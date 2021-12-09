محادثات إيرانية أمريكية غير مباشرة في الدوحة.. ما المتوقع؟

الكاظمي في طهران للوساطة بين إيران والسعودية.. فهل ينجح؟

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سعي بلاده للتهدئة في المنطقة، وذلك في زيارة لإيران بعد يوم من زيارته للسعودية، وتحافظ بغداد على علاقات جيدة مع الخصمين الإسلاميين، فهل تنجح في إحياء المحادثات بينهما؟