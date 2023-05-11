مجهول يخترق موكب المستشار الألماني ويعانقه قبل اعتقاله

رافق سائق بسيارته الخاصة موكب المستشار الألماني أولاف شولتس دون إذن، وعانق شولتس بعد أن خرج من سيارته دون تدخل الحراس الشخصيين في الوقت المناسب، بحسب تقرير لصحيفة "بيلد"

الألمانية الصادرة اليوم الجمعة (26 مايو/أيار 2023). وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية ردا على استفسار: "يمكنني تأكيد التقرير في جوهره".

وقالت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في تصريحات للصحيفة: "لم يصب أحد. اعتقلت الشرطة الاتحادية الرجل في مطار فرانكفورت دون مقاومة ".

ووفقا لتقرير الصحيفة، وقع الحادث بعد نقل شولتس من مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت إلى المطار أول أمس الأربعاء، وتمكنت سيارة الرجل من اجتياز الحاجز الأمني للمطار مع موكب المستشار، على الرغم من أن لوحة أرقام السيارة غير مسجلة ضمن الموكب.

وعندما خرج المستشار من سيارته الليموزين على مدرج المطار، اندفع سائق السيارة المتسلل إلى شولتس وصافحه وعانقه.

وذكرت الصحيفة أن شولتس سمح بحدوث ذلك. وفي هذه اللحظة فقط، انتبه الحراس الشخصيون وأفراد الشرطة التابعين للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية للوضع الخطير المحتمل واعتقلوا الرجل.

ونقلت "بيلد" عن مصادر من مكتب المستشار العبارات التالية: "بالنسبة لأولاف شولتس، لم يكن هذا الموقف حادثة كبيرة، بل مجرد عناق حميم مفاجئ. عند استرجاع الأمر يتضح ما كان يمكن أن يحدث هناك".

واعترف فريق حراسة شولتس داخليا أن مثل هذا الموقف لا ينبغي أن يحدث مرة أخرى، حسبما نقلت الصحيفة من مصادر مكتب المستشار.

هـ.د /..(د ب أ)