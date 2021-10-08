محادثات تركية أمريكية بشأن "إف-16".. هل أُزيلت كل العقبات؟

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وفد تركي في الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن توريد وتحديث مقاتلات إف-16 لصالح أنقرة.. ما فحوى هذه المحادثات؟ وإلى أين وصلت جهود الطرفين لاعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين؟
أكدت تركيا مجددا سعيها لمصالحة بين فصائل المعارضة السورية والنظام، وذلك في تأكيد لتحول موقفها منذ لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام.
شجبت الولايات المتحدة وألمانيا بشكل منفصل الهجوم التركي الذي طال منتجعا سياحيا وأوقع 9 قتلى و29 مصابا في محافظة دهوك بإقليم كردستان، فيما دعا البرلمان العراقي لعقد جلسة لبحث تداعيات القصف.
يتصدر الهجوم العسكري الذي تعتزم تركيا تنفيذه ضد مليشيا وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا والحرب الأوكرانية وتصدير الحبوب من أوكرانيا جدول أعمال قمة الرئيسين التركي والروسي في سوتشي.
أفادت دراسة تركية أن سياسة الرئيس طيب رجب أردوغان تقوم على تحويل الأزمات إلى فرص لتحقيق مكاسب استراتجية كما هو الحال بالنسبة للحرب في أوكرانيا، حيث تحولت أنقرة لفاعل أساسي يسعى الغرب كما روسيا لكسب ودها.
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