محاربة الفيضانات في المناطق الحضرية

مقتل العشرات في أعنف أعاصير في تاريخ الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الأعاصير التي ضربت أجزاء من الولايات المتحدة هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد. وألحقت العواصف القوية الدمار في عدة ولايات، وتركت الآلاف بدون كهرباء، خاصة في ولاية كنتاكي.