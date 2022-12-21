محامو نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي السابقة ينفون تلقي إيفا كايلي رشاوى

قال محامو نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، المتورطة في فضيحة فساد مرتبطة بقطر، إنها تؤكد عدم تلقيها رشاوى، وذلك خلال جلسة استماع في بروكسل.
ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن محامي كايلي، التي تم عزلها من منصبها عند الكشف عن تفاصيل القضية، القول إنها تتعاون مع المحققين، وسوف يتم وضعها قيد المراقبة الإلكترونية قبل محاكمتها بدلا من حبسها.
أضافت الوكالة أنه من غير المتوقع صدور حكم قبل مساء اليوم الخميس (22 ديسمبر/كانون الأول 2022). وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إلقاء القبض على كايلي وبيير انتونيو بانزيري، العضو السابق بالبرلمان، لاتهامهما بغسل الأموال وقضايا فساد. وقال الادعاء البلجيكي إنه يحقق في ما إذا كان تم دفع مبالغ كبيرة من الأموال للتأثير على قرارات البرلمان.
وتخضع كايلي أيضا لتحقيق تمهيدي تجريه النيابة العامة المالية في أثينا بشبهتي "فساد" و"غسل اموال"، بالتعاون مع القضاء البلجيكي.
وكانت إيفا كايلي، وهي مقدّمة برامج تلفزيونيّة سابقة تبلغ 44 عامًا انتُخبت في كانون الثاني/يناير 2022 نائبةً لرئيسة البرلمان الأوروبي، قد زارت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر قطر حيث أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي بالإصلاحات التي نفّذتها البلاد في مجال ظروف العمل.
ونشر سفير الاتّحاد الأوروبي في الدوحة كريستيان تودور على تويتر أنّ اللقاء كان إيجابيًا. وقالت النائبة الأوروبية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر من على منبر البرلمان الأوروبي إن "تنظيم قطر للمونديال يُثبت التحوّل التاريخي لبلد ألهمت إصلاحاته العالم العربي".
وأثار هذا التصريح جدلًا في صفوف اليسار والليبراليّين، وعاد إلى أذهان العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي بعد الإعلان عن توقيفها. وقال عضو البرلمان الأوروبي، الفرنسي بيير كارليسكيند السبت على تويتر: "أخشى أنني أفهم الآن...".
واعتبر المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني في وقت سابق أن قضية الفساد المفترض لحساب قطر والتي تورط فيها ممثلون عن البرلمان الأوروبي، تُعدّ "مساسًا خطيرًا بسمعة" المؤسّسة الأوروبّية. وقال جنتيلوني في برنامج على تلفزيون "راي" الإيطالي: "هذا مساس خطير جدًا بسمعة" البرلمان الأوروبي، إنها "قضية معيبة وغير مقبولة".
وسيعلن القضاء البلجيكي مساء الخميس ما إذا كان يمكن إطلاق سراح إيفا كايلي التي وجهت لها لائحة اتهام هذا الشهر في تحقيق فساد يشمل قطر، ووضعها تحت المراقبة الإلكترونية بناء على طلب محاميها.
ومثلت النائبة اليونانية البالغة من العمر 44 عامًا والتي جردت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 كانون الأول/ديسمبر بعد كشف المعلومات الأولى، أمام غرفة مجلس بروكسل صباح الخميس في جلسة استماع مغلقة.
وأثارت القضية صدمة كبيرة في بروكسل وستراسبورغ ما دفع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا إلى الإعلان عن "إصلاحات واسعة" في العام 2023.
هـ.د/ أ.ع.ج (د ب أ، أ ف ب)
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في التاسع من أيار/ مايو 1950...
... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في 25 آذار/ مارس 1957...
... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في كانون الثاني/ يناير 1973...
...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...
... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في الأول كانون الثاني/ يناير2002...
... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
أيار/ مايو 2004
وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
في ربيع 2005...
... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
أزمة مالية خانقة
في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
أزمة اللاجئين
وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
بريكسيت
جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
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60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي
لكن...
... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.