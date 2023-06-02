 محاكمة ناشط روسي على خلفية "إهانة الجيش" في إطار قمع المعارضين | DW الأخبار | DW | 09.06.2023

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DW الأخبار

محاكمة ناشط روسي على خلفية "إهانة الجيش" في إطار قمع المعارضين

بدأت محاكمة الناشط الحقوقي الروسي أوليغ أورلوف، الذي يواجه تهم إهانة الجيش الروسي عدة مرات، في موسكو في أحدث قضية ضمن سلسلة قضايا تهدف إلى قمع المعارضة للحرب ضد أوكرانيا في البلاد.

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