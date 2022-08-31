محاربة الجفاف: أفكار جديدة في أوقات الجفاف

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الأمطار تقل والأنهار تجف. مستوى المياه الجوفية آخذ في الانخفاض، والحصاد في أوروبا في خطر. هناك حاجة لأفكار مبتكرة. في ألمانيا يعمل المزارعون على إنشاء خزانات جديدة ويريدون تحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه جوفية.
تشهد ألمانيا موجة جفاف متصاعدة مع انخفاض في معدلات هطول الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد. تسبب ذلك في تعرض مساحات شاسعة من الغابات للجفاف الأمر الذي نتج عنه حرائق في بعض الأماكن.
يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف وتنضب الينابيع. لكن البشر يحتاجون إلى الماء الذي تقل مصادره باستمرار فتبدأ الصراعات حول توزيع احتياطيات المياه الثمينة.
تتحول أيام الصيف إلى فترات جفاف في كثير من الأوقات ويصبح هطول الأمطار الغزيرة فيضانات كارثية. لم يعد الطقس عاديا وطبيعيا نسبيا كما كان الناس معتادين عليه على مدى القرون القليلة الماضية بل أصبح متقلبا.
يواجه ملايين الأشخاص في الصومال خطر المجاعة، حسبما أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة، محذرة من أن هذا البلد الذي يشهد أزمات يقف على شفير كارثة إنسانية. ويعد صغار السن الأكثر عرضة لتداعيات الجفاف المتفاقم.
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