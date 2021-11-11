 محاربة جائحة كورونا في غزة | DW الأخبار | DW | 11.11.2021

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DW الأخبار

محاربة جائحة كورونا في غزة

في غزة يعيش السكان ظروفا صعبة منذ سنوات، ومرارا وتكرارا يحتد الصراع بين حماس وإسرائيل، والاقتصاد والبنية التحتية في حالة متدهورة، والنظام الصحي المثقل يكافح أيضًا ضد جائحة كورونا.

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Coronavirus in Deutschland - Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Institut 11.11.2021, Robert Koch-Institut: 7-Tage-Inzidenz 249,1. 7-Tage-Fallzahl 207.148. COVID-19-F‰lle 4.894.250. Zugang um 50.196 gegen¸ber dem Vortag. COVID-19-Todesf‰lle 97.198 Zugang um 235 gegen¸ber dem Vortag. *** Coronavirus in Germany Covid 19 Dashboard of the Robert Koch Institute 11 11 2021, Robert Koch Institute 7 days Incidence 249.1 7 days Number of cases 207 148 COVID 19 cases 4 894 250 Addition of 50 196 compared to the previous day COVID 19 deaths 97 198 Addition of 235 compared to the previous day xHDx

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08.11.21 *** Coronavirus in Deutschland - Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Institut 08.11.2021: Robert Koch-Institut: 7-Tage-Inzidenz 201,1. 7-Tage-Fallzahl 167.213. COVID-19-F‰lle 4.782.546. Zugang um 15.513 gegen¸ber dem Vortag. COVID-19-Todesf‰lle 96.558. Zugang um 33 gegen¸ber dem Vortag. *** Coronavirus in Germany Covid 19 Dashboard of the Robert Koch Institute 08 11 2021 Robert Koch Institute 7 days Incidence 201.1 7 days Number of cases 167 213 COVID 19 cases 4 782 546 Addition of 15 513 compared to the previous day COVID 19 deaths 96 558 Addition of 33 compared to the previous day

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01/08/2021*** Die Polizei nimmt einen Demonstranten mit nacktem Oberkörper, Schutzbrille und Haube bei einer unangemeldeten Demonstration an der Siegessäule fest. Mehrere Demonstrationen in Berlin waren am Sonntag verboten, darunter eine Kundgebung der Stuttgarter «Querdenken»-Initiative. +++ dpa-Bildfunk +++

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