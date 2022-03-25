 محادثات ″صعبة″.. نيهامر أول زعيم أوروبي يلتقي بوتين بعد الغزو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.04.2022

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محادثات "صعبة".. نيهامر أول زعيم أوروبي يلتقي بوتين بعد الغزو

"صريحة وصعبة"، هكذا وصفت المحادثات التي أجراها المستشار النمساوي نيهامر مع الرئيس بوتين. زيارة نيهامر أثارت ردود فعل تراوحت بين التأييد والتنديد والدهشة، خصوصا أنه أول زعيم أوروبي يلتقي بوتين بعد غزو أوكرانيا.

صورة مركبة للمستشار الألماني كارل نيهامر والرئيس فلاديمير بوتين

صورة مركبة للمستشار الألماني كارل نيهامر والرئيس فلاديمير بوتين

أكدت المستشارية النمساوية اليوم الاثنين (11 نيسان/ أبريل 2022)، انتهاء الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نيهامر خارج موسكو لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

مختارات

يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في فرض حزمة سادسة من العقوبات على موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا، غير أن التكتل لايزال منقسمًا حول مسألة حظر واردات الغاز والنفط الروسيين.

فيما قالت كييف إنها تحقق في أكثر من خمسة آلاف جريمة حرب متهمة القوات الروسية بارتكابها، أدان المستشار الألماني أولاف شولتس "جرائم الحرب البشعة" في أوكرانيا، ووعد بالعمل مع الشركاء على كشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

يلتقي المستشار النمساوي بالرئيس الروسي في موسكو بهدف فتح مجال للحوار، كما يعتزم التطرق لـ"جرائم الحرب" في بوتشا التي زارها. ميدانيا يستعد الجيش الأوكراني لمعارك ضخمة لمنع سيطرة روسيا بالكامل على إقليم دونباس شرقي البلاد.

وأوضحت المستشارية أن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة بوتين في نوفو أوغاريوفو بمنطقة موسكو استغرق نحو الساعة، مضيفة أن الرسالة الأهم التي وجهها المستشار إلى الرئيس الروسي هي أنه ينبغي أن تنتهي الحرب لأنه في الحروب لا يوجد سوى خاسرين من الجانبين.

وأجرى المستشار النمساوي كارل نيهامر محادثات "مباشرة وصريحة وصعبة" في زيارة أثارت ردود فعل أوروبية متباينة منها الاندهاش والتشكيك والتنديد. ونيهامر هو أول زعيم في الاتحاد الأوروبي يجتمع مع بوتين منذ أن أمر قواته بغزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وبينما تحتفظ النمسا عموما بعلاقات مع موسكو أوثق من معظم دول الاتحاد الأوروبي، لم يكن هذا هو الحال في الفترة الأخيرة.

فقد أعرب نيهامر عن تضامنه مع أوكرانيا بعد الغزو وندد بجرائم الحرب الروسية الواضحة هناك، بينما انضمت حكومته إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في طرد الدبلوماسيين الروس، وإن لم يشمل ذلك سوى جزء صغير من الوجود الدبلوماسي الروسي الكبير هناك.

وقال متحدث باسم نيهامر بعد ظهر اليوم الاثنين إن الاجتماع عُقد في مقر إقامة بوتين الرسمي في نوفو أوغاريوفو خارج موسكو. وقالت وسائل إعلام نمساوية، من بينها صحيفة كرونين تسايتونغ، إن المحادثات انتهت بعد حوالي 90 دقيقة.

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روسيا تركز على المناطق الشرقية لأوكرانيا

ردود فعل متباينة

وكتب راينهارد هاينش أستاذ السياسة النمساوية المقارنة في جامعة سالزبورغ على تويتر "دعونا نأمل أن يكون لزيارة المستشار النمساوي نيهامر لبوتين تأثير أكثر مما قيل ومما تراه العين. لقد خدمت النمسا مصالح موسكو كثيرا فيما مضى".

أما حزب الخضر، شريك نيهامر المحافظ في الائتلاف الحاكم في فيينا، فذهب إلى أبعد من ذلك بانتقاده الزيارة، في حين رحبت ألمانيا بالمحادثات.

وكتبت إيفا إرنست دجيجيتس المتحدثة باسم الشؤون الخارجية لحزب الخضر على تويتر "لا يمكنني التغاضي عن زيارة لبوتين. هذا ليس له علاقة بالدبلوماسية. هذه أيضا ليست خارطة طريق متفق عليها للمفاوضات. سوف يستخدمها بوتين في دعايته".

وبعد أن تأثر بوضوح بالمحادثات الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زار نيهامر أوكرانيا يوم السبت لإظهار "الدعم السياسي" لكييف.

وخلال تأكيد زيارته لروسيا، أشار نيهامر إلى غزو أوكرانيا بأنها "حرب العدوان الروسية" ودعا إلى إنهاء الصراع ووقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا، رويترز)

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