 محادثات لتصدير الحبوب الأوكرانية..هل تنجح الوساطة التركية؟ | مسائية DW | DW | 13.07.2022

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مسائية DW

محادثات لتصدير الحبوب الأوكرانية..هل تنجح الوساطة التركية؟

تركيا تعلن إحراز تقدم في محادثات اسطنبول التي جمعت الأوكرانيين بالروس على استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية، مع ضمان أمن ممرات تصديرها. هل نجح الأتراك في حل أزمة الحبوب العالمية؟

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