محادثات لافروف في أنقرة.. أي جديد في "أزمة" حبوب أوكرانيا؟

كييف ترفض شروط موسكو للسماح بتصدير الحبوب والأخيرة تطالب برفع العقوبات

أكدت روسيا أنها ستسمح بمرور السفن المحملة بالحبوب من أوكرانيا شريطة أن "يدع الأوكرانيون السفن تخرج من موانئهم" ويضمنون سلامتها. وفيما يتهم الغرب موسكو في إحداث أزمة غذاء عالمية، تقول روسيا إن السبب هو العقوبات عليها.