مجهولون يعتدون على برلماني من حزب شولتس في شرق ألمانيا

تحقق الشرطة الألمانية في اعتداء بمدينة إيسِن على سياسيَّيْن منتميَيْن لحزب الخضر، فيما أصيب بمدينة دريسدِن عضو اشتراكي ألماني في البرلمان الأوروبي بجروح خطرة، وأعرب المستشار الألماني عن قلقه من تزايد العنف ضد السياسيين.

تبحث الشرطة الألمانية اليوم السبت (الرابع من مايو / أيار 2024) عن اثنين من المشتبه بتورطهم في الاعتداء على اثنين من السياسيين من حزب الخضر، بمدينة "إيسن" مساء أمس الأول.

وتولى مكتب "حماية الدولة" التحقيق بسبب احتمال أن يكون للاعتداء دوافع سياسية. وتعرض كاي غيرينغ -الذي يعمل في البرلمان الألماني في برلين- ورولف فليس -وهو سياسي محلي في مدينة إيسِن- لاعتداء من جانب شخصين في أحد شوارع المدينة الرئيسية، مساء الخميس.

وبعد الاعتداء فر المشتبه بهما في سيارة أجرة باتجاه وسط المدينة. ونقلت صحيفة "فاز" عن رولف فليس قوله إنه -هو وَكاي غيرينغ- كانا معروفين للجناة بأنهما من المسؤولين المنتخَبين.

إصابة برلماني من حزب شولتس بجروح خطرة

وأصيب عضو ألماني في البرلمان الأوروبي بجروح خطرةبعدما تعرض له مجهولون بالضرب خلال تعليقه ملصقات انتخابية وفق الشرطة ووزير الداخلية، في واقعة ندد بها المستشار الألماني أولاف شولتس معتبرا أن الاعتداءات ضد نواب تشكل "تهديدا" للديمقراطية.

والهجوم الذي وقع ليل الجمعة في مدينة دريسدِن في شرق ألمانيا واستهدف عضو البرلمان الأوروبي ماتياس إيكه -المرشح الرئيسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في ولاية ساكسونيا للانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو 2024- ليس الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدف سياسيين في البلاد في الأشهر الأخيرة.

ووفقا للشرطة الإقليمية تعرض السياسي البالغ 41 عاما "للضرب" على أيدي أربعة رجال مجهولين أثناء وضع ملصقات الحملة الانتخابية لحزب المستشار أولاف شولتس.

وسارع المستشار الألماني إلى إدانة الواقعة، معربا عن قلقه إزاء تزايد أعمال العنف التي تشكل "تهديدا" للديمقراطية. وقال شولتس خلال مؤتمر للأحزاب الاشتراكية الأوروبية في برلين "يجب ألا نستسلم أبدا لأعمال العنف هذه"، وشدد على أن "أفعالا من هذا النوع تشكل تهديدا للديمقراطية".

وأشارت الشرطة فيبيان إلى أن إيكه نُقِل إلى المستشفى لتلقي "رعاية طبية". وقال الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية ساكسونيا إن إيكه "أصيب بجروح خطرة ويحتاج إلى جراحة". وأشارت الشرطة إلى أنه -قبل الهجوم- تعرض رجل يبلغ 28 عاما كان يضع ملصقات لحزب الخضر في الشارع نفسه للضرب "باللكم والركل".

ويقول محققون إنهم يشتبهون في أن الجهة المهاجمة هي نفسها، خصوصا أن أوصاف المشتبه بهم "متوافقة".

وقبل تعرض النائبين من حزب الخضر يوم الخميس لهجومفي مدينة إيسن غرب ألمانيا -وفق الشرطة- هاجم -يوم السبت الماضي- عشرات المتظاهرين نائبة رئيسة مجلس النواب الاتحادي الألماني كاترين غورينغ-إيكاردت -وهي نائبة عن حزب الخضر- بعد حدث احتفالي في شرق ألمانيا.

ع.م/ أ.ح (أ ف ب ، د ب أ)