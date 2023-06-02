محاكمة ناشط روسي على خلفية "إهانة الجيش" في إطار قمع المعارضين

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بدأت محاكمة الناشط الحقوقي الروسي أوليغ أورلوف، الذي يواجه تهم إهانة الجيش الروسي عدة مرات، في موسكو في أحدث قضية ضمن سلسلة قضايا تهدف إلى قمع المعارضة للحرب ضد أوكرانيا في البلاد.
أرغمت الهجمات الأخيرة بالمسيرات والقصف سكان مناطق روسية متاخمة للحدود الأوكرانية على الإجلاء مما أثار ذعرا. ورغم تقليل الكرملين من شأن هذه الهجمات، إلا أن خبراء يرون أنها تكشف عن ضعف الجيش الروسي حتى في الدفاع عن أراضيه.
على وقع "معارك طاحنة" في جنوب أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي بدء نشر أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي البيلاروسية، هذا في وقت أعلن فيه معهد الزلازل النروجي رصد انفجار تزامن مع انهيار سد كاخوفكا.
حذر المستشار الألماني شولتس من تجميد الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتحويل خط الجبهة إلى "حدود" جديدة، ومسؤول روسي كبير يقول إن الحرب قد تستمر لعشرات السنين. شولتس أكد أنه يعتزم معاودة التحدث مع بوتين "في الوقت المناسب".
بعد تسببه بفيضانات، يثير الانهيار الجزئي لسد نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا مخاوف بشأن محطة زابوريجيا النووية. ألمانيا وأطراف دولية أكدت أنها تراقب الوضع بقلق وعن كثب. بينما تواصل كييف وموسكو في تبادل الاتهامات.
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