 محادثات ليبيا.. مؤشرات قوية لإمكانية التوصل لحل دائم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.10.2020

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محادثات ليبيا.. مؤشرات قوية لإمكانية التوصل لحل دائم

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي أنه توجد حاليا عوامل داعمة لإحلال السلام في ليبيا، مقدرا أنها يمكن أن "تتبلور" في مسار بنّاء، فيما أعربت المبعوثة الأممية إلى ليبيا عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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مسائيةDW: محادثات جنيف..هل تؤسس لحل دائم في ليبيا؟

في الوقت الذي تجري أطراف النزاع الليبي محادثات مباشرة في جنيف، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء (21 أكتوبر/تشرين الأول 2020) أنه توجد في ليبيا ثلاثة مسارات تسير بالتوازي ويمكن أن تتبلور"نحو مسار بنّاء يجب أن تشارك فيه دول الجوار".

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في ظل حراك شعبي غاضب وأجواء سياسية إيجابية عقب محادثات ناجحة في المغرب، تأتي استقالة رئيس حكومة الوفاق لتزيد من غموض المشهد الليبي. فهل هي كانت بفعل ضغوط الشارع أم بسبب ضغوط خارجية؟

اتفق طرفا النزاع الليبي على فتح الطرق البرية الرئيسية وتسيير رحلات طيران داخلي، كما أكدت لأمم المتحدة التي أعربت عن تفاؤلها في إمكانية التوصل لوقف إطلاق دائم في البلاد، وطالبت الدول المتدخلة بأن "ترفع أيديها عن ليبيا".

أعلن الوفدان الممثلان بشكل غير مباشر لطرفي النزاع في ليبيا، توصلهما إلى "اتفاق شامل" حول الكثير من النقاط الخلافية. الأمم المتحدة رحبت بالمحادثات، غير أن الشكوك تستمر في التزام الطرفين الرئيسيين في الحرب بالنتائج.

اتفقت موسكو وأنقرة، فصمتت المدافع والبنادق في شمال غرب سوريا، ولو إلى حين. نار الحرب الليبية استدعت طرفي النزاع السوري إلى أتونها، فلبى مرتزقة النداء ليواجهون بعضهم البعض هناك. كيف يتم تجنيدهم؟ وما أعدادهم التقريبية؟

وأشار الوزير الفرنسي إلى الهدنة في منطقة سرت الجفرة، واتفاق رفع الإغلاق عن الموانئ النفطية، أما العامل الثالث، فهو سياسي ويتعلق بـ"المنتدى السياسي الليبي الليبي الذي اجتمع في مونترو السويسرية في الصيف وسيجتمع مرة أخرى في تونس". هذه العناصر، يضاف إليها انخفاض حركة المقاتلين والأسلحة عبر الحدود، أدت إلى "تراجع خطر 'سورنة' البلد قليلا" ، حسب تعبير لودريان أمام مجلس الشيوخ الفرنسي. وتابع الوزير أنه "قد نكون أمام لحظة مناسبة (...) يجب استغلالها، ويجب أن تلعب دول الجوار دورها الآن"، وذكر مصر وتشاد والنيجر والجزائر وتونس والمغرب وإيطاليا ومالطا.

من جهة أخرى أعلنت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز الأربعاء أنها "متفائلة بإمكانية أن يتوصل الطرفان هنا إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام". وقالت وليامز، في مؤتمر صحافي في جنيف حيث تجري المحادثات الليبية الليبية، إنها تستند في تفاؤلها إلى أجواء "الجدية والالتزام" التي اتسمت بها المحادثات المباشرة الأولى للجنة العسكرية الليبية المشتركة  في جنيف، التي تمثّل طرفي النزاع الليبي.

وكشفت المسؤولة الأممية عن التوصل إلى عدد من الاتفاقات الملموسة مثل "فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا"، موضحةً أن الطرفين اتفقا على الشروع في ترتيبات أمنية مشتركة" لتأمين فتح هذه المعابر. وطلب الطرفان أيضاً من سلطة الطيران المدني اتخاذ "كافة الخطوات اللازمة" لفتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية "في أسرع وقت ممكن".

كذلك اتفق الطرفان المتحاربان في ليبيا على زيادة إنتاج النفط، عبر الطلب من "آمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الغربية والشرقية، بالعمل مباشرة مع مندوب تعينه المؤسسة الوطنية للنفط لتقديم توصيات بشأن إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بما يكفل زيادة واستمرارية تدفق النفط".

مشاهدة الفيديو 26:15

مسائية DW: اجتماع في برلين وآخر في بوزنيقة.. هل اقترب الحل في ليبيا؟

وعلى الصعيد السياسي، أعلنت وليامز أن اللجنة العسكرية المشتركة وافقت أيضاً على "وقف خطاب الكراهية" في وسائل الإعلام المختلفة. في المقابل، دانت مرات عدة ـ"التدخلات الأجنبية والانتهاكات الفادحة لحظر الأسلحة".

وقال محمد الجارح الخبير في الشأن الليبي، إن المحادثات العسكرية هي المسار الأهم، وأضاف في تصريح لفرانس برس إنه "بدون اتفاق عسكري، لن تسفر كل المفاوضات السياسية والجهود الدبلوماسية الجارية عن نتيجة ولن يكون لها تأثير فعال على الأرض".

إلى ذلك أعلن أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، أن طرفي المزاع سيبدآن قريبا العمل على وضع ميزانية موحدة للدولة في إطار جهود التوصل لاتفاق بينهما "حتى تكون قناة الصرف قناة واحدة بين الطرفين".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

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  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    تتكون ليبيا بالأساس من مساحة صحراوية. بيد أنه في ثمانينات القرن الماضي وتحت قيادة الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي تم بناء شبكة توزيع مياه واسعة من النهر العظيم. وتغذي هذه القنوات أكثر من 70 في الماء من مساحة البلاد بماء عذب. لكن منذ سقوط القذافي بات نظام القنوات يتعرض للتخريب باستمرار.

  • Libyen Bürgerkrieg (AFP/M. Turkia)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    منذ سقوط القذافي في 2011 تعم الفوضى في البلاد. فحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس ضعيفة ولا تبسط سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد. وفي المقابل يسيطر الجنرال المنشق خليفة حفتر بجيشه الوطني الليبي على مناطق واسعة، لاسيما في شرق البلاد.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/H. Ahmed)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    الجيش الوطني الليبي بالتحديد، يستخدم الماء كوسيلة ضغط لفرض طلباته، محلقا بذلك ضررا بالسكان. ففي مايو أرغم مسلحون تابعون لحفتر موظفي إدارة توزيع الماء على قطع المياه طوال يومين عن طرابلس. ومارسوا بذلك ضغوطا لإطلاق سراح أحد السجناء.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    المتمردون ليسوا وحدهم من يستغلون نظام المياه لفرض مصالحهم، إذ يوجد أشخاص أيضا يزيلون أغطية الآبار لبيع أجزائها النحاسية. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت جميع الأطراف في ليبيا من استخدام الماء كسلاح حرب.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    حسب المتحدث باسم اليونيسف، مصطفى عمر، فإن نحو أربعة ملايين شخص لن يصبح بإمكانهم الوصول للماء الصالح للشرب في حال عدم إيجاد حلول للمشاكل. ويحذر عمر من أن التهاب الكبد والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى قد تكون هي العاقبة.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    مشكلة المياه في ليبيا ليست في نذرتها فحسب، بل أيضا في تلوثها. الباكتيريا ونسبة الأملاح العالية تجعل المياه غير قابلة للشرب في الكثير من المناطق الليبية.


 

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مسائيةDW: محادثات جنيف..هل تؤسس لحل دائم في ليبيا؟  

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