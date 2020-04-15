محاكم ألمانية ترفض دعاوى عاجلة ضد إغلاق المتاجر بسبب كورونا

قضت المحاكم الإدارية العليا في ولايات برلين-براندنبوغ ومكلنبورغ-فوربومرن بأن إغلاق المتاجر كإجراء للمحافظة على صحة المواطنين متوافق مع الدستور. كما رفضت المحكمتان الإداريتان في كل من برلين وغرايفسفالد دعاوى عاجلة من أصحاب متاجر ضد قرارات إغلاق متاجرهم بسبب تفشي فيروس كورونا.





ووصفت المحكمة الإدارية العليا في برلين وبراندنبورغ اليوم السبت (18 نيسان،أبريل 2020) إغلاق المتاجر كإجراء للمحافظة على صحة المواطنين بأنه "مناسب". ورفضت المحكمة الإدارية العليا في غرايفسفالد مساء أمس الجمعة دعوى عاجلة قدمتها سلسلة متاجر بشأن إعادة فتح فروعها في روستوك وفيزمار بدءاً من الاثنين المقبل.



ومن بين سلاسل المتاجر المتأثرة بهذا القرار سلسلة غاليريا كارشتات كاوفهوف التي تقدمت في العديد من الولايات الألمانية بدعاوى قضائية ضد قرار الإغلاق. وتتعلق الدعاوى العاجلة وفقاً لما ذكرته الإدارية العليا في برلين بقرار إغلاق المتاجر حتى يوم غد الأحد. وقال القضاة إن قرار الإغلاق ينسجم مع قانون الحماية من العدوى ويتوافق مع الدستور.



تجدر الإشارة إلى أنه يمكن فتح المتاجر الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 800 متر مربع اعتباراً من يوم الأربعاء في براندنبورغ. وفي مكلنبورغ-فوربومرن أيضاً ستبقى المتاجر التي تزيد مساحتها عن 800 متر مربع مغلقة.



م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)