محادثات أمريكية روسية غير معلنة حول أوكرانيا.. ماذا وراءها؟

"طباخ بوتين" يعترف بـ"التدخل" الروسي في الانتخابات الأمريكية

عشية الانتخابات النصفية وفي أول اعتراف من نوعه من شخصية وضعتها واشنطن في دائرة المتورطين في جهود التأثير في السياسة الأمريكية، أقر رجال أعمال مقرب من بوتين بحصول "تدخل" في الانتخابات الأمريكية مؤكدا أن هذا التدخل سيستمر.