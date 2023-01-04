 محادثات رباعية في موسكو لـ"تطبيع" العلاقات بين أنقرة ودمشق | مسائية DW | DW | 25.04.2023

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مسائية DW

محادثات رباعية في موسكو لـ"تطبيع" العلاقات بين أنقرة ودمشق

وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في كل من روسيا وتركيا وسوريا وإيران يجتمعون في موسكو في إطار مساعي الكرملين لإعادة تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.. فماذ وراء انعقاد هذه المحادثات؟ وما الذي تمخض عنها؟

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Russia Syria Wreath Laying 8390627 15.03.2023 Syria s President Bashar al-Assad, second left, attends a wreath laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier at the Kremlin wall in Moscow, Russia. Mikhail Tereshchenko / POOL Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMikhailxTereshchenkox +++++++++++++++++++++ Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (L) arrives to attend the APEC Leaders' Informal Dialogue with Guests event during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Bangkok on November 18, 2022. (Photo by Rungroj YONGRIT / POOL / AFP) (Photo by RUNGROJ YONGRIT/POOL/AFP via Getty Images)

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Russia Syria Wreath Laying 8390627 15.03.2023 Syria s President Bashar al-Assad, second left, attends a wreath laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier at the Kremlin wall in Moscow, Russia. Mikhail Tereshchenko / POOL Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMikhailxTereshchenkox +++++++++++++++++++++ Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (L) arrives to attend the APEC Leaders' Informal Dialogue with Guests event during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Bangkok on November 18, 2022. (Photo by Rungroj YONGRIT / POOL / AFP) (Photo by RUNGROJ YONGRIT/POOL/AFP via Getty Images)

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