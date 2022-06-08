محادثات لافروف في أنقرة.. أي جديد في "أزمة" حبوب أوكرانيا؟

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اختتام محادثات وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في أنقرة والتي ركزت على بحث سبل إقامة ممرات آمنة لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.. ما الذي تمخض عن هذه المحادثات؟ وما موقف كييف منها؟
بعد دعوة أوكرانيا المجتمع الدولي لمساعدتها لتتمكن من تصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة بالبلاد، اقترحت ليتوانيا إنشاء تحالف بحري للدول الراغبة في إنهاء الحصار الروسي على صادرات الحبوب الأوكرانية. فهل هو مقترح عملي؟
أكدت روسيا أنها ستسمح بمرور السفن المحملة بالحبوب من أوكرانيا شريطة أن "يدع الأوكرانيون السفن تخرج من موانئهم" ويضمنون سلامتها. وفيما يتهم الغرب موسكو في إحداث أزمة غذاء عالمية، تقول روسيا إن السبب هو العقوبات عليها.
في الوقت الذي وصلت فيه القوات الروسية إلى مركز مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية في شرق أوكرانيا، تحاول واشنطن تعزيز موقف أوكرانيا من خلال دعمها بأنظمة صواريخ متطورة.
أكدت السلطات الأوكرانية تواصل عمليات إجلاء المدنيين في ماريوبول، بعد تأكيد الأمم المتحدة وجود ممر آمن لهذا الغرض. فيما جددت الخارجية الألمانية تأييد برلين لحظر لواردات النفط الروسية ضمن حزمة العقوبات على موسكو.
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