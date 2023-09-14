"محادثة مباشرة وصريحة": اتصال هاتفي بين بيربوك ونظيرها الإيراني
بعد توتر في العلاقات وانتقادات متبادلة، أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اتصالا هاتفيا بنظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. برلين وصفت الاتصال بـ"الواضح والمفتوح" وقالت إنه تطرق إلى "قضايا قنصلية".
بيربوك وصفت المكالمة الهاتفية بأنها "كانت واضحة وصريحة"
للمرة الأولى منذ عام ونصف أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اتصالا هاتفيا بنظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية على موقع إكس (تويتر سابقا).
وأفادت الخارجية الألمانية بأن الاتصال الذي تم الأربعاء تناول عددا من القضايا، وخلال ذلك جرت مناقشة "مواقف مختلفة" إزاء هذه القضايا، غير أن الوزارة قالت إن تبادل الأفكار كان "مفتوحا وجليا وواضحا".
وقالت بيربوك، التي تقوم حاليا بزيارة تستغرق عدة أيام للولايات المتحدة، إن النقاش مع نظيرها الإيراني ركز بشكل خاص على "القضايا القنصلية الألمانية".
وأضافت بيربوك خلال زيارة إلى قاعدة القوات الجوية الأمريكية في ويتشيتا فولز في ولاية تكساس الأمريكية: "لقد كانت (محادثة) مفتوحة ، لكنها كانت أيضا محادثة مباشرة وواضحة للغاية. هذا ما يتطلبه الأمر". وقالت وزيرة الخارجية إنها لا تستطيع التعليق على القضايا القنصلية الألمانية بسبب "حساسية العلاقات".
يذكر أن هناك العديد من الألمان المحتجزين في إيران ومن بينهم الإيرانية ناهد تقوي التي ألقت السلطات الإيرانية القبض عليها في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وذلك قبل أن تتم إدانتها بممارسة "دعاية ضد الدولة".كما تحتجز السلطات الإيرانية أيضا الألماني الإيراني جميشد شارمهد المحكوم عليه بالإعدام لإدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، وتتخوف برلين من إقدام إيران على تنفيذ الحكم فعليا بحقه. وينفي أقارب شارمهد الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع.
وكانت بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر طالبت طهران بالتراجع عن الحكم "التعسفي غير المقبول على الإطلاق" بحق شارمهد.
يذكر أن العلاقات بين ألمانيا وإيران مرت بمرحلة من التوتر الواضح عقب النقد الذي وجهته بيربوك للتعامل العنيف للسلطات الإيرانية مع التظاهرات التي شهدتها البلاد خريف عام 2022. وردت طهران بحدة على هذه الانتقادات واتهمت برلين بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
ا.ف/ ع.أ.ج (د.ب.أ)
في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
1989 مظاهرات ضد تركيز السلطة
بعد قرابة شهر من قيام "الجمهورية الإسلامية" عام 1979، اندلعت مظاهرات قادتها النساء ضد فرض ارتداء الحجاب، وفرقتها بالضرب أو بإطلاق النار في الهواء. فيما كانت "الثورة الإسلامية" في إيران تحتفل بمرور عشر سنوات على قيامها، عصفت بالبلاد أزمة سياسية حادة تخللتها مظاهرات عقب عزل رجل الدين حسين علي منتظري من منصب نائب مرشد الثورة الإسلامية. ويرجع عزل منتظري إلى معارضته تركيز السلطة في قبضة المرشد.
في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
1999.. انتفاضة الطلاب
خرجت مظاهرات من جامعة طهران في يوليو / تموز 1999 بسبب إغلاق صحيفة إصلاحية تحمل اسم "سلام". كانت شرارة الاحتجاجات جامعة طهران فيما أدى قمع الشرطة للمحتجين إلى اتساع رقعة المظاهرات واستمرارها لقرابة أسبوع. واعتقلت الشرطة في حينه أكثر من ألف طالب.
في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
2003 ـ الطلاب شرارة الاحتجاجات مجددا
في عام 2003، اندلعت مظاهرات طلابية ضد قرار خصخصة عدة جامعات فيما تطورت الاحتجاجات بعد دخول قوات الأمن الحرم الجامعي لجامعة طهران لتمتد المظاهرات إلى مدن إيرانية أخرى. هتف الطلاب ضد رموز دينية وضد الرئيس أنداك محمد خاتمي.
في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
2009 ..."الثورة الخضراء"
في عام 2009، شهدت إيران احتجاجات قادتها المعارضة التي اتهمت السلطات بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية. شارك في الاحتجاجات مئات آلاف الإيرانيين، رفضا للاعتراف بنتائج الانتخابات في إطار ما أُطلق عليه حراك "الثورة الخضراء".
في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
2017 احتجاجات الأربعاء البيض
بدأت في عام 2017 موجة احتجاجات نسائية ضد الحجاب الإلزامي فيما جرى تدشين حملات إلكترونية لتشجيع النساء على ارتداء ملابس بيضاء كل يوم أربعاء في إطار ما أطلق عليه حملة "أيام الأربعاء البيض". وقامت بعض الإيرانيات بنشر صور ومقاطع مصورة بدون حجاب في الأماكن العامة.
في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
2017... مظاهرات ضد الغلاء
في نهاية عام 2017، اندلعت في عدة مدن إيرانية احتجاجات ضد زيادة أسعار المواد الغذائية وموجة الغلاء في حينه. بدأت الاحتجاجات في مشهد ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكاني، لكنها انتقلت بعد ذلك إلى مدن عدة منها همدان وأصفهان وسنندج والعاصمة طهران.
في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
2018 احتجاجات بلا قيادة
استمرت احتجاجات "لا للغلاء" في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك "الثورة الخضراء" عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.
في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
2019...مظاهرات ضد رفع أسعار الوقود
في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.
في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
2020..احتجاجات بعد إسقاط طائرة أوكرانية
في عام 2020، خرجت مظاهرات طلابية ضد الحكومة على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني. وبعد أيام من نفي تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا تعترف فيه بمسؤوليتها عن الحادثة التي أسفرت عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 176 شخصا. إعداد: محمد فرحان