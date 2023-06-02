محاكمة ناشط روسي على خلفية "إهانة الجيش" في إطار قمع المعارضين

الهجمات داخل روسيا و"أسطورة جيش بوتين الذي لا يٌقهر"!

أرغمت الهجمات الأخيرة بالمسيرات والقصف سكان مناطق روسية متاخمة للحدود الأوكرانية على الإجلاء مما أثار ذعرا. ورغم تقليل الكرملين من شأن هذه الهجمات، إلا أن خبراء يرون أنها تكشف عن ضعف الجيش الروسي حتى في الدفاع عن أراضيه.