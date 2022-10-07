 محادثات أمريكية روسية غير معلنة حول أوكرانيا.. ماذا وراءها؟ | مسائية DW | DW | 07.11.2022

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مسائية DW

محادثات أمريكية روسية غير معلنة حول أوكرانيا.. ماذا وراءها؟

أنباء عن محادثات أمريكية روسية غير معلنة بهدف تجنب المزيد من التصعيد .. البيت الأبيض يلتزم الصمت والكرملين يرفض التعليق.. ماذا وراء هذه الأنباء؟ وهل بدأت موسكو وواشنطن تراهنان على المفاوضات؟

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