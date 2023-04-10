محادثات سلام سعودية حوثية.. ما مدى جديتها؟

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أنباء عن محادثات سلام متواصلة بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن والأمم المتحدة تتحدث عن خطوة جدية ومشجعة.. إلى أين وصلت هذه المحادثات؟ وما موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا منها؟
أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن بالمفاوضات المباشرة بين السعودية والحوثيين في صنعاء، بوساطة عمانية، معتبرا إياها أمرا مشجعا. فيما أعلن مسؤول حكومي يميني عن موعد بدء تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.
يجري وفد سعودي وآخر عماني محادثات مع الحوثيين في صنعاء، في زيارة نادرة للعاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين المتحالفين مع إيران. ويأتي ذلك في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام في اليمن بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.
ذكرت وسائل إعلام حوثية إن وفدا سعوديا وآخر من سلطنة عمان وصلا إلى صنعاء للتفاوض مع الحوثيين بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم، هذا في حين ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن بعثة إيرانية ستزور الرياض لإعادة فتح السفارة.
بعد الإعلان عن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، تسارعت المبادرات حول الأزمة اليمنية. مسؤول سعودي يقوم بزيارة لصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ويؤكد من هناك أنّ الرياض تسعى إلى "حلٍّ سياسي شامل ومستدام".
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