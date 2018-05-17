محامي ترامب السابق يعترف بالتهم الموجهة إليه مقابل اتفاق

رغم أنه لم يصدر تأكيد للتوصل الى اتفاق حول اعتراف المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايكل كوهن بالتهم الموجهة اليه ضمن تحقيق فدرالي في تعاملاته التجارية بالذنب الذي أوردته العديد من وسائل الإعلام بينها شبكة "إن بي سي" الاخبارية وصحيفة "نيويورك تايمز، أو عن التهم المحددة، إلا أنه من المقرر أن يمثل كوهن أمام محكمة مانهاتن الجنائية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء (21 ىب/ أغسطس 2018).

صحيفة "نيويورك تايمز" كانت قد قالت مساء الأحد إن مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخضع حاليا للتحقيق في قضية تحايل مصرفي وضريبي. وقالت الصحيفة إن السلطات الاتحادية تركز على 20 مليون دولار من القروض حصلت عليها شركات سيارات الأجرة التي يملكها كوهين وأسرته، مستشهدة بأشخاص على دراية بالأمر.

كما يجري التحقيق مع كوهين في ادعاءات قيامه بانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية من خلال دفع أموال على سبيل الرشوة للنساء اللاتي قلن إنهن كن على علاقة مع ترامب. ونقلت الصحيفة عن شخصين على صلة بالأمر قولهما إن التهم الموجهة إلى كوهين البالغ من العمر 52 عاماً يمكن تقديمها بحلول نهاية الشهر الجاري. وقدم كوهين مبلغ 130 ألف دولار على سبيل الرشوة إلى نجمة الافلام الإباحية ستورمي دانيلز عشية الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

وقالت دانييلز إن المبلغ كان في مقابل صمتها عن علاقة في عام 2006 مع ترامب الذي نفى أي علاقة معها. وتمت مداهمة مكاتب كوهين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في نيسان/أبريل الماضي، بعد توجيه من روبرت مولر، المحقق الخاص في ما يشلع حول التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

وعلى الرغم من أنه قال ذات مرة إنه على استعداد أن "يتلقى رصاصة" بدلا من ترامب، لكن ينظر إلى كوهين على نحو متزايد أنه من المحتمل أن يتعاون مع تحقيق مولر.

م.م/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)