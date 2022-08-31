 محاربة الجفاف: أفكار جديدة في أوقات الجفاف | صنع في ألمانيا | DW | 07.09.2022

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صنع في ألمانيا

محاربة الجفاف: أفكار جديدة في أوقات الجفاف

الأمطار تقل والأنهار تجف. مستوى المياه الجوفية آخذ في الانخفاض، والحصاد في أوروبا في خطر. هناك حاجة لأفكار مبتكرة. في ألمانيا يعمل المزارعون على إنشاء خزانات جديدة ويريدون تحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه جوفية.

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