 محادثات إيرانية أمريكية غير مباشرة في الدوحة.. ما المتوقع؟ | مسائية DW | DW | 27.06.2022

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مسائية DW

محادثات إيرانية أمريكية غير مباشرة في الدوحة.. ما المتوقع؟

الدوحة تستضيف اعتبارا من يوم غد الثلاثاء محادثات ٍغيرَ مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشأن البرنامج النووي الإيراني.. فما المطروح للتفاوض؟ وماذا وراء اختيار الدوحة؟

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