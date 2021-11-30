محادثات أمريكية إيرانية بالدوحة.. نحو تجاوز النقاط العالقة؟

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انطلاق محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة في الدوحة لحل الملفات العالقة بين الطرفين بشأن برنامج إيران النووي.. فما الذي يحمله الطرفان إلى هذه المحادثات؟ وما فرص نجاحها؟
انطلقت محادثات نووية غير مباشرة بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية أوروبية، بهدف حل المسائل العالقة بين إيران والقوى الكبرى. وشدد الاتحاد الاوروبي على أن محادثات الدوحة ليست بديلاً عن محادثات فيينا.
يفتتح مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعماله في فيينا بمشروع قرار غربي يوجه اللوم لإيران وسط تعثر المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، في خطوة تظهر نفاذ صبر الغربيين عقب تقرير الوكالة الأخير.
استدعت طهران القائم بالأعمال في السفارة اليونانية عقب مصادرة شحنة نفط على سفينة ترفع علم إيران في المياه اليونانية. وقالت مصادر إن السفينة يديرها طاقم روسي وإن الشحنة ستُرسل إلى الولايات المتحدة.
بعد تصويت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران بسبب آثار يورانيوم مخصب عثر عليها في مواقع لم تعلن طهران عن وجود أنشطة نووية فيها، وصفت الأخيرة القرار بـ"المتسرع" وأعلنت عن تشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي.
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