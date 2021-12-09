محادثات إيرانية أمريكية غير مباشرة في الدوحة.. ما المتوقع؟

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الدوحة تستضيف اعتبارا من يوم غد الثلاثاء محادثات ٍغيرَ مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشأن البرنامج النووي الإيراني.. فما المطروح للتفاوض؟ وماذا وراء اختيار الدوحة؟
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سعي بلاده للتهدئة في المنطقة، وذلك في زيارة لإيران بعد يوم من زيارته للسعودية، وتحافظ بغداد على علاقات جيدة مع الخصمين الإسلاميين، فهل تنجح في إحياء المحادثات بينهما؟
يفتتح مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعماله في فيينا بمشروع قرار غربي يوجه اللوم لإيران وسط تعثر المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، في خطوة تظهر نفاذ صبر الغربيين عقب تقرير الوكالة الأخير.
تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة قرارا ينتقد إيران رسميا على عدم تعاونها. وفيما حذرت طهران من العواقب، دعت واشنطن ولندن وباريس وبرلين، طهران للوفاء بالتزاماتها القانونية، أما إسرائيل فرحبت بقرار الوكالة الدولية.
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تقترب الآن من انتاج مادة إلى درجة قريبة من صنع أسلحة نووية، وأنها لم ترد بمصداقية على أسئلة الوكالة بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
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