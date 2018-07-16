محاكمة ضابط بالاستخبارات العسكرية الألمانية بتهمة إفشاء أسرار الخدمة

قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في مدينة كولونيا الألمانية ، فولفغان شورن، اليوم (الجمعة التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) إن المتهم الذي يحمل رتبة لفتاننت كولونيل سيمثل أمام المحكمة بتهمة إفشاء أسرار الخدمة. وبحسب بيانات المتحدث، فإن اللفتاننت كولونيل متهم بتحذير مشتبه بهم مقربين إلى الجندي فرانكو إسه. من إجراءات تحقيق وشيكة ضدهم من جانب الادعاء العام في أيلول / سبتمبر الماضي.

وأوضح المتحدث أن المتهم كان يعمل لدى الاستخبارات العسكرية ومسؤول اتصال مع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والادعاء العام. يذكر أن واقعة فرانكو إيه. أثارت ضجة كبيرة في ألمانيا. فبحسب صحيفة الدعوى كان فرانكو يعد لشن هجوم على ساسة أو نشطاء في مجال حقوق الإنسان لدوافع يمينية متطرفة، ودبر من أجل هذا الهجوم أسلحة وذخائر ومواد ناسفة، بعضها من مخازن الجيش الألماني.

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وبحسب المحكمة العليا في مدينة فرانكفورت، فمن المستبعد في الغالب أن فرانكو كان عازما فعلا على شن الهجوم. وذكرت المحكمة أنه لا يوجد أدلة كافية على الاشتباه في إعداده لجريمة عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم. ويُحاكم فرانكو إيه. حاليا أمام محكمة مدينة دارمشتات بدلا من دائرة أمن الدول في فرانكفورت.

ح.ز (د.ب.أ)