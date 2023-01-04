محادثات رباعية في موسكو لـ"تطبيع" العلاقات بين أنقرة ودمشق

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وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في كل من روسيا وتركيا وسوريا وإيران يجتمعون في موسكو في إطار مساعي الكرملين لإعادة تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.. فماذ وراء انعقاد هذه المحادثات؟ وما الذي تمخض عنها؟
فيما يعد الخطوة الأبرز حتى الآن على طريق كسر عزلة سوريا الإقليمية، استقبل الرئيس السوري وزير الخارجية السعودي في دمشق. ولكن تصريحات الطرفين لم تُشر للقمة العربية المقررة في الرياض الشهر المقبل.
في إطار استئناف العلاقات بين البلدين يزور وزير الخارجية السعودي دمشق لأول مرة منذ اندلاع النزاع السوري في 2011، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة نظيره السوري إلى جدة، وسط مساعٍ تقودها الرياض لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.
تتسارع خطى إعادة تطبيع الكثير من الدول العربية علاقاتها مع النظام السوري. لكل من الطرفين حساباته الخاصة، ولكن أين موقع السوريين في المعادلة؟ DW حاورت بهذا الشأن عددا من الخبراء والمتابعين من العالم العربي والغرب.
أكدت مصادر مطلعة لرويترز أن السعودية وسوريا اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد، ليصبح هذا هو التطور الأهم في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد.
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