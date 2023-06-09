 محادثات بين القادة الأفارقة والرئيس الروسي في موسكو بعد زيارة كييف | DW الأخبار | DW | 18.06.2023

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محادثات بين القادة الأفارقة والرئيس الروسي في موسكو بعد زيارة كييف

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