محادثات بين القادة الأفارقة والرئيس الروسي في موسكو بعد زيارة كييف

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طالب رئيس جنوب افريقيا سيريل رامابوزا الذي يترأس وفد وساطة إفريقية حول النزاع الأوكراني، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انهاء الحرب في أوكرانيا.
بعد لقائه أمس بالرئيس الأوكراني "شجع" وفد الوساطة الأفريقي الرئيس الروسي بوتين على بدء مفاوضات سلام مع أوكرانيا وقدم خطة من 10 نقاط كجزء من مبادرته للسلام. فما أهم بنود المبادرة الأفر يقية؟ وكيف رد بوتين عليها؟
تدور تساؤلات عدة حول مدى إمكانية تنفيذ جنوب إفريقيا لمذكرة اعتقال الرئيس الروسي بوتين إذا ما قرر حضور قمة بريكس المقبلة، وهي المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات لبوتبن بارتكاب جرائم حرب.
"السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة"، هكذا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد لقاء وفد الوساطة الأفريقية، الذي يزور كييف لبحث وقف الحرب.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وجود أدلة جديدة تشير إلى أن تدمير سد كاخوفكا الضخم في منطقة تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا هذا الشهر نتج عن انفجار داخلي تقف وراءه موسكو. وبيانات جديدة عن ارتفاع عدد قتلى فيضانات السد.
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