محادثة "إكس"- فايدل تهاجم ميركل وماسك يدعو لانتخاب "البديل"

على مدار أكثر من ساعة وبمتابعة أكثر من 200 ألف شخص، تحدث إيلون ماسك مع زعيمة "البديل من أجل ألمانيا" أليس فايدل. وهاجمت فايدل المستشارة السابقة ميركل، كما دعا ماسك مجددا لانتخاب البديل، وتفحص محكمة ألمانية هذا العمل.

جدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك توصيته بالتصويت لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا" في الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في ألمانيا في 23 فبراير/شباطالمقبل. وخلال محادثة علنية عبر الإنترنت مع رئيسة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أليس فايدل، على منصة إكس المملوكة له مساء الخميس (9 يناير/ كانون الثاني 2025)، قال ماسك الحليف المقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب: "حزب البديل فقط قادر على إنقاذ ألمانيا". وأضاف ماسك خلال المحادثة التي أجريت باللغة الإنجليزية، أنه إذا كان الناس غير راضين عن الوضع في بلادهم، فعليهم التصويت من أجل التغيير، وأردف محذرا: "وإلا فإن الوضع في ألمانيا سيصبح أسوأ كثيرا كثيرا". وكان ماسك أدلى بتصريحات مشابهة قبل بضعة أسابيع عبر منصة إكس، مما أثار غضبا في حملة الانتخابات البرلمانية في ألمانيا.

فايدل تهاجم ميركل وتقصي الحقائق توضح

وخلال المحادثة التي استمرت لمدة 75 دقيقة وتابعها ما يصل إلى 210 ألف شخص، اتهمت زعيمة حزب "البديل" المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بأنها "دمرت بلدنا بشكل أساسي".

وشنت فايدل هجوما خاصا على ميركل بسبب قراراتها المتعلقة بسياسة الهجرة في عام 2015، وسط تدفق كبير للمهاجرين من سوريا ومناطق أخرى. واتهمت فايدل ميركل بفتح حدود ألمانيا بما يتعارض مع الإرادة الشعبية.

ومن جهته، قال فريق التحقق من الحقائق في "دويتشه فيله" (DW) إن الادعاء بأن ميركل "فتحت" الحدود ليس دقيقًا: في عام 2015، كانت جميع الدول المجاورة لألمانيا جزءًا مما يسمى منطقة شنغن، مما يعني أنه لم تكن هناك ضوابط حدودية بين أي من تلك الدول وألمانيا. وفي 13 سبتمبر/ أيلول 2015، فرضت الحكومة الألمانية ضوابط حدودية مؤقتة مع النمسا.

إلى أي مدى يستطيع إيلون ماسك التأثيرعلى الانتخابات الألمانية المقبلة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

الحديث عن الطاقة النووية

كما انتقدت أليس فايدل المستشارة ميركل بشدة بسبب "سياسة الطاقة البغيضة" التي كانت تنتهجها، بما في ذلك قرار ميركل بالتخلص التدريجي من الطاقة النووية في ألمانيا.

ومن جهته، نصح ماسك ألمانيا بالعودة إلى الطاقة النووية وتوسيع نطاق استخدامها بشكل كبير وقال: "أعتقد أنه من الصواب زيادة حصة الطاقة النووية في ألمانيا بشكل كبير. سيكون ذلك أمرا رائعا". وانتقد ماسك إغلاق ألمانيا لمحطاتها النووية في ظل انقطاع إمدادات الغاز من روسيا.

المحكمة الإدارية تفحص تدخل ماسك لصالح البديل

وقال موقع "تاغس شاو" الألماني إنه بالنظر إلى أن ماسك سيكون قريبا ضمن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وأنه يقدم مساحة إعلانية مجانية لحزب البديل فإن المحكمة الإدارية في ألمانيا تفحص قانونية ما يفعله الملياردير الأمريكي من هذه الناحية.

ويرى المحامي المختص بقوانين الإعلام ماركوس شلادباخ أن "ممارسة النفوذ، وخاصة خلال الحملة الانتخابية، هو أمر غير مقبول ويجب تجنبه قدر الإمكان"، بحسب ما نقل "تاغس شاو".

ص.ش/ ع.ش (د ب أ)/ تاغس شاو