 محادثات لافروف في أنقرة.. أي جديد في ″أزمة″ حبوب أوكرانيا؟ | مسائية DW | DW | 08.06.2022

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مسائية DW

محادثات لافروف في أنقرة.. أي جديد في "أزمة" حبوب أوكرانيا؟

اختتام محادثات وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في أنقرة والتي ركزت على بحث سبل إقامة ممرات آمنة لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.. ما الذي تمخض عن هذه المحادثات؟ وما موقف كييف منها؟

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