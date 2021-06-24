 محاربة الفيضانات في المناطق الحضرية | صنع في ألمانيا | DW | 15.12.2021

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صنع في ألمانيا

محاربة الفيضانات في المناطق الحضرية

مدن مثل بانكوك أو برلين مهددة بالغرق بسبب تغير المناخ. ونظام القنوات لم يعد كافيا، لذا، هناك حاجة إلى تصورات جديدة. وقد يمكن للأسطح الخضراء أو تدابير التصريف في المناطق الحضرية أن تلعب دورا مهما.

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