محاربة جائحة كورونا في غزة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في غزة يعيش السكان ظروفا صعبة منذ سنوات، ومرارا وتكرارا يحتد الصراع بين حماس وإسرائيل، والاقتصاد والبنية التحتية في حالة متدهورة، والنظام الصحي المثقل يكافح أيضًا ضد جائحة كورونا.
بعد 20 شهراً من إغلاقها بسبب جائحة كورونا، تفتح الولايات المتحدة حدودها البرية والجوية مجدداً أمام المسافرين الأجانب المُطعًّمين ضد الفيروس. يأتي ذلك بالتزامن مع نكسة لبايدن حول قراره جعل اللقاح إلزامياً في الشركات.
يواجه الائتلاف الحكومي المحتمل أول أزمة في ألمانيا حتى قبل تشكيله. وأعلن شولتس المرشح لخلافة ميركل عن إجراءات جديدة منها اجتماع طارئ بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لمواجهة الموجة الجديدة لكورونا في ألمانيا.
رغم التطعيم الكبير الذي اقترب من نسبة 70 % من السكان في ألمانيا، إلّا أن معد الإصابات سجل ارتفاع قياسيا. وفيما يخشى القطاع الطبي من تضاعف الحالات في العناية المركزة، ناشدت السلطات غير المطعمين بالإسراع لتلقي اللقاح.
مسؤول جهاز حماية الدستور في ولاية ألمانية يحذر من أن التناقض في تصريحات الساسة الألمان، والموجة الرابعة للوباء التي تعصف بألمانيا، قد تزيد من تطرف المنتمين إلى حركة "التفكير البديل" المعارضة لإجراءات الوقاية من الفيروس.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول