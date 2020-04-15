 محاكم ألمانية ترفض دعاوى عاجلة ضد إغلاق المتاجر بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.04.2020

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أخبار

محاكم ألمانية ترفض دعاوى عاجلة ضد إغلاق المتاجر بسبب كورونا

رفضت محكمتان في ألمانيا دعاوى عاجلة تقدمت بها متاجر ضد قرار إغلاقها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا. وأكد القضاة أن الإغلاق ينسجم مع قانون الحماية من العدوى ويتوافق مع الدستور.

Fusion Kaufhof Karstadt (picture-alliance/dpa/H. Tittel)

المحلات التي تتجاوز مساحتها 800 متر مربع في ألمانيا ستظل مغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا

قضت المحاكم الإدارية العليا في ولايات برلين-براندنبوغ ومكلنبورغ-فوربومرن بأن إغلاق المتاجر كإجراء للمحافظة على صحة المواطنين متوافق مع الدستور. كما رفضت المحكمتان الإداريتان في كل من برلين وغرايفسفالد دعاوى عاجلة من أصحاب متاجر ضد قرارات إغلاق متاجرهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

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تستعد ألمانيا إلى تمديد القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وبينها إغلاق المدارس حتى الثالث من مايو على الأقل. وتدرس الحكومة اليوم ضمن اجتماع خاص إعادة فتح بعض المتاجر لكن بشروط معينة. (15.04.2020)

ووصفت المحكمة الإدارية العليا في برلين وبراندنبورغ اليوم السبت (18 نيسان،أبريل 2020) إغلاق المتاجر كإجراء للمحافظة على صحة المواطنين بأنه "مناسب". ورفضت المحكمة الإدارية العليا في غرايفسفالد مساء أمس الجمعة دعوى عاجلة قدمتها سلسلة متاجر بشأن إعادة فتح فروعها في روستوك وفيزمار بدءاً من الاثنين المقبل.

ومن بين سلاسل المتاجر المتأثرة بهذا القرار سلسلة غاليريا كارشتات كاوفهوف التي تقدمت في العديد من الولايات الألمانية بدعاوى قضائية ضد قرار الإغلاق. وتتعلق الدعاوى العاجلة وفقاً لما ذكرته الإدارية العليا في برلين بقرار إغلاق المتاجر حتى يوم غد الأحد. وقال القضاة إن قرار الإغلاق ينسجم مع قانون الحماية من العدوى ويتوافق مع الدستور.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن فتح المتاجر الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 800 متر مربع اعتباراً من يوم الأربعاء في براندنبورغ. وفي مكلنبورغ-فوربومرن أيضاً ستبقى المتاجر التي تزيد مساحتها عن 800 متر مربع مغلقة.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)

  • Kroatien - Davor Krmpotic übt Saxophon auf dem Balkon (picture-alliance/PIXSELL/N. Pavletic)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    ملعب؟ لا ليس ضروريا فالشرفة تكفي!

    دافور كمبوتشيك ليس مرغما على العزف داخل ستاد كبير لتصل نغمات ساكسوفونه إلى آلاف الناس. فمن شرفته تدوي ألحانه الموسيقية عبر مدينة رييكا الساحلية الكرواتية التي تضم نحو 130.000 نسمة. وهو يعزف يوميا من هذه المنصة. فقط الجاهلون بالثقافة يتمنون لو كان كمبوتشيك يسكن في شقة تحت الأرض.

  • Freiburg | Mitglieder des Freiburger Barockorchesters spielen auf dem Balkon (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    شرفة حزينة وموسيقى مفرحة

    موسيقى حية لا تنطلق فقط في رييكا من الشرفة. الأشياء القديمة والمحيط الحزين لا يزعج أعضاء فرقة الباروك من فرايبورغ. فهم يعزفون أغنية لودفيغ فان بيتهوفن Ode an die Freude ويشاركون بذلك في تجمع موسيقي مفاجئ على مستوى ألمانيا. والنموذج يبقى الحفلات الموسيقية على الشرفات في ايطاليا.

  • Zwei Brüssler sitzen auf ihrer Fensterbank (Reuters/J. Geron)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    بدون شرفة الحياة خطيرة في زمن كورونا

    وحتى في بلجيكا طلبت الحكومة من الناس البقاء في البيوت. وماذا يفعل الناس الذين لا يتوفرون على شرفة ويريدون استنشاق الهواء النقي؟ الجلوس على حافة النافذة! حركة خاطئة وسيكون الفيروس همهم الصغير.

  • Australien Sydney | Balkone der Spectrum of the Seas (Getty Images/C. Spencer)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الشرفة كموقع تقهقر

    شرفات من صنع المانيا ـ سفينة الرحلات Spectrum oft the Seas أبحرت لأول مرة قبل عام من ألمانيا. والآن هي ترسو أمام أستراليا. والركاب لا وجود لهم. إنهم أعضاء طاقم السفينة الذين يستمتعون بالنظر من الشرفات إلى ميناء سيدني.

  • Nepal | Frau sammelt trockene Wäsche auf Balkon in Kathmandu (Imago Images/Zuma/P. Ranabhat)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    شرفة كبيرة، سينما كبيرة

    يبدو المنظر وكأنه مشهد أخير من فيلم هوليودي، لكنها سيدة تنشر ملابس الغسيل في كاتماندو. ففي عاصمة نيبال يسري منذ أسبوعين حظر التجول. لكن هناك في الطوابق العليا يكون المرء آمنا من الفيروس.

  • Libanon | Haarschnitt auf dem Balkon (Reuters/A. Taher)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الشرفة كصالون للحلاقة

    في قرية حولا بجنوب لبنان تتحول الشرفة إلى صالون حلاقة. عملي: فالشعر المقصوص يطير ببساطة مع الريح التي تهب. الأهم هو أن الكمامة في موضعها!

  • Frankreich Corona-Pandemie | Balkon Marseille (Getty Images/AFP/A.-C. Poujoulat)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    إحضار الطعام؟ ممكن

    الحاجة أم الاختراع. هذا الرجل الوديع في مارسيليا ليس بمقدوره مغادرة شقته. والجيران ملؤوا له القفة بمشتريات. وبعيدا عن كل خطر بإمكانه إذن رفع السلة بفضل قطع قماش محزومة مع بعضها البعض.

  • Frankreich | Fitness Coach Sebastien Manko gibt Sportstunde für Ältere (Getty Images/AFP/N. Tucat)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    تدريبات رياضية

    سيباستيان مانكو مدرب رياضة في بوردو. وحتى يتمكن المقيمون في دار العجزة في المدينة الفرنسية من الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة الوباء، فإن مانكو يقوم بحركات رياضية معهم ـ عن بُعد هو آمن من المسنين الذين يهددهم كورونا بشكل خاص. هواء نقي، وليس هناك خطر عدوى: فكرة جيدة!

  • Dortmund | Hans-Peter Durst trainiert auf dem Balkon (Getty Images/AFP/I. Fassbender)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الرياضة الاحترافية ممكنة أيضا

    هانس بيتر دورست رياضي كبير. وخلال الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو أحرز ميداليتين ذهبيتين. ومنذ حادثة سير قبل 26 عاما بات حس التوازن لديه مضطربا. فمسافة الرؤية لديه مقيدة وقدرة رد الفعل كذلك. لكن بفضل الدراجة الثلاثية ليس هناك إشكال. فرغم كورونا يمكن لدورست ركوب الدراجة في شرفته الواسعة في دورتموند.

  • Monaco - Penthouse-Balkon desTour Odeon (picture-alliance/dpa/J. Francois Ottonello)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الحجم هو الجانب الحاسم!

    مزيد من الفسحة تمنحها هذه الشرفة في موناكو. فهي تمتد فوق طابقين لبرج أوديون ولها مسبح به زحليقة. وبهذا يمكن تجاوز الحجر الصحي بشكل جيد. لكنها متعة ليست رخيصة: الشرفة والشقة التابعة لها تساوي نحو 300 مليون يورو.

  • Frankfurt (Oder) - Skelett steht auf einem Balkon (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!

    الشمس ضد الشحوب

    الفكاهة السوداء في زمن كورونا: في الوقت الذي يجب فيه على آخرين المكوث في الداخل، يتوفر هيكل عظمي لوحده على شرفة في فرانكفورت على الأودر ـ وليس فقط في الساعة السحرية.


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