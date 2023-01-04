محادثات رباعية في موسكو لـ"تطبيع" العلاقات بين أنقرة ودمشق

مصادر: اتفاق بين السعودية ونظام الأسد حول إعادة العلاقات

أكدت مصادر مطلعة لرويترز أن السعودية وسوريا اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد، ليصبح هذا هو التطور الأهم في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد.