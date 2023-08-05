محادثات في جدة السعودية حول سبل إيجاد حل سلمي للحرب في أوكرانيا

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تناقش وفود من 40 دولة في مدينة جدة السعودية سبل التوصل إلى حل سلمي للحرب الروسية في أوكرانيا. وتعتبر خطة السلام الأوكرانية هي أساس هذه المناقشات التي لم تحضرها روسيا.
انطلقت في جدة محادثات السلام حول الأزمة الأوكرانية بمشاركة ممثلين من 30 دولة، دون مشاركة، فما فرص تحقيق انفراج في ظل غياب روسيا عن المؤتمر؟ وما هدف المبادرة السعودية؟
بعلاقاتها "المتوازنة" مع موسكو وكييف تحاول الرياض من خلال قمة مستشاري أمن وطني في جدة البحث عن حل "للأزمة الأوكرانية". بجانب أعضاء كتلة "بريكس"، والصين حاضرة بغياب وروسيا. ما فرص القمة لوقف الحرب؟
رغم إقراره بصعوبة القتال، أصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على "هيمنة" قواته في الميدان، هذا فيما استبعدت برلين تزويد كييف بصواريخ توروس بعيدة المدى.
عاد اسم مدينة جدة للظهور مجددا. فبعد استضافتها لمحادثات حول السودان، ذكر تقرير صحفي أن المدينة السعودية ستستضيف جولة محادثات بشأن أوكرانيا مطلع شهر أغسطس لن تشارك فيها روسيا. السعودية لم تؤكد أو تنفي استضافتها للمحادثات.
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