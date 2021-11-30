محادثات أمريكية إيرانية بالدوحة.. نحو تجاوز النقاط العالقة؟

إيران تعلن تشغيل أجهزة تخصيب جديدة ردا على قرار الوكالة الدولية

بعد تصويت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران بسبب آثار يورانيوم مخصب عثر عليها في مواقع لم تعلن طهران عن وجود أنشطة نووية فيها، وصفت الأخيرة القرار بـ"المتسرع" وأعلنت عن تشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي.