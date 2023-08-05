 محادثات في جدة السعودية حول سبل إيجاد حل سلمي للحرب في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 06.08.2023

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محادثات في جدة السعودية حول سبل إيجاد حل سلمي للحرب في أوكرانيا

تناقش وفود من 40 دولة في مدينة جدة السعودية سبل التوصل إلى حل سلمي للحرب الروسية في أوكرانيا. وتعتبر خطة السلام الأوكرانية هي أساس هذه المناقشات التي لم تحضرها روسيا.

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