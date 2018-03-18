محامية: المعارض الروسي نافالني تعرض لـ"التسميم"

أعلنت أولغا ميخاييلوفا محامية المعارض الروسي أليكسي نافالني، الاثنين (29 تموز/ يوليو 2019) أنه تعرّض "للتسميم" بمادة "كيماوية غير معروفة". وكان نافالني الذي يقضي عقوبة بالسجن ثلاثين يوماً بعد إدانته الأسبوع الماضي بالدعوة إلى تظاهرة ممنوعة، نقل إلى المستشفى أمس الأحد لمعاناته من "عوارض حساسية خطيرة"، وفق السلطات.

وأثار هذا الأمر قلق مؤيديه لأنه لم يسبق أن عانى من عوارض مماثلة، علما بأن ذلك حصل غداة تظاهرة للمعارضة في موسكو اعتقل خلالها أكثر من 1400 شخص. وبعد زيارتها المعارض في المستشفى في موسكو، قالت محاميته للصحافيين إن نافالني "تم تسميمه".

من جانبها أكدت طبيبة العيون اناستاسيا فاسيلييفا، التي سبق أن عالجت نافالني عام 2017، أن حاله تتحسن، لكنها لاحظت بقلق أنه أعيد للسجن من دون "أن يتعافى كليا". وقالت إن "إعادته إلى المكان الذي تلقى فيه كمية من مادة كيماوية مجهولة من دون معرفة (نتائج) الفحوص ليست أمرا جيدا ولا مهنيا". بيد أن الطبيبة المسؤولة في المستشفى الذي نقل إليه نافالني أعلنت أن حياته ليست في خطر، رافضة الإدلاء بمزيد من المعلومات.

وعند نقله إلى المستشفى، كان نافالني يعاني خصوصاً تورما في الجفنين، مع ظهور دمامل على الرقبة والظهر والصدر والكوعين. وفي تصريح لقناة مستقلة، أوضحت طبيبته أنها احتفظت بقميص نافالني وبعينات من شعره لإخضاعها لـ "فحص مستقل" لتحديد ما اذا كان تعرض فعلا لعملية تسميم.

ويأتي ذلك في وقت تبدو فيه السلطات عازمة على وأد أي احتجاج مرتبط بالانتخابات المحلية المقررة في الثامن من أيلول/سبتمبر في مهده. ومنعت العديد من الشخصيات المعارضة في موسكو من الترشح لهذه الانتخابات.

مشاهدة الفيديو 01:19 شارك احتجاجات في موسكو إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3MqMS اعتقال أكثر من ألف شخص خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو

وانتهى تجمع غير مرخص تم بدعوة هؤلاء المعارضين السبت بتوقيف 1400 متظاهر حسب تقدير منظمات غير حكومية، مشيرة إلى أن ذلك أكبر عدد من التوقيفات منذ الاحتجاجات عام 2012 ضد عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين.

ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتلك التوقيفات واستنكرا الاستخدام "غير المتكافئ للقوة" ضد المتظاهرين. ودعت ألمانيا الاثنين روسيا إلى "الإفراج السريع عن المتظاهرين"، ونددت كذلك بالاستخدام "غير المتكافئ" للقوة من قبل عناصر الشرطة الروسية. وسجن نافالني الأربعاء، قبل ثلاثة أيام من التظاهرة، بسبب انتهاكات "لقوانين التظاهرات".

أ.ح/ز.أ.ب (أ ف ب، د ب أ)