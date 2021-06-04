 مجهول يحاول إضرام النار في معبد يهودي بجنوب ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.06.2021

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مجهول يحاول إضرام النار في معبد يهودي بجنوب ألمانيا

تعرض كنيس يهودي لمحاولة إضرام نار في واجهته الرئيسية بمدينة أولم الألمانية، وفيما لم تسفر التحقيقات بعد عن معرفة تفاصيل هذه الحادثة، استنكرت سلطات الولاية هذا الهجوم "الدنيء" الذي يظهر "الوجه الخبيث لمعاداة السامية".

أمام الكنيس اليهودي في مدينة أولم

أمام الكنيس اليهودي في مدينة أولم

أفادت شرطة مدينة أولم، جنوبي ألمانيا، بأن مجهولا حاول إضرام النار في واجهة المعبد اليهودي بالمدينة. 

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت (الخامس من حزيران/ يونيو 2021) إن شاهد عيان رأى رجلا يسكب سائلا من زجاجة على واجهة المعبد، ثم أشعل النار.

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فيما تتصاعد حدة العنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ازدادت الهجمات في ألمانيا على المؤسسات اليهودية. وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعا إلى حماية أفضل للمعابد اليهودية.

وأوضح المتحدث أنه نظرا لأن الشاهد سارع إلى إبلاغ قوات الإطفاء، تم إخماد النار سريعا، ما أسهم في قلة الأضرار التي وقعت في واجهة المعبد وفي إحدى النوافذ الزجاجية.

وتولى جهاز أمن الدولة المختص بالجرائم ذات الدوافع السياسية التحقيق في الواقعة بوصفها محاولة لإضرام النار بشكل متعمد، وذكرت الشرطة أن التحقيقات تسير بوتيرة سريعة.

ولم تتحدد بعد قيمة الأضرار الناجمة عن الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأدان رئيس حكومة ولاية بادن فورتمبيرغ فينفريد كيتشهمان محاولة إحراق المعبد، وقال إن "الهجوم الدنيء" يظهر "الوجه الخبيث لمعاداة السامية التي نعارضها بوضوح"، وفق ما ذكر بيان صادر عن وحكومة الولاية في شتوتغارت.    

أعلن وزير داخلية الولاية توماس شتروبل أن إلقاء الأجهزة الحارقة على  المعابد اليهودية"مثير للاشمئزاز"، مؤكدا أن من سيحاول إضرام النار في بيوت العبادة اليهودية سوف يواجه بكل صرامة وفق جولة القانون.

ووفقا لوزارة الداخلية فقد تم تعزيز الحماية على المعبد. وسيتم فحص الوضع الأمني لبقية المعابد في الولاية.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، أي بي دي)

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إحياء ذكرى الهجوم على كنيس هاله

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