محادثات لتصدير الحبوب الأوكرانية..هل تنجح الوساطة التركية؟

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تركيا تعلن إحراز تقدم في محادثات اسطنبول التي جمعت الأوكرانيين بالروس على استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية، مع ضمان أمن ممرات تصديرها. هل نجح الأتراك في حل أزمة الحبوب العالمية؟
حقق مفاوضون أوكران وروس تقدما في المحادثات حول تصدير الحبوب، التي جرت بمشاركة الأمم المتحدة ومسؤولين أتراك، بهدف كسر الجمود المستمر، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما يواجه الملايين خطر الجوع.
ذكرت تقارير أوكرانية أن صواريخ روسية أصابت مبنى سكنيا في شرق أوكرانيا ما أدى إلى انهيار المبنى ومقتل عشرة أشخاص على الأقل، فيما قالت واشنطن إن روسيا ربما تكون قد ساهمت في الاضطرابات في سريلانكا، محذرة من أزمات جديدة.
بعد أربعة أشهر من الحرب الروسية في أوكرانيا استبعدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إمكانية إجراء مفاوضات مع موسكو في الوقت الراهن. كما أكدت الوزيرة عدم إجرائها لأي اتصال مع وزير الخارجية الروسي منذ بداية لحرب.
في ضوء المخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي بسبب حرب أوكرانيا، وقع وزير الاقتصاد الألماني ونظيره التشيكي إعلان نوايا لإبرام اتفاقية تضامن في مجال الغاز. والمستشار شولتس أجرى محادثات مع رؤساء شركات ألمانية حول الطاقة.
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