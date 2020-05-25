 محاكمة سيدة ألمانية سورية بتهمة جلب نساء لتنظيم ″داعش″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.07.2020

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أخبار

محاكمة سيدة ألمانية سورية بتهمة جلب نساء لتنظيم "داعش"

تواجه امرأة ألمانية سورية أمام إحدى المحاكم الألمانية عددا من التهم منها الانتماء إلى تنظيم إرهابي وانتهاك قانون مراقبة أسلحة الحرب وجلب نساء لـ"دعش". المرأة، التي بدأت محاكمتها اليوم، أعترفت ببعض التهم ونفت البعض الآخر.

عدد من نساء داعش العائدات تم محاكمتهن في ألمانيا .(صورة أرشيفية لمحاكمة امرأة بتهمة الانتماء للتنظي الإرهابي)

عدد من نساء "داعش" العائدات تم محاكمتهن في ألمانيا .(صورة أرشيفية لمحاكمة امرأة بتهمة الانتماء للتنظي الإرهابي)

بدأت اليوم الجمعة (الثالث من يوليو/تموز 2020) محاكمة امرأة ألمانية-سورية في ألمانيا بتهمة ترتيب زيجات لتنظيم "داعش". واعترفت المتهمة أمام محكمة تسيله الألمانية بأنها سافرت إلى سوريا مع زوجها عام 2014، معربة عن ندمها عن القيام بهذه الرحلة، ونأت بنفسها عن التنظيم الإرهابي.

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حذر معهد "سيبري" لأبحاث السلام في ستوكهولم ومجموعة الأزمات الدولية، من تصاعد النزاعات والتوترات الدولية بسبب أزمة جائحة كورونا، خاصة في العراق وسوريا واليمن. وبداية عهد جديد من لاضطرابات نتيجة "الانهيار الاقتصادي". (12.05.2020)

عودة آلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا والعراق إلى أوروبا لا تعني كما يرى خبراء أنها تشكل خطورة فقط على أوطانهم، بل أن هناك من يتنقل منهم من معركة إلى أخرى ومن تنظيم إلى آخر ليصبح القتال له مهنة. (07.06.2020)

وذكر الدفاع أنه لا يوجد دليل يدعم الاتهام بأن موكلته قامت بتجنيد نساء من ألمانيا للزواج من مقاتلي "داعش"، نافية وجود ما يسمى بـ"شبكة الأخوات". وتواجه المرأة اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية وانتهاك قانون مراقبة أسلحة الحرب الألمانية، لأنها متهمة بامتلاك سلاحين كلاشينكوف وقنبلة يدوية أثناء وجودها في سوريا.

وبحسب بيانات الادعاء العام، سافرت المتهمة إلى سوريا لدعم تنظيم "داعش" في عملياته المسلحة، وانتمت إلى شبكة نسائية تسعى لجلب نساء أخريات من ألمانيا إلى التنظيم الإرهابي. وتلا الادعاء رسائل عبر تطبيق "واتس آب" في اليوم الأول من المحاكمة، والتي تظهر فيها المتهمة (30 عاما) وهي تشجع أُخريات على الانضمام إليها وتثني على الحياة في كنف التنظيم.

وأضاف الادعاء أنها أشادت بمن مات من أجل التنظيم الإرهابي بوصفهم "شهداء". وفي حال إدانتها، ستواجه المتهمة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)

  • Abu Bakr al-Baghdadi Bildnis in Flammen (picture-alliance/AP Photo/M. Swarup)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية البغدادي

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" قائلا: "البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء". في قرية نائية بشمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، هاجمت وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في ليل السبت/الأحد 27 أكتوبر تشرين أول 2019، البغدادي في مخبئه وطاردته حتى فجر نفسه في نفق.

  • Abu Bakr al-Bagdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    نهاية "الخليفة" في نفق

    في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019 أعلن الرئيس الأمريكي عن مقتل البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية في محافظة إدلب السورية. وقال الرئيس اترامب إن البغدادي فجر السترة الناسفة التي كان يرتديها بعد أن حُشر في نفق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    من هو زعيم "داعش"؟

    ولد أبو بكر البغدادي أو إبراهيم عواد إبراهيم البدري في مدينة سامراء العراقية في السابع من يناير/كانون الثاني عام 1971. وهو ثالث ابن في عائلته المكونة من أربعة أولاد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    وثائق البغدادي

    صحفيون ألمان يعملون لصالح صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"والقناة التلفزيونية الألمانية الأولى "إيه آر دي" ، نجحوا في الحصول وثائق وصور لم تنشر من قبل عن حياة البغدادي.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    شهادة الجنسية

    وتظهر شهادة الجنسية للبغدادي، والتي تحمل الرقم 918861، إلى أن إبراهيم عواد البدري يحمل الجنسية العراقية، وقد ولد في سامراء.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    أقدم وثيقة

    أما بطاقة الهوية الشخصية فقد صدرت في سنة 1980، أي عندما كان البغدادي في التاسعة من عمره، وهي أقدم وثيقة له تم العثور عليها من قبل الصحافيين الألمان.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "ضعف في النظر"

    وأشارت وثائق طبية إلى أن البغدادي لم يُقبَل في الخدمة العسكرية في الجيش العراقي لكونه يعاني من "ضعف في النظر".

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "لم يكن متفوقاً"

    وتظهر شهادة التخرج من الثانوية العامة في الفرع الأدبي إلى أن إبراهيم عواد لم يكن متفوقاً في الدراسة، الأمر الذي لم يمكنه من الالتحاق بأقسام القانون أو اللغات أو التربية، فالتحق في نهاية المطاف بكلية الشريعة الإسلامية في بغداد.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "دراسات قرآنية"

    أكمل البغدادي شهادة الماجستير في الدراسات القرآنية في سنة 1999. وفي 2007 قدّم أطروحة الدكتوراه. ولم يعثر الصحافيون الألمان على أية نسخة من أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ويعتقد أن جميع النسخ قد سرقت.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "اختفاء عن الأنظار"

    اختفى البغدادي عن الأنظار عام 2007، ويعتقد أنه انضم لبقايا تنظيم جماعة "التوحيد والجهاد"، وذلك بعد مقتل مؤسسه أبو مصعب الزرقاوي الذي قتلته القوات الأمريكية في العراق.

  • Bildergalerie zum ARD Special über Abu Bakr al-Baghdadi IS Anführer

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    مكافأة

    في تشرين الأول/أكتوبر 2005، أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها قتلت "أبو دعاء"، وهو اسم حركي كان يعتقد أن البغدادي يستخدمه. لكن تبين أن هذا الأمر لم يكن صحيحاً. وفي 2013 وضعت الولايات المتحدة مكافأة للقبض على "أبو دعاء" واسمه الحركي "أبو بكر البغدادي". وهذه كانت أول صورة رسمية لخليفة "داعش" قبل تأسيس دولته المزعومة.

  • Abu Bakr al-Baghdadi

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    "الدولة الإسلامية"

    في أبريل/ نيسان 2013 أعلن البغدادي عما أسماها "الدولة الإسلامية" أولا في العراق، ثم في العراق والشام، ونصب نفسه خليفة فيها. وفي تموز/يوليو 2014 ظهر البغدادي في أول فيديو له، وذلك أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة. لكن هذه الخلافة انتهت قبل أشهر من موت "الخليفة" نفسه.

  • Irak Abu Bakr al-Baghdadi (picture-alliance/AP Photo/Al-Furqan)

    نهاية نفق حياة البغدادي بعد رحلة مطاردة طويلة

    الظهور الأخير

    آخر ظهور للبغدادي كان في شريط فيديو نشر في نهاية نيسان/أبريل 2019، في أول ظهور له بعد ظهوره العلني في تموز/يوليو 2014، أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة.

    الكاتب: زمن البدري


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