 محاكمة جوليان أسانج - ″اختبار لمجموعة القيم الأوروبية″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.01.2021

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سياسة واقتصاد

محاكمة جوليان أسانج - "اختبار لمجموعة القيم الأوروبية"

هل مؤسس ويكليكس جوليان أسانج سيتم تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا ما ستبت فيه محكمة في الـرابع من يناير/ كانون الثاني في لندن ـ بعد محاكمة غير عادلة. وسياسيون ألمان يطالبون بإخراجه من السجن الانفرادي.

وقفة تضامنية في لندن في 7 سبتمبر/ أيلول 2020 تطالب بعدم تسليم أسانج إلى لولايات المتحدة

وقفة تضامنية في لندن في 7 سبتمبر/ أيلول 2020 تطالب بعدم تسليم أسانج إلى لولايات المتحدة

الضغط هائل للغاية: الحبس الانفرادي في سجن محصن في لندن والمندوب الخاص للأمم المتحدة لشؤون التعذيب، نيلس ميلتسر يتحدث أمام دويتشه فيله عن حبس انفرادي بعد قضاء سبع سنوات من اللجوء داخل سفارة ومجابهة التهديد بقضاء باقي حياته وراء جدران سجون أمريكية، وهي ظروف يصفها ميلتسر بالتعذيب.

مختارات

تناقلت عدة صحف عالمية لمراسلات السفارات الأميركية التي بدء موقع موقع ويكيليكس في تسريبها، وكشف بعضها عن مطالبة دول خليجية واشنطن بالحزم حيال الملف النووي الايراني، وتورط واشنطن في التجسس على الأمين العام للأمم المتحدة.

دعا جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس كلا من بريطانيا والسويد للسماح له بمغادرة سفارة الإكوادور في لندن بحرية بعد إصدار لجنة تابعة للأمم المتحدة حكما باعتباره "محتجزا تعسفيا" ويحق له الحصول على تعويض.

في أول خطاب علني له منذ تعيينه على رأس جهاز المخابرايت الأمريكية مايك بومبيو موقع ويكيليكس بأنه "جهاز مخابرات معاد". مدير "سي آي إيه" سلط انتقاداته على أسلوب عمل ويكليكس وقال إنه يخدم الطغاة في العالم.

ومنذ 10 سنوات تتم ملاحقة الأسترالي جوليان أسانج من قبل السلطات الأمريكية كعدو دولة. لقد كشف عن أسرارها القاتمة. وفي الرابع من يناير/ كانون الثاني ستعلن القاضية فانيسا بارايتسير في لندن عن قرارها حول ما إذا كان سيتم تسليم الصحفي الاستقصائي للولايات المتحدة.

وبالنسبة إلى البرلمانية من حزب الخضر، مارغيت شتومب ستكون هذه المحاكمة بمثابة "اختبار لمجموعة القيم الغربية". وبالاشتراك مع نواب من الحزبين الاشتراكي والمسيحي وكذلك اليسار والحزب الليبرالي أسست شتومب في الـ 21 من ديسمبر/ كانون الأول مجموعة العمل "الحرية لصالح جوليان أسانج".

وأفادت شتومب لدويتشه فيله (DW) بأنها ترى في محاكمة التسليم "خرقا لدولة القانون". وهذا يبدأ من كونها كمراقبة للمحاكمة لم تحصل على إمكانية حضور المحاكمة. "كنت عدة مرات في تركيا، ولم تكن لدي مشاكل في الدخول إلى قاعة المحكمة"، في مقارنة غير مريحة بالنسبة إلى بريطانيا.

الدكتاتوريون يبتهجون

والدكتاتوريون استوعبوا منذ مدة الدرس: مصداقية العالم الغربي كمدافع عن حقوق الإنسان تُدفن من خلال ملاحقة جوليان أسانج. مثال على ذلك؟ في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني واجهت مراسلة بي بي سي أورلا غرين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بأسئلة انتقادية حول حرية الصحافة في بلاده. ورد الرئيس بأنه نظرا لمعاملة أسانج ليس لإنجلترا الحق في تلقين دروس لدول أخرى في قضايا حقوق الانسان وحرية الصحافة.

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سياسيون ألمان يطالبون بإطلاق سراح جوليان أسانج

ونيلس ميلتسر ليس فقط مندوب الأمم المتحدة لشؤون التعذيب، بل هو يُدرِّس أيضا القانون الدولي في جامعة غلاسغو وهو ملم بالقانون البريطاني. وحكمه على التعامل مع جوليان أسانج يصدر مدمر. "المحاكمة تخرق بوضوح المستويات الأساسية لحقوق الانسان وأصول المحاكمة العادلة ودولة القانون". والدافع معروف بسبب عمليات الكشف التي قام بها أسانج عن "جرائم الحرب الأمريكية والفساد وجرائم فظيعة أخرى". "الولايات المتحدة تحاول هنا تجريم الصحافة الاستقصائية. والنظام البريطاني يتبع هنا للأسف الولايات المتحدة". وفي الـ 21 ديسمبر/ كانون الأول ناشد ميلتسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار عفو عن أسانج، خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض.

ناشطون حقوقيون مصدومون

منظمة صحفيون بلا حدود تابعت هي الأخرى المحاكمة. لكن تحت "ظروف قاسية"، كما يفيد كرستيان مير لدويتشه فيله. فمدير أعمال المنظمة في ألمانيا حضر بنفسه عدة أيام من المحاكمة في لندن ويتهم السلطات البريطانية "بمحاولة إبعاد مراقبين دوليين للمحاكمة بصفة منهجية".

والمراقبون القلائل لم يحق لهم دخول قاعة المحاكمة، ووجب عليهم البقاء في قاعة منفصلة تتبع المحاكمة عبر نقل سيء بالفيديو في ظروف غير مريحة ودرجات حرارة جد منخفضة. ثم جاء النجاح المشكوك فيه: في النهاية كانت مراسلون بلا حدود المنظمة غير الحكومية الوحيدة الحاضرة في يوم المرافعة داخل المحكمة. وفيما يخص تصريحات الشهود ـ غالبيتهم تم عرضها من قبل الدفاع ـ يقول رئيس مراسلون بلا حدود مير بأنه تبين ليس فقط أن "الأمر يتعلق هنا بحرية الصحافة"، بل بات واضحا بأن الأمر "مرتبط بحياة وموت جوليان أسانج". فعلماء نفس وأطباء نفس، بل وحتى خبير علم نفس من جهة الادعاء تحدثوا عن وضع صحي حرج لأسانج. "فهناك خطر الانتحار تحت ظروف الحبس الانفرادي"، كما قال مير.

وفيما يخص النطق بالحكم في الرابع من يناير/ كانون الثاني، فإن مير ينتابه القليل من الأمل: "قلت دوما بأنها محاكمة سياسية. وهذا يعني وجود ضغط سياسي وهذا يعني أنني لن أكون مفاجئا عندما توافق المحكمة على عملية التسليم".

مظاهرة في لندن تحث على عدم تسليم أسانج للولايات المتحدة والصحافة ليست جريمة

مظاهرة في لندن تحث على عدم تسليم أسانج للولايات المتحدة والصحافة ليست جريمة

استئناف الحكم وصولا للمحكمة الأوروبية

وكيفما جاء الحكم: فكلا الطرفين لهما إمكانية الاستئناف. وبعد المرور من مرحلتي استئناف في بريطانيا قد تصل محاكمة التسليم في النهاية للمحكمة العليا الأوروبية لحقوق الانسان. وقضية هل سيتم تسليم أسانج للولايات المتحدة قد تطول عدة سنوات. ولذلك حث خبير الأمم المتحدة لشؤون التعذيب نيلس ميلتسر في الـ 8 من ديسمبر/ كانون الأول السلطات البريطانية رسميا على إطلاق سراح أسانج فورا من السجن. ومقابل مدة محاكمة التسليم يمكن للسلطات البريطانية أن تضعه رهن الإقامة الجبرية.

وأشار ميلتسر إلى أن أسانج ليس جانيا محكوما عليه، بل يتم اعتقاله احترازيا حتى تُعرف نتيجة محاكمة التسليم. وهناك أمثلة على شخصيات بقيت تحت الإقامة الجبرية مثل الدكتاتور الشيليني أوغوستو بينوشيت الذي بقي في راحة في التسعينيات داخل بيت فاخر خارج لندن انتظارا لمحاكمة التسليم، وكان بإمكان الدكتاتور، القاتل الجماعي، استدعاء قس للقدوم إليه، بواسطة الطيران، خلال عيد الميلاد.

ماتياس فون هاين/ م.أ.م

  • Großbritannien London- Julian Assange in der Botschaft von Ecuador (Reuters/P. Nicholls)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    ويكيليكس يحرج قادة العالم

    استطاع جوليان أسانج من خلال موقع "ويكيليكس"، الذي أسسه عام 2006، إحراج العديد من الأنظمة السياسية والحكام والشخصيات العامة، حيث استطاع نشر آلاف الوثائق الحكومية كاشفا للرأي العام حول العالم العديد من الأسرار. ويواجه أسانج تهمة التآمر لاختراق وكشف كلمة سر جهاز كمبيوتر حكومي في الولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA | Chelsea Manning (picture-alliance/AP Images/S. Senne)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    تسريب وثائق سرية

    بدأت الحكاية عام 2010، عندما تعاون أسانج، مع شيلسا ماننج، محللة استخبارات سابقة بوحدة للجيش الأمريكي في العراق، لاختراق جهاز كمبيوتر عسكري والوصول لآلاف الوثائق الأمريكية السرية شديدة الحساسية. وتضمنت التسريبات الأولى مقاطع فيديو للضربات الجوية الأمريكية للعاصمة العراقية، بغداد، والهجوم الأمريكي على أفغانستان، وتقارير عسكرية عن الحرب الأمريكية في الدولتين، وتقارير للبعثات الدبلوماسية الأمريكية.

  • London ecuadorianische Botschaft Julian Assange (picture-alliance/dpa/F. Arrizabalaga)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    الهروب إلى بريطانيا

    بعد بضعة شهور من بدأ نشر الوثائق السرية، لاحقت السويد مواطنها جوليان أسانج بتهم بالتحرش الجنسي والاغتصاب، وهو ما نفاه أسانج معتبرا الاتهام محاولة لإرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سُيحاكم بتهمة نشر أسرار عسكرية ووثائق دبلوماسية حساسة. ثم قرر أسانج في نهاية 2010 التوجه لبريطانيا وتسليم نفسه للشرطة هناك، والتي قامت بدورها بالإفراج عنه بكفالة.

  • Julian Assange London Botschaft Ecuador (picture-alliance/dpa/Kerimokten)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    الإكوادور تنقذ أسانج مؤقتا

    منحت الإكوادور حق اللجوء لأسانج، فخرق قرار إفراج الشرطة البريطانية عنه بكفاله، محتمياً بمقر سفارة الإكوادور التي لم يغادرها خوفا من الاعتقال والترحيل، وحتى بعد إسقاط السلطات القضائية السويدية تحقيقاتها في قضية التحرش والاغتصاب.

  • Großbritannien Wikileaks Assange (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    لم يغادر مقره لسبع سنوات

    ظل أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، مقيما في سفارة الإكوادور بلندن منذ عام 2012 حتى قيامها بسحب حق اللجوء منه واستدعائها للشرطة البريطانية لإلقاء القبض عليه في الحادي عشر من أبريل/ نيسان 2019. فنظرا لعدم وجود معاهدة لتسليم المتهمين بين بريطانيا والإكوادور، لم تتمكن الشرطة البريطانية من إلقاء القبض على أسانج داخل مقر السفارة طوال السبع سنوات الماضية.

  • Großbritannien London - Julian Assange festgenommen (Reuters/P. Nicholls)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    أسانج مكبلا بالقيود

    خلال حوار تليفزيوني، برر رئيس الإكوادور لينين مورينو قرار بلاده سحب اللجوء من جوليان أسانج بـ "التصريحات العدائية والمُهددة لمؤسسته ضد الإكوادور، وتدخله في الشؤون الداخلية لدول أخرى". وظهر أسانج أمام الكاميرا مكبلا بالقيود بعد إلقاء الشرطة البريطانية القبض عليه.

  • Wikileaks (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    تحقيق قضائي ضد مجهول

    من أشهر وثائق "ويكيليكس" ما نشره حول قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بالتجسس على عدة شخصيات أوروبية ومسؤولون ألمان، تأتي في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ليعلن القضاء الألماني فتح تحقيق "ضد مجهول" يتعلق بوقائع تجسس وأنشطة لصالح جهاز استخبارات أجنبي، إلا أن النيابة العامة الفدرالية أمرت بإغلاق التحقيقات بعد ذلك لأن الاتهامات "يتعذر إثباتها قانونيا".

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Handy (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    التجسس على ميركل

    كشف موقع "ويكيليكس" أيضا أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على اتصالات هاتفية بين المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن التغيرات المناخية. وعلق أسانج حينها بأن "لقاءات الأمين العام للأمم المتحدة حول إنقاذ الكوكب من التغير المناخي تم التجسس عليها من قبل دولة عازمة على حماية أكبر شركاتها النفطية."

  • Hillary Clinton bekommt Ehrendoktortitel von der Swansea University (Getty Images/M. Horwood)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    اتهامات موجهة نحو روسيا

    نشر "ويكيليكس" أيضا رسائل البريد الإلكتروني للحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي اُجريت عام 2016، بما يعتبر من العوامل التي أسهمت في عدم فوز كلينتون بالرئاسة الأمريكية. حيث أشارت الرسائل المُسربة حصول الحملة على خُطب مدفوعة الأجر، ولم يشكك فريق الحملة من جانبه في صحة الأمر. واتهمت كلا من الإدارة الأميركية وفريق هيلاري كلينتون الحكومة الروسية بالوقوف وراء الاختراق.


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