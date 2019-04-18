 محادثات بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري بالسودان | أخبار | DW | 20.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

محادثات بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري بالسودان

يجتمع قادة الحركة الاحتجاجية بالسودان مع المجلس العسكري الانتقالي عشية موعد حدده تجمع المدنيين لإعلان تشكيل المجلس المدني، الذي سيتولى الحكم بعد عزل البشير. وأكد عضو بتجمع المهنيين أن "هناك فرصة لتأجيل إعلان الغد".

Sudan Proteste in Khartum (Getty Images/AFP/A. Mustafa)

المحتجون في السودان يواصلون مطالبهم بحكومة مدنية بعد اسقاط البشير (أرشيف)

قال القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" بالسودان، صديق يوسف لوكالة فرانس برس إن "المجلس العسكري سيعقد مباحثات مع التحالف اليوم السبت (20 أبريل/ نيسان 2019) عند الساعة الثامنة مساء (السادسة بتوقيت غرينتش).

وكان قادة الاحتجاجات قد قالوا أمس الجمعة إنهم سيكشفون الأحد تشكيلة "المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين" والذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.

وأكد أحمد الربيع، أحد أعضاء تجمع المهنيين السودانيين، الذي أطلق الحملة للإطاحة بالرئيس عمر البشير في كانون الأول/ ديسمبر، أن المحادثات ستجري في وقت لاحق السبت، وقال لفرانس برس "سيتوجه خمسة من ممثلي التحالف اليوم إلى المجلس العسكري ليناقش معهم نقل السلطة إلى الحكم المدني".

وأضاف أنه إذا رفض المجلس تسليم السلطة فسيواصل قادة الاحتجاجات خطتهم بإعلان "مجلس مدني سيادي" الأحد. وتابع "إذا كانوا مستعدين للتفاوض، فهناك فرصة لتأجيل إعلان الغد"، موضحاً "ما نريده منهم هو جدول زمني لتسليم السلطة حتى لا تطول الأمور".

وذكر الربيع أنه منذ الإطاحة بالبشير، أجرى المجلس العسكري جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات، مضيفاً "خلال هذه المحادثات شعرنا بأن المجلس العسكري ليست لديه رغبة في تسليم السلطة".

البرهان: نعمل على استكمال مطالب الشعب

ومن جانبه أكد رئيس المجلس الانتقالي العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أنه يعمل حاليا على استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني وأهداف الثورة. وقال البرهان، لصحيفة "الجريدة" السودانية في عددها الصادر اليوم السبت، إنهم "جاءوا من أجل الشعب وإكمال مطالب ثورته، خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة".

وكان الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار "عبد المحمود أبو" قد دعا خلال خطبة الجمعة أمس، المجلس العسكري الانتقالي، للوفاء بما وعد به من تسليم السلطة لحكومة مدنية، موضحا أن "ما قدمه المجلس من انحياز لرغبة الشعب عمل نبيل حقن به الدماء ودرأ به الفتنة".

وطالب عبد المحمود أبو الثوار وممثليهم في تحالف الحرية والتغيير إلى وحدة الصف واتفاق الكلمة والابتعاد عن المحاصصة، مشددا على أن هذا هو الضامن لنجاح مخرجات الثورة وإخراج السودان من محنته وترتيب الفترة الانتقالية بما يحقق مصلحة السودان.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • Sudan Soldat (Reuters)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    مد وجزر

    الفترات الزمنية التي حكم فيها العسكر السودان فاقت بكثير الفترات التي استلمت فيها حكومات مدنية السلطة في البلاد. فقد بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية في السودان ضد أول حكومة ديمقراطية انتخبت في عام 1957.

  • Südsudan Archiv Soldaten (picture-alliance/AP Photo/S.Bol)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    حكومة عسكرية

    بعد استقلال السودان في عام 1956، لم تهنأ البلاد بحكم مدني لأكثر من عامين، حيث نجح أول انقلاب عسكري في عام 1958 بقيادة ابراهيم عبود ضد حكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي التي كان يرأسها مجلس السيادة المكون من الزعيم إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل.

  • Sudan Präsidentenpalast in Khartoum (EBRAHIM HAMID/AFP/Getty Images)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    حكومة مدنية

    في عام 1964 أطاحت أكبر ثورة شعبية شهدتها البلاد بحكومة عبود، وعاد المدنيون إلى الحكم بانتخابات جرت عام 1965 بإشراف حكومة انتقالية. غير أن الحكومة الجديدة اتسمت بعدم الاستقرار. في الصورة مبنى القصر الرئاسي بالخرطوم.

  • Sudan Ex-Präsident Gaafar Nimeiry (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    انقلاب جعفر محمد نميري

    وفي ظل اضطرابات سياسية نفذ العقيد جعفر محمد نميري انقلابا عسكريا في عام 1969 بالتعاون مع عدد من الضباط من اليسار السوداني من الحزب الشيوعي على وجه الخصوص. استمر حكم النميري لمدة 16 عاماً تخللتها عدة محاولات انقلابية فاشلة أُعدم نتيجتها 3 ضباط من الحزب الشيوعي الذين سعوا إلى الاستيلاء على السلطة.

  • Sudan Ex-Präsident Abdel Rahman Swar al-Dahab (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    عبد الرحمن سوار الذهب والاستثناء!

    أطاحت انتفاضة شعبية كبيرة عرفت بـ"انتفاضة إبريل" بنظام النميري، اذ أعلن حينها المشير عبد الرحمن سوار الذهب أعلى قادة الجيش، تنحية النميري واستلام الجيش للسلطة في 6 نيسان 1985 وقاد البلاد لعام واحد رئيساً للحكومة الانتقالية، ليسلم السلطة بعد ذلك لحكومة منتخبة ترأسها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي عام 1986. وسوار الذهب هو الرئيس العسكري الوحيد في تاريخ السودان الذي يفي بوعده بتسليم السلطة للمدنيين.

  • Sudan President Omar Hassan al-Bashir (Reuters/Z. Bensemra)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    انقلاب عمر البشير

    ومجدداً في عام 1989 جاء انقلاب الرئيس عمر البشير بمساعدة الإسلاميين في السودان بزعامة الدكتور حسن عبدالله الترابي وحزبه "الجبهة الإسلامية القومية". استمر حكم البشير لمدة 30 عاماً شهدت البلاد خلالها تقسيم البلد إلى دولتين في الشمال والجنوب، وصراعات دموية من ضمنها حرب دارفور الأهلية التي صدر بحقه نتيجتها مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الجنائية.

  • Sudan Proteste gegen Präsident Omar Al-Bashir in Khartoum (Reuters)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    الحراك السوداني

    وفي أواخر عام 2018 شهدت السودان احتجاجات شعبية على الغلاء وسوء الخدمات تحولت فيما بعد للمطالبة بإسقاط البشير الذي انتهت فترة حكمه في صباح اليوم الخميس (11 نيسان/أبريل 2019)، إذ أعلن الجيش الإطاحة به وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد. الكاتبة: ريم ضوا

  • Sudan Militär und Demonstranten in Khartoum (Getty Images/AFP)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    العسكر أم المدنيون؟

    فور إعلان عزل الرئيس البشير، سُلطت الأضواء على دور الجيش..الجيش الذي انضم للحراك الشعبي ورفض قمع المتظاهرين، لكن إعلانه الإطاحة بالبشير يؤشر على ما يبدو إنقلابا عسكريا..فإلى أي أين تسير دفة الحكم في أكبر بلد أفريقي ..للعسكر أم المدنيين؟


مختارات

البشير يواجه تهم غسيل الأموال وحيازتها دون مسوغ قانوني  

السودان.. المعارضة تستعد لإعلان قيادة مدنية وآلاف ينضمون للاعتصام

مواصلة لضغوطهم من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية انضم آلاف المتظاهرين للاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم. و دعت المعارضة السودانية الدبلوماسيين الأجانب للحضور لمكان الاعتصام الأحد لأنها ستعلن أسماء مرشحين لقيادة مدنية. (19.04.2019)  

السودان: واشنطن تشيد بإجراءات الجيش وتوفد مبعوثا إلى الخرطوم

أشادت واشنطن الليلة الماضية بإجراءات المجلس العسكري الجديد برئاسة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، منها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإلغاء حظر التجوال، وأعلنت عن إيفاد مبعوث خاص إلى الخرطوم لدعم الانتقال الديمقراطي. (19.04.2019)  

السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

استولى عمر البشير على الحكم عبر انقلاب عسكري، ليطيح بحكومته ما يبدو انقلابا عسكريا آخر، في معترك احتجاجات واسعة في البلاد التي لم تكن الانقلابات العسكرية غريبة عنها. لمحة عن الحكومات العسكرية والمدنية التي عاشها السودان. (11.04.2019)  

مواضيع ذات صلة

Sudan, Khartoum: Sitzblockade vor dem Verteidigungsministerium

أكبر تجمع بالخرطوم منذ عزل البشير يشدد مطالبه بسلطة مدنية 18.04.2019

تجمعت حشود ضخمة من المحتجين مرة أخرى أمام مقر قيادة الجيش السوداني للمطالبة بتولي حكومة مدنية الحكم في البلاد بعد أسبوع من الاطاحة بالرئيس عمر البشير. وأشادت واشنطن بأوامر المجلس العسكري بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

Sudan Proteste in Khartum

السودان- المحتجون يقدمون مطالبهم إلى المجلس العسكري الانتقالي 14.04.2019

قدم منظمو التظاهرات في السودان خلال اجتماع مع المجلس الانتقالي العسكري الحاكم ليل السبت الأحد مطالب تشمل تشكيل حكومة مدنية، كما أعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات.

Sudan Proteste in Khartum

السودان: رئيس المجلس العسكري الجديد يلغي حظر التجول 13.04.2019

في أول خطاب له بعد توليه منصبه خلفا لعوض بن عوف، تعهد عبد الفتاح البرهان بـ "إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد واجتثاث النظام ورموزه". كما أعلن عن إلغاء حظر التجول وأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  