محادثات تركية أمريكية بشأن "إف-16".. هل أُزيلت كل العقبات؟

هل تستعيد أنقرة دورها الاستراتيجي عبر البوابة الأوكرانية؟

أفادت دراسة تركية أن سياسة الرئيس طيب رجب أردوغان تقوم على تحويل الأزمات إلى فرص لتحقيق مكاسب استراتجية كما هو الحال بالنسبة للحرب في أوكرانيا، حيث تحولت أنقرة لفاعل أساسي يسعى الغرب كما روسيا لكسب ودها.