف بشأن الاعتقال: "لم يتم إثبات أي اتهام يبرر ذلك". ولم يفصح المحامي عن أي إفادات للصبي أثناء استجوابه. كما لم يعلن مكتب المدعي العام في دوسلدورف عن أي وضع جديد في التحقيقات حتى صباح اليوم.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، بعد أن شنّت الشرطة الألمانية أمس الخميس عمليات تفتيش واعتقالات بعد حصولها على "معلومات بالغة الجدية ومحددة" بشأن تعرض المعبد اليهودي في هاغن لتهديد بوقوع هجوم عليه في عيد الغفران (يوم كيبور)، أقدس الأعياد الدينية اليهودية، حسبما أفاد وزير الداخلية المحلية في ولاية شمال الراين وستفاليا، هيربرت رويل، الخميس موضحاً أن المعلومات تشير إلى "حالة تهديد ذات دوافع إسلاموية".

مشاهدة الفيديو 01:17 شارك ألمانيا توقف عدداً من الأشخاص بعد تهديدات بهجوم على كنيس إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/40QFc ألمانيا توقف عدداً من الأشخاص بعد تهديدات بهجوم على كنيس

وأعلنت السلطات الخميس توقيف أربعة أشخاص بينهم الشاب السوريللاشتباه في الإعداد لهجوم إرهابي. لكنها في مساء اليوم ذاته، تم الإفراج عن ثلاثة منهم، ويتعلق الأمر بوالد المشتبه به وشقيقيه، فيما بقي الابن رهن التحقيق. ولم يتضح حتى صباح اليوم ما إذا كانت الأدلة مؤكدة ضده لدرجة تستدعي أن يتقدم مكتب المدعي العام في دوسلدورف بطلب استصدار أمر اعتقال.

كما لم تكشف عمليات التفتيش التي أجريت في منزل المشتبه به عن حيازته أي مكونات تُستخدم في تصنيع قنبلة. وتم العثور على وسائط إلكترونية، مثل هواتف محمولة ووسائط تخزين، ولم يتم تقييم بياناتها بعد.

وبحسب مصادر أمنية، يُشتبه في أن الصبي كان على اتصال بمتطرف إسلاموي معروف في الخارج وأنه كان مهتماً بمسائل تتعلق بصنع القنابل. ووفقاً للمصادر، فإن هذه المعلومات حصلت عليها وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية من جهاز استخباراتي أجنبي. ووفقاً لبيانات محققين، اعترف الصبي بتواصله مع الإسلاموي المعروف، لكنه نفى وجود أي خطط لمهاجمة المعبد اليهودي.

ي.أ/ و.ب (د ب أ)