محاربة جائحة كورونا في غزة

كورونا في ألمانيا.. معدل إصابات غير مسبوق وضغوط على غير الملقحين

رغم التطعيم الكبير الذي اقترب من نسبة 70 % من السكان في ألمانيا، إلّا أن معد الإصابات سجل ارتفاع قياسيا. وفيما يخشى القطاع الطبي من تضاعف الحالات في العناية المركزة، ناشدت السلطات غير المطعمين بالإسراع لتلقي اللقاح.