 محاكمة ترامب، هل تنهي مستقبله السياسي؟ | مسائية DW | DW | 04.04.2023

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مسائية DW

محاكمة ترامب، هل تنهي مستقبله السياسي؟

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يمثل أمام محكمة مانهاتن لمواجهة اتهام جنائي تاريخي، فما تأثير هذه المحاكمة على مستقبله السياسي، وعلى فرص خوضه للانتخابات الرئاسية القادمة؟

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