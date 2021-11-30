 محادثات أمريكية إيرانية بالدوحة.. نحو تجاوز النقاط العالقة؟ | مسائية DW | DW | 28.06.2022

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مسائية DW

محادثات أمريكية إيرانية بالدوحة.. نحو تجاوز النقاط العالقة؟

انطلاق محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة في الدوحة لحل الملفات العالقة بين الطرفين بشأن برنامج إيران النووي.. فما الذي يحمله الطرفان إلى هذه المحادثات؟ وما فرص نجاحها؟

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Fahnen von USA und Iran

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ISFAHAN, IRAN - MARCH 30: A worker walks inside of an uranium conversion facility March 30, 2005 just outside the city of Isfahan, about 254 miles (410 kilometers), south of capital Tehran, Iran. The cities of Isfahan and Natanz in central Iran are home to the heart of Iran's nuclear program. The facility in Isfahan makes hexaflouride gas, which is then enriched by feeding it into centrifuges at a facility in Natanz, Iran. Iran's President Mohammad Khatami and the head of Iran's Atomic Energy Organisation Gholamreza Aghazadeh is scheduled to visit the facilities. (Photo by Getty Images)

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بعد تصويت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران بسبب آثار يورانيوم مخصب عثر عليها في مواقع لم تعلن طهران عن وجود أنشطة نووية فيها، وصفت الأخيرة القرار بـ"المتسرع" وأعلنت عن تشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي.