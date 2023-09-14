"محادثة مباشرة وصريحة": اتصال هاتفي بين بيربوك ونظيرها الإيراني

للمرة الأولى منذ عام ونصف أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اتصالا هاتفيا بنظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية على موقع إكس (تويتر سابقا).

وأفادت الخارجية الألمانية بأن الاتصال الذي تم الأربعاء تناول عددا من القضايا، وخلال ذلك جرت مناقشة "مواقف مختلفة" إزاء هذه القضايا، غير أن الوزارة قالت إن تبادل الأفكار كان "مفتوحا وجليا وواضحا".

وقالت بيربوك، التي تقوم حاليا بزيارة تستغرق عدة أيام للولايات المتحدة، إن النقاش مع نظيرها الإيراني ركز بشكل خاص على "القضايا القنصلية الألمانية".

وأضافت بيربوك خلال زيارة إلى قاعدة القوات الجوية الأمريكية في ويتشيتا فولز في ولاية تكساس الأمريكية: "لقد كانت (محادثة) مفتوحة ، لكنها كانت أيضا محادثة مباشرة وواضحة للغاية. هذا ما يتطلبه الأمر". وقالت وزيرة الخارجية إنها لا تستطيع التعليق على القضايا القنصلية الألمانية بسبب "حساسية العلاقات".

يذكر أن هناك العديد من الألمان المحتجزين في إيران ومن بينهم الإيرانية ناهد تقوي التي ألقت السلطات الإيرانية القبض عليها في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وذلك قبل أن تتم إدانتها بممارسة "دعاية ضد الدولة".كما تحتجز السلطات الإيرانية أيضا الألماني الإيراني جميشد شارمهد المحكوم عليه بالإعدام لإدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، وتتخوف برلين من إقدام إيران على تنفيذ الحكم فعليا بحقه. وينفي أقارب شارمهد الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع.

وكانت بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر طالبت طهران بالتراجع عن الحكم "التعسفي غير المقبول على الإطلاق" بحق شارمهد.

يذكر أن العلاقات بين ألمانيا وإيران مرت بمرحلة من التوتر الواضح عقب النقد الذي وجهته بيربوك للتعامل العنيف للسلطات الإيرانية مع التظاهرات التي شهدتها البلاد خريف عام 2022. وردت طهران بحدة على هذه الانتقادات واتهمت برلين بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

ا.ف/ ع.أ.ج (د.ب.أ)