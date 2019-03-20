 مجهول يعتدي بالضرب على امرأة محجبة حامل في برلين | عالم المنوعات | DW | 20.03.2019

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منوعات

مجهول يعتدي بالضرب على امرأة محجبة حامل في برلين

قام رجل مهجول بالاعتداء على امرأة حامل في محطة قطار بالعاصمة الألمانية برلين لارتدائها الحجاب بحسب ما أفادت الشرطة الألمانية. ولا تزال الشرطة تحقق في الحادثة بعد فرار المعتدي مع كلبه الذي كان يصطحبه معه.

Ben Knight (DW/B. Knight)

يبدو أن الاعتداءات بناء على طريقة اللباس أو الدين أو الجنسية لن تقف عند حد في وقت قريب. فبعد سلسلة من الإساءات والاعتداءات التي حصلت في السنوات السابقة في العاصمة الألمانية برلين بشكل خاص، تقع حادثة جديدة مسيئة بحق امرأة حامل محجبة.

مختارات

بعد أيام من التعرف على جنسية الشاب الذي ركل بوحشية فتاة في محطة مترو في برلين قبل نحو شهرين، أعلنت الشرطة في العاصمة الألمانية أنها تمكنت من اعتقال المشتبه به. وكانت الشرطة قد حققت مع أصدقاء المتهم ونجحت في تحديد جنسيته. (17.12.2016)

اعتدت منقبة على بائعة من أصول عربية في متجر للملابس الداخلية بحي نويكولن في العاصمة برلين. وذكرت البائعة أن المهاجمة اعتدت عليها بسبب استيائها من عرض ملابس داخلية مع أغطية للرأس في واجهة العرض في المتجر. (06.09.2017)

أثار الاعتداء على السيدة المحجبة الحامل في برلين من قبل رجل مجهول مساء أمس الثلاثاء (19 آذار/ مارس) سخطاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي. إذ أفادت الشرطة الألمانية أن رجلاً مجهولاً قد أساء إلى سيدتين (41 و 47) عاماً بسبب ارتدائهما الحجاب. وبحسب التقرير، جادلت السيدتان الرجل في محطة قطار نويكولن (S-Bahnhof) في برلين بعد أن قام هذا الأخير بدفع كلبه نحوهما. بحسب ما نشره موقع (شبيغل) الألماني.

وبعد إهانتهما قام الرجل بضرب المرأة الحامل (41) عاماً على بطنها، فيما تمكنت السيدة الأخرى من تجنب لكمة في وجهها.

وتم التأكيد أن المعتدي المجهول قد لاذ بالفرار من المنطقة بعد اعتدائه على السيدتين، في حين نقل طاقم الإسعاف السيدة الحامل إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها وصحة جنينها بعد تلقي الضربة. ولا تزال الشرطة تحقق في ملابسات الحادثة. بحسب ما نشره موقع فوكس أونلاين الألماني.

ر.ض/ ع.ج

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