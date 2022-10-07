محادثات أمريكية روسية غير معلنة حول أوكرانيا.. ماذا وراءها؟

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أنباء عن محادثات أمريكية روسية غير معلنة بهدف تجنب المزيد من التصعيد .. البيت الأبيض يلتزم الصمت والكرملين يرفض التعليق.. ماذا وراء هذه الأنباء؟ وهل بدأت موسكو وواشنطن تراهنان على المفاوضات؟
عشية الانتخابات النصفية وفي أول اعتراف من نوعه من شخصية وضعتها واشنطن في دائرة المتورطين في جهود التأثير في السياسة الأمريكية، أقر رجال أعمال مقرب من بوتين بحصول "تدخل" في الانتخابات الأمريكية مؤكدا أن هذا التدخل سيستمر.
فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي ضمتها موسكو الشهر الماضي. وأصدر الكرملين مرسوما يعلن دخول تلك الأحكام العرفية حيز التنفيذ.
يرسم الكاتب والمحلل الألماني أندرياس كلوث مستقبلا قاتما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وتهديد بوتين باستخدام النووي، وخاصة بعد انطلاق سباق التسلح من جديد. ويبين كلوث أن الحرب النووية ستكون الوضع الطبيعي الجديد في العالم.
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