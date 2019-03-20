مجهول يعتدي بالضرب على امرأة محجبة حامل في برلين

يبدو أن الاعتداءات بناء على طريقة اللباس أو الدين أو الجنسية لن تقف عند حد في وقت قريب. فبعد سلسلة من الإساءات والاعتداءات التي حصلت في السنوات السابقة في العاصمة الألمانية برلين بشكل خاص، تقع حادثة جديدة مسيئة بحق امرأة حامل محجبة.

أثار الاعتداء على السيدة المحجبة الحامل في برلين من قبل رجل مجهول مساء أمس الثلاثاء (19 آذار/ مارس) سخطاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي. إذ أفادت الشرطة الألمانية أن رجلاً مجهولاً قد أساء إلى سيدتين (41 و 47) عاماً بسبب ارتدائهما الحجاب. وبحسب التقرير، جادلت السيدتان الرجل في محطة قطار نويكولن (S-Bahnhof) في برلين بعد أن قام هذا الأخير بدفع كلبه نحوهما. بحسب ما نشره موقع (شبيغل) الألماني.

وبعد إهانتهما قام الرجل بضرب المرأة الحامل (41) عاماً على بطنها، فيما تمكنت السيدة الأخرى من تجنب لكمة في وجهها.

وتم التأكيد أن المعتدي المجهول قد لاذ بالفرار من المنطقة بعد اعتدائه على السيدتين، في حين نقل طاقم الإسعاف السيدة الحامل إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها وصحة جنينها بعد تلقي الضربة. ولا تزال الشرطة تحقق في ملابسات الحادثة. بحسب ما نشره موقع فوكس أونلاين الألماني.

ر.ض/ ع.ج