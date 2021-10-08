 محادثات تركية أمريكية بشأن ″إف-16″.. هل أُزيلت كل العقبات؟ | مسائية DW | DW | 15.08.2022

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مسائية DW

محادثات تركية أمريكية بشأن "إف-16".. هل أُزيلت كل العقبات؟

وفد تركي في الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن توريد وتحديث مقاتلات إف-16 لصالح أنقرة.. ما فحوى هذه المحادثات؟ وإلى أين وصلت جهود الطرفين لاعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين؟

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رغم الخلافات مع واشنطن.. مساع تركية لشراء 40 "إف-16" 08.10.2021

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 21: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) shakes hands with US Vice President Joe Biden (L) during their meeting in New York, United States on September 21, 2016. World leaders have gathered in New York for the 71st session of the UN General Assembly. Kayhan Ozer / Anadolu Agency

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [TEHRAN, IRAN - JULY 19, 2022: Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (L) and Russia's President Vladimir Putin during a meeting at the International Conference Center. Sergei Savostyanov/TASS]

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يتصدر الهجوم العسكري الذي تعتزم تركيا تنفيذه ضد مليشيا وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا والحرب الأوكرانية وتصدير الحبوب من أوكرانيا جدول أعمال قمة الرئيسين التركي والروسي في سوتشي.

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هل تستعيد أنقرة دورها الاستراتيجي عبر البوابة الأوكرانية؟ 16.06.2022

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